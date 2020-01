Satoranský pomohl Chicagu k těsné výhře po obratu nad Clevelandem

New York - Basketbalisté Chicaga předvedli v NBA další velký obrat. Na konci třetí čtvrtiny prohrávali doma s Clevelandem o 19 bodů, ale nakonec vyhráli 118:116. Český reprezentant Tomáš Satoranský přispěl k vítězství Bulls důležitým košem dvě minuty před koncem, celkem nasbíral šest bodů, dva doskoky a osm asistencí. Hlavní hvězdou byl Zach LaVine, který dal 21 ze svých 42 bodů v poslední čtvrtině.

Oba týmy měly potíže s cestou na zápas, jelikož v pátek hrály ve Philadelphii a Memphisu a měly hned po zápase letět do Chicaga. Bouře jim ale dlouho neumožnila vzlétnout a obě mužstva dorazila do města až pár hodin před zápasem.

Dlouho se zdálo, že větší dopad to mělo na domácí Chicago. První čtvrtina ještě byla vyrovnaná, ale ve druhé si Cleveland začal budovat dvouciferný náskok. Obrana Bulls byla hodně prostupná a už do poločasu dal Cleveland 73 bodů. Když se v závěru třetí čtvrtiny dostali Cavaliers už na rozdíl 19 bodů, málokdo pochyboval o jejich výhře.

Chicago se však nadechlo k velkému obratu. V poslední části dovolilo hostům jen 14 bodů a za velkého přispění LaVinea se už čtyři a půl minuty před koncem dostalo do vedení. To si Cleveland vzal na chvíli zpět, ale za stavu 111:110 pro hosty přišly chvíle Satoranského.

Ten nejprve asistencí připravil snadný koš pro Lauriho Markkanena, vzápětí doskočil a dvě minuty před koncem při vyhazování svého týmu z pod koše v útoku přetlačil v "bedně" svého obránce, využil výškové převahy a střelou jednoruč zařídil tříbodové vedení.

Cleveland ještě snížil, ale pak LaVine předvedl pěkný manévr a košem s faulem definitivně rozhodl. Hosté už jen korigovali porážku. V zápase doplatili na 26 ztrát, z nichž deset udělali v poslední čtvrtině.

"Semknuli jsme se a přišlo to ve správnou chvíli. Někdy stačí odehrát jen sedm dobrých minut za sebou, udělat šňůru a přinese to vítězství. Nebyla to hezká výhra, ale zápas jsme otočili a to je hlavní," řekl LaVine, který dal minimálně 20 bodů v deseti zápasech po sobě.

V Houstonu došlo k souboji hvězd, ze kterého vyšel vítězně LeBron James a jeho Los Angeles Lakers, kteří porazili domácí Rockets 124:115. Houston tradičně táhli James Harden s Russellem Westbrookem, kteří dohromady dali 69 bodů, ale na druhé straně měl James větší podporu od spoluhráčů, i když stále postrádal další oporu Anthonyho Davise.

Hned čtyři hráči Lakers dali přes 20 bodů, když vedle Jamese s 31 body, pěti doskoky a 12 asistencemi, se blýskli také Kyle Kuzma s 23 body a po 20 bodech měli Danny Green a Kentavious Caldwell-Pope. "Chtěli jsme druhou polovinu sezony odstartovat správně a to se povedlo," řekl James, jehož Lakers s bilancí 34 výher a osmi porážek vládnou Západní konferenci. Pro Houston je to už třetí porážka v řadě za sebou a na Západě je až šestý.

Třetí prohru po sobě si připsal i Boston, který bez Kemby Walkera prohrál s Phoenixem. Walkera sice zastoupil Marcus Smart, jenž jedenácti trojkami vytvořil nový rekord Celtics a 37 body si vytvořil osobní rekord, ale na druhé straně dal ještě o dva body více Devin Booker. Navíc po 26 bodech přidali mladíci Mikal Bridges a Deandre Ayton.

Golden State Warriors ukončili desetizápasovou šňůru porážek výhrou 109:95 nad Orlandem. D'Angelo Russell k tomu přispěl 26 body a 12 asistencemi. Warriors tak dlouho čekali na vítězství naposledy v březnu 2002.

Výsledky:

Atlanta - Detroit 103:136, Boston - Phoenix 119:123, Brooklyn - Milwaukee 97:117, Chicago - Cleveland 118:116 (za domácí Satoranský 6 bodů, 8 asistencí a 2 doskoky), Golden State - Orlando 109:95, Houston - LA Lakers 115:124, Minnesota - Toronto 112:122, New Orleans - LA Clippers 130:133, New York - Philadelphia 87:90, Oklahoma City - Portland 119:106, Utah - Sacramento 123:101.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 42 28 14 66,7 2. Boston 41 27 14 65,9 3. Philadelphia 44 28 16 63,6 4. Brooklyn 41 18 23 43,9 5. New York 43 11 32 25,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 44 38 6 86,4 2. Indiana 42 27 15 64,3 3. Detroit 43 16 27 37,2 4. Chicago 44 16 28 36,4 5. Cleveland 43 12 31 27,9

Jihovýchodní divize:

1. Miami 41 29 12 70,7 2. Orlando 43 20 23 46,5 3. Charlotte 44 15 29 34,1 4. Washington 41 13 28 31,7 5. Atlanta 43 10 33 23,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 42 27 15 64,3 2. Houston 41 26 15 63,4 3. Memphis 42 20 22 47,6 4. San Antonio 40 17 23 42,5 5. New Orleans 43 16 27 37,2

Severozápadní divize:

1. Denver 41 29 12 70,7 2. Utah 42 29 13 69,0 3. Oklahoma City 43 24 19 55,8 4. Portland 44 18 26 40,9 5. Minnesota 42 15 27 35,7

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 42 34 8 81,0 2. LA Clippers 43 30 13 69,8 3. Phoenix 42 18 24 42,9 4. Sacramento 42 15 27 35,7 5. Golden State 44 10 34 22,7