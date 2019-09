Satoranský: Neuvěřitelný pocit, ale nekončí to pro nás

Šanghaj - Euforii po postupu do osmifinále mistrovství světa v Číně a zajištění účasti v kvalifikaci na olympijské hry v roce 2020 v Tokiu si užíval rozehrávač Tomáš Satoranský z Chicaga. Hvězda české basketbalové reprezentace k rozhodující výhře nad Tureckem 91:76 pomohla 11 body, sedmi asistencemi a sedmi doskoky. Satoranský vyzdvihl v úspěšném tažení Čechů při první účasti mezi světovou elitou po 37 letech týmový výkon.

"Neuvěřitelný pocit po tom, kdy nám nikdo moc nevěřil. Přišli jsme o Honzu Veselého a měli jsme nesmírně těžkou skupinu. Myslím si, že všechny tři zápasy jsme odehráli skvěle," řekl Satoranský. "Samozřejmě proti Americe jsme prohráli o dvacet, ale myslím, že jsme se drželi. A hlavně to nejdůležitější: nechali jsme tam v každém zápase všechno. Furt omíláme to staré motto: 'Rvi se jako lev' a určitě se ukázalo."

Osobně má reprezentaci v srdci a cestu šampionátem si užívá. "Je to určitě jeden z největších úspěchů. Nejvíc radost udělalo, že se na tom podíleli všichni. I hráči na lavičce neskutečně podporovali celý zápas. Bylo vidět, že to nebylo o individuálních výkonech, ale o celém týmu," prohlásil Satoranský.

Přesto jednoho spoluhráče vyzdvihl. "Patrik Auda zahrál nejlepší zápas, co jsem ho viděl. A bylo to pro něj nesmírně těžké, protože se mu nevyvedly ty dva zápasy předtím, ale prostě jsme ukázali týmovou sílu."

Češi v úvodu prohrávali 6:11, ale devítibodovou šňůrou stav otočili. Od té doby dovolili soupeři vedení jen jednou na krátkou chvíli ve druhé čtvrtině. "Výborně jsme začali a nenechali jsme je tolik rozstřílet. Myslím si, že se i ukázalo, že jsme mentálně silní. To jsme tolik nebývali. Když nám dali tu šňůru 8:0 ve druhé půli, tak jsme se nepoložili a vždycky jsme něčím odpověděli," podotkl.

"Byli jsme velice silní v obraně, hráli jsme hodně fyzicky, nebyli jsme tak netrpěliví v útoku jako proti Japonsku. Určitě nám trošku pomohli, že oni odehráli velice náročné utkání s prodloužením proti Americe. Doufali jsme v to, že nebudou mít tolik fyzických sil," doplnil Satoranský.

Definitivně si pustil do hlavy jistotu vítězství 51 sekund před koncem po druhém nesportovním faulu Cediho Osmana, po kterém Jaromír Bohačík zvýšil na 88:76. "Já jsem se to samozřejmě snažil držet, abychom se pořád soustředili, protože měli na hřišti nebezpečné hráče. Ale myslím, že když už tam byla potom ta technická, tak už bylo asi rozhodnuto a mohli jsme slavit," prohlásil.

Má radost, že během šampionátu se těší basketbal rostoucí popularitě a lidé v Česku národní tým podporují. "Jsem rád už jen z toho důvodu, že o českém basketbale se začalo mnohem víc mluvit a psát. Chceme tu pozici basketu ještě víc posílit a myslím, že to jsme udělali, protože lidi viděli, jak jsme se rvali. Doufám, že mají být na co hrdí, protože já jsem moc," řekl Satoranský.

Doufá, že český tým ukáže na šampionátu ještě další podařené výkony. "Pořád to nekončí. Neměli bychom se uspokojit jen tím, že jsme postoupili. Budeme čekat, kdo bude ten druhý soupeř (Řecko nebo Nový Zéland), ale Brazílie je nesmírně těžký soupeř. Ale je to tady otevřené," podotkl.

