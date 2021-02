Satoranský odehrál nejlepší zápas a pomohl porazit Orlando

Orlando (USA) - Basketbalový reprezentant Tomáš Satoranský odehrál nejlepší zápas NBA po pauze vynucené koronavirem. Při vítězství Chicaga 118:92 v Orlandu strávil na hřišti 27 minut, zaznamenal devět bodů, pět doskoků, šest asistencí, zisk a dva bloky. Hvězdou Bulls byl s 39 body Zach LaVine.

Po karanténě nedostával český rozehrávač tolik prostoru, ale spolehlivými výkony si řekl o větší šanci od trenéra Billyho Donovana. A ta přišla. Sedmadvacet minut je novým maximem Satoranského v této sezoně. Po příchodu do hry proměnil koš s faulem, přidal dvě asistence, trojku a další asistenci. Podílel se tak na šňůře 13 bodů Bulls, což byl klíčový únik ve druhé čtvrtině. Především dobře dirigoval hru a těžil z pick and rollu s Thadeusem Youngem. K tomu přidával i kvalitní obranu podtrženou dvěma bloky.

"Trenér po nás chtěl, abychom hráli agresivně a soupeře sfoukli. To, jak jsme hráli, bylo přesně to, co po nás chtěl," řekl LaVine. "Řekl nám, že pokud chceme být play off tým, tak to musíme ukázat a předvést náš potenciál. Udělal pár změn a takhle musíme hrát každý zápas," dodal Denzel Valentine.

Obhájci titulu Los Angeles Lakers udolali Detroit až ve druhém prodloužení. Na výhře 135:129 se největší měrou podílel LeBron James, který osm ze svých 33 bodů dal právě ve druhé nastavené pětiminutovce. K tomu přidal 11 asistencí. Anthony Davis ho doplnil 30 body. Lakers nezastavilo ani 23 ztrát.

Srbský pivot Nikola Jokič potvrdil životní formu a zaznamenal osobní maximum 50 bodů, ovšem ani to nestačilo Denveru k odvrácení porážky 114:119 se Sacramentem. Jokič navíc sahal po triple double s 12 asistencemi a osmi doskoky. V poslední čtvrtině dal 23 z 33 bodů svého týmu, ale Kings výhru uhájili.

Velká přestřelka hvězd byla k vidění v zápase Dallasu s Golden State, kterou Mavericks vyhráli 134:132 i díky osobnímu rekordu Luky Dončiče v podobě 42 bodů. Slovinská hvězda tak mohla slavit na úkor Stephena Curryho, jenž v dresu Warriors trefil 11 trojek a připsal si 57 bodů. To je jeho druhý nejlepší výkon kariéry, před měsícem dal 62 bodů.

"Tohle byla skvělá ukázka současného basketbalu. Neuvěřitelné střely po celý zápas. Curry a Dončič byli neskuteční. Oba týmy hrály s velkou radostí a energií. Bylo krásné na to koukat," řekl trenér Dallasu Rick Carlisle. "Stephen nikdy nehrál lépe. Je to dvojnásobný MVP, trojnásobný šampion a nikdy nehrál líp než teď. Ale stejně nám to na výhru nestačilo," reagoval kouč Warriors Steve Kerr.

Philadelphia potvrdila první místo ve Východní konferencí jasnou výhrou 124:108 nad Brooklynem. Joel Embiid přispěl 33 body, Ben Simmons 16 body, 12 doskoky a 8 asistencemi. Soupeři ale chyběly dvě z hlavních hvězd Kevin Durant a Kyrie Irving, třetí z nich James Harden dal 26 bodů.

V Oklahoma City domácí nastříleli Minnesotě za první poločas klubový rekord 83 bodů. Jenže ve třetí čtvrtině Thunder dali jen 13 bodů a dovolili soupeři skóre otočit. Shai Gilgeous-Alexander ale v koncovce dal devět bodů a následně přihrál na koš Dariuse Bazleye, který zajistil Oklahomě výhru 120:118.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Atlanta - Toronto 132:121, Cleveland - Milwaukee 99:124, Dallas - Golden State 134:132, Houston - San Antonio 106:111, LA Lakers - Detroit 135:129 po druhém prodl., New Orleans - Memphis 118:109, New York - Portland 110:99, Oklahoma City - Minnesota 120:118, Orlando - Chicago 92:118 (za hosty Satoranský 9 bodů, 6 asistencí, 5 doskoků), Philadelphia - Brooklyn 124:108, Sacramento - Denver 119:114.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 24 17 7 70,8 2. Boston 21 12 9 57,1 3. Brooklyn 25 14 11 56,0 4. New York 24 11 13 45,8 5. Toronto 23 10 13 43,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 23 15 8 65,2 2. Indiana 23 12 11 52,2 3. Cleveland 24 10 14 41,7 4. Chicago 22 9 13 40,9 5. Detroit 23 5 18 21,7

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 23 11 12 47,8 2. Charlotte 23 10 13 43,5 3. Orlando 24 9 15 37,5 4. Miami 22 8 14 36,4 5. Washington 19 5 14 26,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 23 13 10 56,5 2. Houston 22 11 11 50,0 3. Memphis 18 9 9 50,0 4. New Orleans 22 10 12 45,5 5. Dallas 24 10 14 41,7

Severozápadní divize:

1. Utah 23 18 5 78,3 2. Denver 22 12 10 54,5 Portland 22 12 10 54,5 4. Oklahoma City 22 10 12 45,5 5. Minnesota 23 6 17 26,1

Pacifická divize:

1. LA Lakers 24 18 6 75,0 2. LA Clippers 24 17 7 70,8 3. Phoenix 21 12 9 57,1 4. Golden State 23 12 11 52,2 5. Sacramento 22 11 11 50,0