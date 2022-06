Satoranský míří podle médií do Barcelony, basketbalista to nekomentoval

Barcelona - Basketbalista Tomáš Satoranský se po šesti letech v NBA vrací do Barcelony. Informoval o tom server Eurohoops.net. V katalánském klubu se český rozehrávač potká s reprezentačním spoluhráčem Janem Veselým, kterému končí smlouva s Fenerbahce Istanbul a v Barceloně má podepsat tříletý kontrakt s ročním platem 1,8 milionu eur. Satoranský však informace zahraničních médií nepotvrdil.

"Nebudu to komentovat," řekl dnes rodák z Prahy během mediálního dne reprezentace na dotaz ohledně své budoucnosti.

Třicetiletý Satoranský naposledy nastupoval za Washington, kde své zámořské působení v roce 2016 začínal. Do té doby strávil tři sezony právě v Barceloně. Ve Washingtonu končí českému reprezentačnímu kapitánovi kontrakt 30. června.

"Přestože neexistuje žádná finální dohoda, jednání mezi Satoranským a Barcelonou se blíží ke konci," napsal Eurohoops.net.

O služby českého reprezentanta prý stál také euroligový šampion Anadolu Efes, Satoranského však láká možnost zahrát si v Barceloně v jednom týmu s Veselým. "Samozřejmě by to byl jeden z faktorů, který by mi udělal radost a zvažoval bych to o to víc," řekl na konci května českým novinářům.

Na odchodu z Barcelony je rozehrávač Nick Calathes. O třiatřicetiletého řeckého reprezentanta mají údajně zájem Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos Atény nebo Fenerbahce Istanbul, kde se stal novým trenérem jeho krajan Dimitrios Itudis.

Basketbalisté se připravují na kvalifikaci o MS, Satoranský trénuje individuálně

Česká basketbalová reprezentace se musí ve společné přípravě na červencové zápasy kvalifikace o postup na mistrovství světa obejít do 27. června bez svého kapitána Tomáše Satoranského. Třicetiletého rozehrávače Washingtonu Wizards, který je součástí výběru Ronena Ginzbrurga, nepustí do týmových tréninků na palubovce pravidla NBA. Rodák z Prahy se tak zatím připravuje v Poděbradech individuálně. Vrátit se do týmových akcí bude moci pět dní před úvodním zápasem s Bosnou a Hercegovinou.

"Je to dohoda mezi NBA a FIBA. Třetí a čtvrté reprezentační okno je nestandardní, protože za normálních okolností je v létě jen jedna reprezentační akce. Muselo tedy dojít k přizpůsobení pravidel, na které se čekalo do poslední chvíle. Teprve až tři týdny zpět došlo k dohodě mezi NBA a FIBA," řekl dnes novinářům reprezentační manažer Michal Šob.

"Tím, že Tomáš deklaroval, že se zapojí do všech letních aktivit reprezentace, FIBA určila, že se nesmí připojit do tréninku s týmem dříve než 27. června. Tomáš se může do té doby připravovat individuálně, jak chce, kvůli tomu, že má ale do června platnou smlouvu s Washingtonem, musí poslouchat tuto organizaci a řídit se jejími pokyny," doplnil Šob.

Představitelé reprezentace se sice snažili domluvit s vedením Wizards na dřívějším uvolnění Satoranského, jenže neuspěli. "Byli jsme v kontaktu s generálním tajemníkem Wizards Tommy Sheppardem, s tím, že Washington mu dává zelenou, aby se k nám mohl zapojit de facto bez limitů. Přestože jsme to ale prokázali u NBA, tak pravidla asociace jsou více než pravidla jeho zaměstnavatele," uvedl Šob.

Satoranský se o omezení dozvěděl před pár dny. Nepovažuje ho však za velký problém. "Bude to v pohodě. Kluky znám, trénoval jsem s nimi spoustu let. Všechny systémy mám zažité a neměla by to být komplikace," uvedl Satoranský.

Při přípravě může být součástí týmu, nesmí s ním však společně trénovat. "Nemůžu se přidat ke kontaktním akcím, cvičením nebo hry pět na pět. Budu něco vymýšlet s Mířou (Michalem Miřejovským - kondičním trenérem) a asistenty, abych zůstal v basketbalovém rytmu. Nemělo by to ale být nic, co by změnilo běh přípravy," doplnil Satoranský.

V reprezentačním týmu v Poděbradech je také druhý český zástupce z NBA Vít Krejčí, který se zotavuje z dubnové artroskopické operace kolena. Čerstvě dvaadvacetiletý rozehrávač Oklahomy Thunder se ale do kvalifikace o MS nezapojí a za týden se vrátí do USA na Letní ligu. K národnímu celku by se měl připojit před zářijovým mistrovství Evropy.

Čeští basketbalisté vyzvou v kvalifikaci o MS nejprve 1. července doma Bosnu a Hercegovinu, o tři dny později uzavřou základní část zápasem na hřišti Litvy. Pro postup ze čtyřčlenné skupiny musí skončit mezi prvními třemi. Zatím jsou čtvrtí.