Už nyní mají Češi jistotu účasti minimálně v červencové kvalifikaci na OH v Tokiu. Přímo se kvalifikují z Evropy nejlepší dva týmy. "To je úžasný. Věděli jsme, že i kdybychom nedotáhli postup ze skupiny, bude se bojovat o tento bonus. Teď už jsme ho splnili. Musíme být pořád hladoví. Může se stát cokoli. Když budeme hrát stejně, můžeme ještě něco dokázat," uvedl Satoranský.

Český tým se přesune v pátek ze Šanghaje do Šen-čenu, kde v sobotu nastoupí proti Brazílii. "S tím vítězným pocitem se dá se vším popasovat mnohem snadněji a doufáme, že ten pocit bude trvat dlouho a určitě si ho užijeme," řekl Satoranský.

Ocenil fanoušky, kteří národnímu týmu v Oriental Sports Center fandili. "Byli úžasní. Jsem strašně rád, že nám přijelo fandit tolik lidí, i díky nim jsme to po zápase tak oslavili. Těžko říct, kolik jich pojede do Šen-čenu. Chtěli jsme ukázat, jak moc si toho vážíme. Patří jim obrovský dík, slyšel jsem je celý zápas," dodal.

Podle Audy hráli Češi výborný basketbal a postup si zasloužili

Pivot Patrik Auda měl po dnešní výhře 91:76 nad Tureckem na mistrovství světa v Číně jasno. Čeští basketbalisté v základní skupině předváděli výborné výkony a postup do osmifinále a s ním spojenou jistotu účasti v olympijské kvalifikaci si zasloužili.

Auda se pod důležité vítězství podepsal 16 body a s devíti doskoky ho jen kousek dělil od double double. Pro hráče francouzského Boulazacu šlo o nejpovedenější duel na turnaji. Při výhře 89:76 nad Japonskem si připsal šest bodů a při porážce 67:88 s obhájci titulu z USA čtyři body.

"Sám jsem si byl vědom, že v těch dvou předchozích utkáních jsem nehrál tak dobře, jak bych mohl," řekl novinářům Auda. "Každopádně pokaždé se snažím ze sebe dostat co nejvíc. Přestože se mi někdy nedaří, hodím to rychle za hlavu a svědomitě se připravuji na další zápas. Abych pomohl týmu, jak nejlépe mohu," prohlásil.

Proti Turecku to vyšlo dokonale a česká reprezentace, která na mistrovství startuje v samostatné historii poprvé, zaznamenala nečekaný úspěch. "Je to neuvěřitelné. Myslím si, že jsme celkově zahráli ve skupině výborný basket. Výkony jsme ukázali, že si postup zasloužíme," uvedl Auda.

Na Turcích se podle něj podepsal náročný zápas s pětinásobnými mistry světa z USA, ve kterém Američané v úterý zvítězili 93:92 až po prodloužení. "Stálo je to hodně fyzických a hlavně psychických sil. Prohra na ně měla určitě dopad. My jsme to odhadli a snažili jsme se toho využít," prohlásil.

Český tým měl až na pomalejší rozjezd dnešní duel v Šanghaji pod kontrolou. S výjimkou úplného závěru, kdy už Turci hráli na velké riziko, náskok reprezentace narostl až na jedenáct bodů. "Na začátku jsme ztráceli pět bodů, ale pak jsme to rychle otočili. A prakticky až na jeden moment už jsme je do vedení nepustili," uvedl Auda.

"To je muselo srážet dolů a postupem času bylo vidět, že jim ubývají síly. My jsme se po utkání s Japonskem cítili výborně, čehož jsme chtěli využít," dodal. "V těžkých momentech jsme zachovali chladnou hlavu a nezačali jsme vymýšlet nic šíleného. V obraně jsme hráli tvrdě a v útoku trpělivě," shrnul český reprezentant.

K výhře podle Audy pomohla i změna taktiky. Proti Japonsku se tým mohl spolehnout na střelbu za tři body, proti Turecku však dominoval pod oběma koši. "Je jasné, že si nás chtěli Turci na perimetru pohlídat. Tak jsme trochu změnili taktiku. Namixovali jsme do toho dvojky, čímž jsme je možná trochu zaskočili. A když to padá, tak je těžké nás zastavit," prohlásil.