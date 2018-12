Washington - Basketbalista Tomáš Satoranský svým druhým nejlepším střeleckým výkonem v kariéře v NBA pomohl Washingtonu k vítězství 130:126 nad Charlotte. Český reprezentant zaznamenal 20 bodů, šest asistencí a čtyři doskoky. Produktivnější byl jen při únorovém českém rekordu 25 bodů proti Chicagu.

Wizards se před zápasem dozvěděli, že jejich kapitán John Wall musí na operaci s patou a přijde o zbytek sezony. Satoranskému se tak otevřela šance usadit se v základní sestavě a skočil po ní.

V úvodu na něm sice po předchozích nepovedených zápasech byla vidět nervozita, ale pak se chytil dvěma trojkami a druhý poločas patřil k jeho nejvydařenějším v zámořské kariéře. Během sedmi minut třetí čtvrtiny zaznamenal devět bodů a čtyři asistence a držel Wizards ve vedení.

V poslední čtvrtině přidal svou čtvrtou trojku v utkání a dirigoval tým k vítězství. Zápas sice zdramatizoval, když v závěru neproměnil trestné hody, ale Wizards náporu soupeře odolali.

"Minulý zápas (s Chicagem) od nás nebyl dobrý. Hlavně v útoku. Proto jsme do toho dnes dali všechno a hráli jsme s mnohem větší energií. Je to pro nás důležité vítězství," řekl Satoranský po utkání v rozhovoru na palubovce, kam si moderátor zve největší hvězdy zápasu. "Potřebovali jsme tyhle nejbližší domácí zápasy zvládnout a odpíchnout se do venkovních zápasů, kde se nám nedaří," dodal.

Více bodů než Satoranský, jemuž na 20 bodů stačilo 11 střeleckých pokusů, měli v dresu vítězů jen Trevor Ariza s 24 body a Thomas Bryant s 21 body. Charlotte táhl 47 body Kemba Walker, ale na týmovější pojetí Washingtonu to nestačilo.

Milwaukee potvrdilo roli nejlepšího týmu soutěže výhrou 129:115 nad Brooklynem. Janis Adetokunbo k tomu přispěl triple doublem za 31 bodů, deset doskoků a deset asistencí.

James Harden potřetí za sebou pokořil čtyřicetibodovou hranici a 41 body dovedl Houston k výhře 108:104 nad New Orleans. Pro nejlepšího střelce soutěže to byl už devátý zápas za sebou s alespoň 35 body.