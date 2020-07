Satoranský netuší, zda bude k dispozici na kvalifikaci OH

Mariánské Lázně (Chebsko) - Rozehrávač Chicaga Tomáš Satoranský přivítal možnost připravovat se dva týdny s basketbalovou reprezentací na soustředění v Mariánských Lázních a Nymburce. Se spoluhráči se potkal v pondělí při startu kempu poprvé od loňského zářijového tažení za historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně. Vzhledem k nejistotě při pandemii koronaviru zatím netuší, zda bude mít možnost na závěr sezony s týmem kouče Ronena Ginzburga bojovat v kvalifikaci v kanadské Victorii o olympijské hry.

Vedle stále trvající nejistoty konání odložených her v Tokiu na příští rok bude záležet na rozpisu nové sezony NBA, v které se od čtvrtka teprve začne dohrávat aktuální ročník. "Veškeré informace nemám, nějaké počáteční byly, že by se mělo začít hrát po Vánocích, ale to se samozřejmě může změnit," řekl Satoranský novinářům v Mariánských Lázních.

"Myslím si, že všichni čekají, jak se vyvine situace v Americe. Jak budou přibývat nakažení a všechny věci kolem toho. To bychom hodně předbíhali. Asi se to bude pak řešit, až bude oficiálně nastavený nějaký plán a jak mě to bude ovlivňovat vzhledem ke kvalifikaci, která by se měla hrát v červnu," podotkl Satoranský, pro něhož je účast na olympiádě jednou z vysněných met v kariéře.

Chicago se nedostalo mezi 22 týmů, kterých se dohrávka sezony na jednom místě v Orlandu týká. Ze sportovního hlediska by jej to lákalo, z osobního nikoliv. "Chybí mi basketbal, ale nechybí mi být dlouhou dobu v tom komplexu. Myslím, že z pohledu Chicaga bychom tam dlouho nevydrželi, co se týče této sezony a naší bilance," podotkl osmadvacetiletý bývalý hráč Washingtonu, který s Bulls podepsal loni tříletý kontrakt na 30 milionů dolarů.

Sezona pro Satoranského skončila předčasně 11. března a volný čas se snažil maximálně využít. "Na začátku jsem mohl strávit mnohem víc času s rodinou. Zvlášť teď s malou, které už bude rok a půl. Přeci jen v NBA je ta sezona strašně náročná. Furt jenom cestujeme a času tolik není," popsal výhody nečekané pauzy.

"Zároveň člověk mluví během sezony, že by si rád našel čas na nové věci, své projekty, na jiné sporty. Toho se dalo využít, navíc jsem přijel a tady v Česku se to začalo hodně uklidňovat. Ale po třech měsících člověku začne basket, kterým žije celý život, chybět," doplnil Satoranský.

V době striktnějších opatření se připravoval s Michalem Miřejovským, kondičním trenérem reprezentace, který se mu věnoval i na začátku sezony v Chicagu. "První dva týdny po návratu z Ameriky jsem samozřejmě zůstával v karanténě doma s malou a s manželkou. Tam jsem trénoval jen přes videohovory na zahradě," uvedl.

"Pak už jsme měli možnost chodit na tenis, na plavání. Chodili jsme si i zastřílet, já jsem do toho zakomponoval i Stefana Weissenböcka, který spolupracuje s českou federací. Jel jsem do Bambergu a měl jsem i trénink v Praze. Musel jsem být trošku kreativnější. Užil jsem si to, ale už je to dlouhé. Člověk chce být v týmu a připravovat se ve všemi," pochvaloval si možnost přípravy s národním týmem.

"Teď už jsem v tom stádiu, že jsem nadšený z toho, že si můžu jít s klukama zahrát a připravit se jiným způsobem, protože mám pocit, že Chicagu chvilku potrvá, než ta příprava pět na pět začne. Příprava předtím byla pro všechny hodně individuální, je to potom samozřejmě psychicky náročné," doplnil.

Zatím netuší, kdy začne příprava na další ročník pro Bulls. "Chtěl bych se samozřejmě připojit co nejdříve, ale myslím, že tam není dané žádné datum. Oni samozřejmě komunikujou s ligou, kdy mohou začít hrát nějaké přátelské zápasy, ale je to taková neznámá," podotkl Satoranský.

Na začátku července se mluvilo o možnosti uspořádat vlastní soutěže pro osmičku týmů včetně Chicaga, kterým sezona už skončila. "Těžko říct, jak by to vypadalo. Bylo by to samozřejmě náročné, protože tam o nic nejde. Asi i to, že bych byl dva měsíce bez rodiny. Nevím úplně přesné detaily. Je těžké si představit tam být, ale na druhu stranu zápasy nám budou čím dál tím víc chybět," řekl Satoranský.

Na druhou stranu si podle svých slov po náročném programu hodně odpočinul. "Říkal to i můj kondiční trenér, že nohy vypadají odpočatě. Já se budu snažit to maximálně využít pro novou sezonu a jsem rád, že tohle léto, ač jsme se všichni těšili na olympijskou kvalifikaci, je bez toho. Jsem opravdu čerstvý na novou sezonu a myslím, že se od toho můžu odrazit," dodal Satoranský.