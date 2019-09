Satoranský: Nebylo to jednoduché, vítězství je důležité

Šanghaj - Hvězda basketbalové reprezentace Tomáš Satoranský budil celou dobu pozornost Japonců, kteří se jej snažili co nejvíce eliminovat. Sedmadvacetiletý rozehrávač Chicaga dal sice za první poločas jen čtyři body, ale nakonec jich v důležité bitvě o první výhru na mistrovství světa (89:76) nastřílel patnáct. Přidal i sedm asistencí a šest doskoků, z toho pět obranných.

"Osobně mi zápas otrávili, protože byli nepříjemní v obraně, vytvářeli neustále tlak na míč. Dneska ale odehráli skvělý zápas Jarda Bohačík a Blake Schilb, kteří nás střelecky táhli a podrželi nás v rozhodujících chvílích, kdy se nedařilo moc v útoku, ale byli jsme schopní dát i těžké střely," řekl Satoranský novinářům.

"Vítězství je samozřejmě strašně důležité, ale nebylo to nic jednoduchého. Myslím si, že to Japonci odbojovali až do konce, nechali tam všechno. Je to hodně atypický soupeř, hrozně rychle běhají do protiútoků. Udělali jsme dobrou práci v tom, že jsme je zastavovali, ale samozřejmě jejich tlak na míč je hodně nepříjemný," podotkl Satoranský.

Sám hodně bojoval i v defenzivě, ve druhé půli pak přidal i body. "Já jsem se snažil být trošku agresivnější. Spíš ve druhé půli. Myslím, že jsme hráli dobře na zónu. Určitě to byl těžký zápas, pro nás atypický - velice agresivní obrana. Ale vybojovali jsme to," prohlásil spokojeně.

Hra podle Satoranského nebyla ideální, ale úspěšnou střelbou si Češi k vítězství pomohli. "Ne vždycky se nám dařilo postavit tu akci, kterou jsme chtěli, neměli jsme dobrý timing, ale střelba nás podržela, když právě Boči (Bohačík) a Blake (Schilb) dali těžké trojky na konci klaksonu. To určitě pomůže. My jsme věděli, že jsme nehráli dobře, ale za první poločas jsme dali 45 bodů a to týmu určitě pomohlo. Pak jsme byli schopní hrát i na zónu," doplnil Satoranský.

Vývoj zápasu nedovolil Čechům ani na chvíli povolit, přestože od začátku druhé čtvrtiny už stále vedli a v prvním poločase až o deset bodů. "Nebylo to vůbec rozhodnuté za žádného stavu. Hrají hrozně rychle dopředu a opravdu byli v tom bojovném módu po celý zápas," řekl Satoranský. "Hačimura ve druhém poločase dával velice těžké střely, Watanabe hrál dobře, takže jsme museli zůstat solidní a věděli jsme, že návrat do obrany je velice důležitý, protože oni hrají velmi rychle po obdrženém koši," dodal Satoranský, jehož tým až v závěru unikl i na rozdíl 15 bodů.

Češi neměli v plánu se šetřit pro čtvrteční duel s Tureckem, který bude rozhodovat o postupu do boje o čtvrtfinále v další skupině. "Šli jsme do toho jako by už neexistoval další zápas po tomhle a to je nejlepší přístup na těchto turnajích. Věděli jsme, že to nebude nic snadného, což také nebylo," podotkl Satoranský.

"Myslím, že zítra bychom si měli hlavně odpočinout, připravit se fyzicky. Bude to další zápas, který bude fyzicky nesmírně náročný. Turci taky hodně tlačí na míč, to ukázali už v prvním zápase a Japonskem. Uvidíme samozřejmě, jak budou hrát s Amerikou. Stejně jako proti Japonsku dneska musíme do toho dát všechno a být trpěliví," dodal Satoranský.