Satoranský poprvé v sezoně NBA skóroval, na výhru to nestačilo

Basketbalista New Yorku RJ Barrett (vpravo) střílí na koš přes hráče New Orleans Devonte Grahama. ČTK/AP/Derick Hingle

New York - Tomáš Satoranský po absencích ve čtyřech předchozích zápasech naskočil v NBA do sobotního utkání proti New Yorku a díky trefené trojce se zapsal poprvé v sezoně mezi střelce. New Orleans ale domácí utkání s Knicks prohráli 117:123 a s jedinou výhrou ze sedmi zápasů jsou na dně tabulky Západní konference.

Za Oklahomu opět nenastoupil Vít Krejčí, jehož dal klub k dispozici záložnímu týmu Oklahoma City Blue hrajícího nižší G-League. Ta začne 5. listopadu a s českým basketbalistou, který za první tým zasáhl do hry jen v úvodních dvou zápasech, tam zamířili další tři hráči. Thunder prohráli v hale Golden State 82:103 a s bilancí 1-6 jsou v tabulce hned před New Orleans.

Satoranský tentokrát odehrál přes 16 minut, více než dvojnásobek toho, co při dosavadních dvou startech za Pelicans. Trefil se při jediném pokusu zpoza oblouku, další dvě dvoubodové střely neproměnil a připsal si po jednom faulu a ztrátě. Jeho tým hrál oslabený o zdravotně indisponované Ziona Williamsona či Brandona Ingrama. Lídrem byl Jonas Valančiunas s 27 body a 14 doskoky.

"Z každého zápasu si něco odneseme. V srdci stále cítím, že se lepšíme a vše se otočí k lepšímu. Bojujeme, aby se tak stalo," řekl trenér New Orleans Willie Green.

Knicks proti Pelicans proměnili 19 z 33 trojkových pokusů. Zářili především RJ Barrett, jenž nastřílel 35 bodů včetně šesti trojek, po 19 bodech přidali Evan Fournier a Kemba Walker, kteří se zpoza oblouku trefili pětkrát, respektive čtyřikrát. "Byla to neskutečná zábava. Je fajn mít za sebou životní zápas, ale samozřejmě jsem hlavně rád, že jsme vyhráli, zvlášť poté, co na nás Pelicans v závěru tlačili," pochvaloval si Barrett.

Tým Oklahomy v San Franciscu na Warriors nestačil. Vítěze táhl tradičně Stephen Curry s 20 body včetně šesti trojek, přičemž domácí vedli už po třech čtvrtinách o 24 bodů a nikdo z nich tak neodehrál víc než 31 minut. Thunder doplatili na mizernou střelbu trojek, protože jich trefili pouze osm z 39.

V NBA už nezůstal žádný tým bez porážky, první ztrátu totiž utrpěl Utah. V Chicagu prohrál 99:107. Ze sedmnáctibodového deficitu se sice Jazz v poslední části dokázali přiblížit na pět bodů, na víc už jim ale nezbyly síly. S 32 body táhl vítěze DeMar DeRozan, Zach LaVine přidal 26 bodů.

"Hráli jsme jeden pro druhého. Jsme na sebe tvrdí, když se nedaří, a i když stojíme proti týmům jako Utah, snažíme se předvést to nejlepší, co v nás je," prozradil DeRozan recept Bulls na úspěch.

Jazz, nejlepší tým Západní konference v minulé sezoně, spoléhali na Donovana Mitchella s 30 body, sedmi doskoky a šesti přihrávkami, 17 bodů a 19 doskoků přidal Rudy Gobert.

Drama se odehrálo ve Washingtonu, kde domácí o výhře 115:112 nad Bostonem rozhodli až ve druhém prodloužení. Celtics přitom měli jak v základní hrací době, tak v prvním nastavení možnost rozhodnout, střely ale neproměnili Jaylen Brown a Jayson Tatum. Wizards táhl Bradley Beal s 36 body, šesti doskoky a sedmi asistencemi. Brown dal 34 a Tatum 27 bodů, oba ale netrefili ani jednu z deseti trojek a hosté celkově proměnili jen dvě z 26.

NBA:

Chicago - Utah 107:99, Detroit - Orlando 110:103, Golden State - Oklahoma City 103:82, Indiana - Toronto 94:97, Memphis - Miami 103:129, Milwaukee - San Antonio 93:102, Minnesota - Denver 91:93, New Orleans - New York 117:123 (za domácí Satoranský 3 body), Philadelphia - Atlanta 122:94, Phoenix - Cleveland 101:92, Washington - Boston 115:112 po 2. prodl.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. New York 6 5 1 83,3 2. Philadelphia 6 4 2 66,7 3. Toronto 7 4 3 57,1 4. Brooklyn 6 3 3 50,0 5. Boston 6 2 4 33,3

Centrální divize:

1. Chicago 6 5 1 83,3 2. Milwaukee 6 3 3 50,0 3. Cleveland 7 3 4 42,9 4. Detroit 5 1 4 20,0 5. Indiana 7 1 6 14,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 6 5 1 83,3 2. Washington 6 5 1 83,3 3. Charlotte 6 4 2 66,7 4. Atlanta 6 3 3 50,0 5. Orlando 7 1 6 14,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 5 3 2 60,0 2. Memphis 6 3 3 50,0 3. San Antonio 6 2 4 33,3 4. Houston 5 1 4 20,0 5. New Orleans 7 1 6 14,3

Severozápadní divize:

1. Utah 5 4 1 80,0 2. Denver 6 4 2 66,7 3. Portland 5 3 2 60,0 4. Minnesota 5 3 2 60,0 5. Oklahoma City 6 1 5 16,7

Pacifická divize:

1. Golden State 6 5 1 83,3 2. Sacramento 5 3 2 60,0 3. LA Lakers 6 3 3 50,0 4. Phoenix 5 2 3 40,0 5. LA Clippers 5 1 4 20,0