Satoranský odehrál nejlepší zápas, New Orleans ale utrpěli s Golden State debakl

Utkání NBA Golden State - New Orleans. Zleva basketbalista Juan Toscano-Anderson z Golden State Warriors a Tomáš Satoranský z New Orleans Pelicans. ČTK/AP/Jeff Chiu

New York - Tomáš Satoranský odehrál v NBA zatím svůj nejlepší zápas po příchodu do New Orleans. Na palubovce Golden State strávil téměř 21 minut, doposud nejvíc v tomto ročníku, a připsal si také sezonní maxima v podobě devíti bodů a čtyř asistencí. K nim přidal i dva zisky a jeden obranný doskok. Pelicans ale utrpěli debakl 85:126 a s jedinou výhrou z deseti zápasů uzavírají pořadí celé zámořské ligy.

Satoranský naskočil teprve do pátého zápasu v sezoně, proměnil čtyři z pěti střel i jedinou šestku a byl nejproduktivnějším náhradníkem Pelicans, kteří opět nastoupili bez opor Ziona Williamsona a Brandona Ingrama. Na druhou stranu ale také v nepovedeném utkání New Orleans zaznamenal 25 minusových bodů. Méně měl pouze Naji Marshall (-27).

Rozehrávač české reprezentace se na palubovku dostal už v první čtvrtině za stavu 22:23 a odehrál zhruba osm minut, během nichž ale Pelicans nabrali deficit dalších 11 bodů. New Orleans přitom v San Franciscu v poločase následně ztráceli jen čtyři body, jenže druhou půli vůbec nezvládli a prohráli ji 35:72.

"Musíme být odolnější, fyzicky i psychicky. Samozřejmě to vše začíná u mě," zhodnotil porážku o 41 bodů trenér Willie Green, jenž po utkání tým v šatně za mizernou druhou půli kritizoval. "Je to pravda. Musíme být schopni unést pravdu," řekl autor 12 bodů Devonte‘ Graham.

Pelicans nepomohl ani další solidní výkon litevského pivota Jonase Valančiunase, jenž si připsal 20 bodů a 15 doskoků. Warriors si vylepšili bilanci na 7-1, střeleckým lídrem byl Jordan Poole s 26 body včetně šesti trojek.

Dosud nejlepší zápas v dresu Detroitu odehrál se 17 body včetně tří trojek nováček a první hráč letošního draftu Cade Cunningham, ani jeho výkon ale nestačil proti Brooklynu, jemuž Pistons podlehli 90:96. Domácí nedokázali ubránit Kevina Duranta, jenž zaznamenal 29 bodů, 10 doskoků a pět asistencí.

Triple doublem se navíc blýskl jeho spoluhráč James Harden, jenž nasbíral 13 bodů a po 10 doskocích i finálních přihrávkách. Nets si vylepšili bilanci na 6-3, zato Detroit se trápí. Z devíti utkání vyhrál jen jedno a krčí se na dně tabulky Východní konference.

Obhájci titulu z Milwaukee vedli doma proti New Yorku na začátku druhé čtvrtiny už o 21 bodů, přesto prohráli 98:113. Důvodem byli mimo jiné Julius Randle s 32 body a 12 doskoky, Derrick Rose s 23 body a osmi doskočenými míči nebo R.J. Barrett s 20 body. Knicks také předvedli 20 útočných doskoků.

Domácím nepomohl ani další solidní výkon Janise Adetokunba, jenž nasbíral 25 bodů, sedm doskoků a čtyři asistence, trefil ale jen sedm ze 17 pokusů z pole. Sekundoval mu s 22 body střelec Grayson Allen. Bucks kromě doskoku doplatili také na body z vymezeného území, jichž New Yorku povolili 54.

Výsledky NBA

Detroit - Brooklyn 90:96, Golden State - New Orleans 126:85 (za hosty Satoranský 9 bodů, 4 asistence, 1 doskok), Milwaukee - New York 98:113, Minnesota - LA Clippers 84:104, Orlando - San Antonio 89:102, Portland - Indiana 110:106, Sacramento - Charlotte 140:110, Toronto - Cleveland 101:102, Washington - Memphis 115:87.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 9 7 2 77,8 2. New York 9 6 3 66,7 3. Brooklyn 9 6 3 66,7 4. Toronto 10 6 4 60,0 5. Boston 9 4 5 44,4

Centrální divize:

1. Chicago 8 6 2 75,0 2. Cleveland 10 6 4 60,0 3. Milwaukee 9 4 5 44,4 4. Indiana 10 3 7 30,0 5. Detroit 9 1 8 11,1

Jihovýchodní divize:

1. Miami 8 6 2 75,0 2. Washington 9 6 3 66,7 3. Charlotte 10 5 5 50,0 4. Atlanta 9 4 5 44,4 5. Orlando 10 2 8 20,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 8 5 3 62,5 2. Memphis 9 5 4 55,6 3. San Antonio 9 3 6 33,3 4. Houston 8 1 7 12,5 5. New Orleans 10 1 9 10,0

Severozápadní divize:

1. Utah 8 7 1 87,5 2. Denver 8 4 4 50,0 3. Portland 9 4 5 44,4 4. Minnesota 8 3 5 37,5 5. Oklahoma City 8 2 6 25,0

Pacifická divize:

1. Golden State 8 7 1 87,5 2. Phoenix 7 4 3 57,1 3. Sacramento 9 5 4 55,6 4. LA Lakers 9 5 4 55,6 5. LA Clippers 8 4 4 50,0