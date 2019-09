Satoranský po USA: Nezalekli jsme se a bojovali do konce

Šanghaj - Tomáš Satoraský potvrdil v úvodním utkání na mistrovství světa v Šanghaji proti favorizovaným Spojeným státům americkým roli hvězdy české basketbalové reprezentace. Rozehrávač Chicaga při porážce 67:88 ovládl se 17 body i s pěti asistencemi statistiky zápasu. Vyzdvihl pak bojovnost i obranu českého týmu a nyní vyhlíží boje o postupové místo ze skupiny E proti Japonsku a Turecku.

"Myslím si, že můžeme být, neřeknu spokojení, ale hrdí na to, jak jsme dneska v zápase bojovali. Chtěli jsme do toho jít hlava nehlava. První čtvrtinu jsme se nezalekli," řekl Satoranský.

Češi vedli v páté minutě 11:7 a první čtvrtinu prohráli 14:17. Pak už Američané navyšovali náskok. "Oni samozřejmě ukázali svou individuální sílu. Myslím si, že hráli i dobře týmově, ale po většinu zápasu jsme se nezalekli a bojovali až do konce," připojil sedmadvacetiletý špílmachr, který má za sebou v NBA tři sezony v dresu Washingtonu.

Češi se snažili při první účasti na mistrovství světa od roku 1982 ještě od dob Československa, a hned proti věhlasnému sokovi, uhrát co nejlepší výsledek. "Dobře jsme si přihrávali v útoku, měli jsme hodně volné střely. Bohužel někdy, když jsme najížděli, tak nám jejich atletičnost dělala problémy. Byli hodně fyzičtí, někdy na hraně faulu, ale takhle se prostě v NBA hodně často hraje, takový ten hand-checking. Hodně to změnilo naše střely," podotkl Satoranský.

Spokojený byl nejvíce s defenzivní hrou. "Na co můžeme být nejvíc hrdí nebo co nám nejvíc pomohlo, byla naše obrana, kde jsme je dobře přebírali. Myslím si, že neměli nic úplně jednoduchého," doplnil Satoranský.

Po duelu, v kterém by úspěch byl velkým překvapením, čekají nyní reprezentaci v úterý Japonsko a ve čtvrtek Turecko. Tyto duely rozhodnou, zda se Češi dostanou do dalšího boje o čtvrtfinále. Podle Satoranského je dobře, že na souboj s USA došlo na samotném startu turnaje.

"Já už jsem to říkal před turnajem, že jsem rád, že s nimi hrajeme první zápas. Určitě můžeme na té bojovnosti a obraně do dalších bojů stavět. Teď to pro nás vlastně začíná. Viděl jsem kousek zápasu Japonska a Turecka. Budou to určitě atypické zápasy, oba tyto týmy jsou nesmírně nebezpečné a bude to na nás, jak se na Japonsko připravíme," dodal Satoranský.

Hruban byl i po porážce spokojený, zápas s USA byl za odměnu

Basketbalista Vojtěch Hruban byl i po porážce 67:88 s obhájci titulu z USA v úvodním zápase mistrovství světa v Číně spokojený. Utkání s pětinásobnými mistry světa totiž podle něj bylo spíš za odměnu a turnaj pro českou reprezentaci začne až v úterý zápasem s Japonskem.

Český tým prohrál o 22 bodů, ale až na druhou čtvrtinu držel s favoritem krok a v úvodním dějství dokonce vedl 11:7. "Klasický: Pískej konec," usmál se hráč Nymburka po zápase. "Věděli jsme, že to bude o těžké práci a nasazení celých čtyřicet minut. Začali jsme absolutně beze strachu. Respekt, ale ne strach. To byl první splněný pokyn," dodal.

A podle Hrubana splnili čeští reprezentanti i další cíle. "Aby nás úplně nesmetli, abychom neodcházeli se svěšenými hlavami," prohlásil. "A hlavně aby si to užili fanoušci. Chceme jim hrozně poděkovat, přijelo jich strašně moc. Tolik jsme nečekali ani v nejdivočejších snech. Nádherný pocit," přidal.

Zážitky ale nemají jen fanoušci, ale i čeští hráči. "Byl to zápas, který by se neměl zapomenout. Skvělá atmosféra, neuvěřitelné množství českých vlajek a českých fanoušků, podporu jsme opravdu cítili. Začaly to hymny, kdy jsme si opravdu uvědomili, že tady jsme, že hrajeme proti USA. Pak první koše... Budeme si to pamatovat do konce života," řekl Hruban.

Američané sice do Číny nepřivezli největší hvězdy NBA, ale podle Hrubana začne turnaj pro národní tým až proti Japonsku a poté proti Turecku. "Tenhle zápas byl přece jen tak trochu za odměnu a teď začíná seriózní práce. Ukázali jsme, že sem patříme, že nás nepřejeli, že můžeme s USA místy i hrát. Teď to chce začít vyhrávat," prohlásil.

"Opravdový turnaj a skutečný basket začne s Japonskem, to je soupeř pro nás," přidal Hruban. "Amerika hraje úplně jiný basket. V podstatě žádné signály, vezmou míč a hrají jeden na jednoho nebo si postaví clonu. Ubránit jejich stop jump je skoro neřešitelná věc," uvedl.

Přestože pro Američany byli čeští hráči bezejmenným a neznámým soupeřem, Hrubana potěšilo, jak se soupeř choval. "Byli úplně v pohodě. Ukázali, že jsou profesionálové, poděkovali za dobrý zápas, my jim taky a popřáli nám hodně štěstí. Ten výběr sem nepřivezl největší hvězdy, chovali se pokorně, neměli problém prohodit na hřišti pár slov. Dneska tam panoval vzájemný respekt," prozradil.

Hruban je také přesvědčený, že Američané proti českému týmu zdaleka nehráli na plný plyn. "Bavili jsme se o tom na lavičce. Já si myslím, že zapnou. Dneska nebyli podle mě v plném módu a nejezdili tak, jak by mohli. Hodně točili sestavu... Až se trošku sladí, budou lepší. S takovým výkonem by je Srbové sfoukli jako svíčku. Ale proti nim bude výkon USA úplně jiný," prohlásil.