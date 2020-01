Satoranský pomohl Chicagu k těsné výhře nad San Antoniem

New York - Basketbalisté Chicaga zvítězili v NBA 110:109 nad San Antoniem. Tomáš Satoranský pomohl k druhé výhře za sebou 13 body, šesti asistencemi a dvěma doskoky. Spurs mohli v poslední vteřině vyrovnat, ale DeMar DeRozan proměnil jen jeden trestný hod.

Chicago má na devátém místě Východní konference stejně výher jako osmý Brooklyn, který drží příčku pro play off jen díky menšímu počtu porážek.

Satoranský pomohl svému týmu hlavně ve třetí čtvrtině, kdy San Antonio odskočilo už na jedenáct bodů. Pak ale český reprezentant trojkou a asistencemi přispěl ke snížení rozdílu ve skóre. V poslední části za stavu 103:103 poslal Chicago do vedení. Spurs ještě stihli vyrovnat na 108:108, ale dvě vteřiny před koncem byl faulován Zach LaVine a trestnými hody zařídil výhru Bulls. Na druhé straně DeRozan tak přesnou ruku neměl.

LaVine dal 14 ze svých 23 bodů ve čtvrté čtvrtině a přes alespoň 20 bodů se dostal v patnáctém utkání po sobě, čímž vyrovnal své osobní maximum. "Během zápasu mi to nešlo, ale zůstával jsem v klidu. Spoluhráči mi neustále opakovali, že jim pomohu vyhrát. Jen jsem potřeboval, aby mi jedna střela propadla košem a špatný zápas se otočil v dobrý," řekl LaVine, který minul 11 z úvodních 14 střel.

Hodně vydařený střelecký den měl Eric Gordon, který 50 body dotáhl Houston k výhře v Utahu 126:117. Rockets přitom postrádali své hvězdy Russella Westbrooka a Jamese Hardena a také pivota Clinta Capelu. Hlavní roli převzal Gordon a vytvořil si nové osobní maximum. Tím dosud bylo 41 bodů z roku 2009. Kromě Hardena nikdo v dresu Houstonu nepokořil padesátibodovou hranici od roku 1996, kdy to dokázal Hakeem Olajuwon.

"Cítím, že jsem to opět já," řekl Gordon, který v listopadu podstoupil operaci kolena. "Po operaci to vždy trvá, než se vrátíte do formy. Ale teď už je to dobré," dodal.

Utah prohrál teprve potřetí za posledních 22 zápasů, ačkoli jeho hráči dobře stříleli. Donovan Mitchell dal 36 bodů a Bojan Bogdanovič 30 bodů.

Velké vítězství vybojovalo Sacramento, které ještě v poslední čtvrtině prohrávalo s Minnesotou o 21 bodů, ale nakonec stihlo tři vteřiny před koncem srovnat, když si De’Aaron Fox nahodil trestný hod o obroučku a dal koš na 119:119. Rozjetí Kings pak v prodloužení dokonali obrat a vyhráli 133:129.

Hrdinou Sacramenta byl především Buddy Hield, který si vytvořil nové osobní maximum 42 bodů. "Hraji basketbal kvůli Kobemu Bryantovi a cítil jsem, že dnes je tu se mnou. On se nikdy nevzdával. Ať se dělo, co se dělo, neustále tlačil na soupeře. A to jsem dnes dělal i já," řekl Hield ve vzpomínce na tragicky zesnulého Bryanta, jenž zahynul v neděli při havárii svého vrtulníku.

Miami ve floridském derby porazilo Orlando 113:92 i díky triple doublu Bama Adebaya, který zaznamenal 20 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Miami doma ještě neprohrálo ani jeden ze 13 zápasů s týmy z Východní konference.

Luka Dončič pomohl Dallasu 29 body k výhře 107:97 nad Oklahomou.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Chicago - San Antonio 110:109 (za domácí Satoranský 13 bodů, 6 asistencí a 3 doskoky), Detroit - Cleveland 100:115, Miami - Orlando 113:92, Minnesota - Sacramento 129:133 po prodl., Oklahoma City - Dallas 97:107, Utah - Houston 117:126.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 46 32 14 69,6 2. Boston 45 30 15 66,7 3. Philadelphia 47 30 17 63,8 4. Brooklyn 45 19 26 42,2 5. New York 47 13 34 27,7

Centrální divize:

1. Milwaukee 46 40 6 87,0 2. Indiana 47 30 17 63,8 3. Chicago 49 19 30 38,8 4. Detroit 48 17 31 35,4 5. Cleveland 47 13 34 27,7

Jihovýchodní divize:

1. Miami 46 32 14 69,6 2. Orlando 48 21 27 43,8 3. Washington 45 15 30 33,3 4. Charlotte 46 15 31 32,6 5. Atlanta 47 12 35 25,5

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Dallas 46 29 17 63,0 Houston 46 29 17 63,0 3. Memphis 46 22 24 47,8 4. San Antonio 46 20 26 43,5 5. New Orleans 47 18 29 38,3

Severozápadní divize:

1. Denver 46 32 14 69,6 Utah 46 32 14 69,6 3. Oklahoma City 48 28 20 58,3 4. Portland 47 20 27 42,6 5. Minnesota 47 15 32 31,9

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 46 36 10 78,3 2. LA Clippers 47 33 14 70,2 3. Phoenix 46 19 27 41,3 4. Sacramento 46 17 29 37,0 5. Golden State 47 10 37 21,3