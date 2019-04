New York - Basketbalisté Washingtonu se rozloučili se sezonou NBA porážkou. Na domácí palubovce podlehli oslabenému Bostonu 110:116 a utrpěli čtvrtou prohru v řadě. Rozehrávač Tomáš Satoranský byl nejlepším střelcem Wizards, za necelých 28 minut na hřišti se postaral o 19 bodů, čtyři doskoky a pět asistencí. Z pole proměnil český reprezentant šest z osmi střel a dařilo se mu hlavně z dálky, neboť všechny tři trojkové pokusy propadly košem.

Boston přijel do haly Capital One Arena bez šesti hráčů základní rotace. Wizards toho využili a vedli už v první čtvrtině o 21 bodů. Celkově v ní nastříleli 39 bodů. Ve druhé části se Boston dotáhl, ale ve třetí dal 12 ze svých 19 bodů Satoranský a díky tomu měli domácí neustále navrch.

Jenže poslední čtvrtinu Celtics proti náhradníkům Washingtonu ovládli v poměru 27:15 a slavili vítězství. Bradley Beal odehrál jen 16 a půl minuty, i tak stihl 16 bodů, pět doskoků a čtyři asistence. Dvojnásobný účastník Utkání hvězd se stal prvním hráčem v historii Wizards, který v sezoně udržel své průměry na 25 bodech, pěti doskocích i asistencích.

"Byla to hodně nevyrovnaná sezona, kdy se nám nepovedlo urvat nějakou delší šňůru výher. Měli jsme hodně zranění, v týmu se také hodně hráčů protočilo. Myslím, že to bylo dokonce rekordní číslo v klubové historii," řekl Satoranský. "Na začátku sezony to nebyl ten tým, který by si sednul, tak jak by měl, ale myslím, že v jejím průběhu se to změnilo. Ale na začátku je ta chemie důležitá a to se nepovedlo," dodal český hráč, kterému končí tříletá smlouva s Washingtonem.

"Byl to těžký ročník," hodnotil kouč Washingtonu Scott Brooks. "Nicméně jsme bojovali a stalo se i hodně dobrých věcí. Někteří hráči se chopili příležitosti jako Thomas Bryant nebo Troy Brown. Mohli jsme se opřít také o Portise, Parkera, ale hlavně Brada (Beala). Přestože se nám moc nedařilo, Brad byl ten, kdo dokázal tým pokaždé táhnout," dodal.

Miami, přestože vyhrálo nad Philadelphií 122:99 díky 30 bodům loučícího se Dwyanea Wadea, přišlo o šanci na postup do play off. O poslední volné místo budou na dálku hrát v závěrečném utkání základní části Detroit a Charlotte.

Stejný bodový zápis jako Wade měla i další končící legenda - Němec Dirk Nowizki, který 30 body a osmi doskoky přispěl k výhře Dallasu nad Phoenixem 120:109. Luka Dončič se blýskl triple doublem za 21 bodů, 16 doskoků a 11 asistencí. Hlavní hvězdou zápasu byl ale hostující náhradník Jamal Crawford, jenž dal 51 bodů a v 39 letech se stal nejstarším hráčem v historii soutěže, kterému se to povedlo.

Obnájce titulu Golden State krátce před startem play off vyděsilo zranění kanonýra Stephena Curryho, jenž odehrál jen devět minut, než si zvrtnul kotník. "Myslím, že bude v pohodě," řekl kouč Steve Kerr o lídrovi Warriors, jimž pomohl ke třem titulům za poslední čtyři roky. I bez Curryho a dalších marodů Kevina Duranta a Klaye Thompsona vítěz Západní konference vyhrál v New Orleans (112:103).

NBA:

Chicago - New York 86:96, Cleveland - Charlotte 97:124, Dallas - Phoenix 120:109, Detroit - Memphis 100:93, LA Lakers - Portland 101:104, Miami - Philadelphia 122:99, Minnesota - Toronto 100:120, New Orleans - Golden State 103:112, Oklahoma City - Houston 112:111, Utah - Denver 118:108, Washington - Boston 110:116 (za domácí Satoranský 19 bodů, 4 doskoky, 5 asistencí).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Toronto 82 58 24 70,7 2. x-Philadelphia 81 50 31 61,7 3. x-Boston 82 49 33 59,8 4. x-Brooklyn 81 41 40 50,6 5. New York 81 17 64 21,0

Centrální divize:

1. z-Milwaukee 81 60 21 74,1 2. x-Indiana 81 47 34 58,0 3. Detroit 81 40 41 49,4 4. Chicago 81 22 59 27,2 5. Cleveland 82 19 63 23,2

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 81 41 40 50,6 2. Charlotte 81 39 42 48,1 Miami 81 39 42 48,1 4. Washington 82 32 50 39,0 5. Atlanta 81 29 52 35,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Houston 82 53 29 64,6 2. x-San Antonio 81 47 34 58,0 3. Dallas 81 33 48 40,7 4. New Orleans 82 33 49 40,2 5. Memphis 81 32 49 39,5

Severozápadní divize:

1. y-Denver 81 53 28 65,4 2. x-Portland 81 52 29 64,2 3. x-Utah 81 50 31 61,7 4. x-Oklahoma City 81 48 33 59,3 5. Minnesota 81 36 45 44,4

Pacifická divize:

1. z-Golden State 81 57 24 70,4 2. x-LA Clippers 81 47 34 58,0 3. Sacramento 81 39 42 48,1 4. LA Lakers 82 37 45 45,1 5. Phoenix 82 19 63 23,2

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "z" vítězství v konferenci.