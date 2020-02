Satoranský pomohl proti Washingtonu ukončit sérii proher Chicaga

Chicago - Basketbalisté Chicaga zvítězili v NBA nad Washingtonem 126:117 a po sérii osmi porážek i díky vynikajícímu výkonu Tomáše Satoranského poprvé uspěli. Český rozehrávač si proti svému bývalému klubu připsal třetí double double sezony za 15 bodů a 13 asistencí. Přihrávkami zásoboval Zacha LaVine s 32 body a nováčka Cobyho Whitea, který si 33 body vytvořil nové osobní maximum.

Chicago potvrdilo, že se mu v této sezoně proti Washingtonu daří. V úvodu ještě měli převahu hosté, ale na přelomu druhé a třetí čtvrtiny Bulls šňůrou 15:0 dostali zápas pod kontrolu a utekli až na rozdíl 25 bodů. Wizards nepomohlo ani 53 bodů Bradleyho Beala, který si rovněž vylepšil osobní střelecký rekord.

Zářil náhradník White, který 33 body navázal na sobotní výkon proti Phoenixu a stal se teprve druhým nováčkem v historii Bulls, který překonal hranici 30 bodů ve dvou po sobě jdoucích zápasech. Před ním to dokázal jen legendární Michael Jordan. "Znamená to hodně. Michael Jordan je nejlepší ze všech. Já se snažím neustále zlepšovat a tyto zápasy by mi měly pomoci," řekl White.

Satoranský dal zapomenout na nepříliš vydařený výkon proti Phoenixu a tentokrát patřil k lídrům týmu. Zápas začal dvěma asistencemi, další tři přidal hned po svém prvním krátkém střídání. Poté se blýskl parádní smečí přes faulujícího Bertanse a zvýšil už na 53:42. Těsně před poločasem dalším košem zařídil svému týmu patnáctibodové vedení.

Na začátku druhé půle pak spoluhráčům připravil tři rychlé trojky, kterými Bulls zápas definitivně zlomili na svou stranu. Už na začátku třetí čtvrtiny měl na kontě deset asistencí a začal přidávat i body. Do statistik si nakonec zapsal i tři doskoky a čtyři získané míče.

Los Angeles Lakers vydřeli výhru 114:112 nad Bostonem. Do vedení je poslal 30 sekund před koncem LeBron James, který zaznamenal 29 bodů, osm doskoků a devět asistencí. Anthony Davis přidal 32 bodů a 13 doskoků včetně důležitých trestných hodů, kterými Lakers výhru potvrdili. Za Boston dal 41 bodů Jayson Tatum a vyrovnal tak osobní maximum.

Mistrovské Toronto dosáhlo na nejvyšší výhru v klubové historii, když zdemolovalo Indianu 127:81. Šlo o sedmnáctou výhru z posledních 18 zápasů.

Portland zdolal Detroit 107:104 díky CJ McCollumovi, který zaznamenal 41 bodů, 12 asistencí a devět doskoků. Carmelo Anthony přidal 32 bodů a společně tak dali zapomenout na absenci zraněného Damiana Lillarda.

New Orleans přehráli Golden State 115:101 i díky 28 bodům hvězdného nováčka Ziona Williamsona. Ital Nicolo Melli si vyrovnal osobní maximum 20 bodů, když dal šest trojek.

Výsledky NBA:

Chicago - Washington 126:117 (za domácí Satoranský 15 bodů, 13 asistencí, 3 doskoky), Denver - Minnesota 128:116, Golden State - New Orleans 101:115, LA Lakers - Boston 114:112, Oklahoma City - San Antonio 131:103, Portland - Detroit 107:104, Toronto - Indiana 127:81.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 57 42 15 73,7 2. Boston 56 39 17 69,6 3. Philadelphia 57 35 22 61,4 4. Brooklyn 55 26 29 47,3 5. New York 56 17 39 30,4

Centrální divize:

1. Milwaukee 56 48 8 85,7 2. Indiana 57 33 24 57,9 3. Chicago 58 20 38 34,5 4. Detroit 59 19 40 32,2 5. Cleveland 56 15 41 26,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 56 36 20 64,3 2. Orlando 56 24 32 42,9 3. Washington 55 20 35 36,4 4. Charlotte 56 19 37 33,9 5. Atlanta 58 17 41 29,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 56 36 20 64,3 2. Dallas 57 34 23 59,6 3. Memphis 56 28 28 50,0 4. New Orleans 57 25 32 43,9 5. San Antonio 56 24 32 42,9

Severozápadní divize:

1. Denver 57 39 18 68,4 2. Utah 56 36 20 64,3 3. Oklahoma City 57 35 22 61,4 4. Portland 58 26 32 44,8 5. Minnesota 55 16 39 29,1

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 55 43 12 78,2 2. LA Clippers 56 37 19 66,1 3. Sacramento 56 23 33 41,1 4. Phoenix 57 23 34 40,4 5. Golden State 57 12 45 21,1