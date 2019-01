Washington - Tomáš Satoranský prvním českým triple doublem v historii NBA dovedl basketbalisty Washingtonu k cenné výhře 113:106 nad Milwaukee. Reprezentační rozehrávač v duelu s druhým nejlepším celkem soutěže zaznamenal 18 bodů, nové osobní maximum 12 doskoků a 10 asistencí.

Triple double, tedy nasbírání dvouciferných hodnot ve třech sledovaných statistikách, je pro basketbalisty NBA jako hattrick v jiných sportech. Satoranský k němu byl blízko už v prvním utkání tohoto roku, kdy mu ale chyběly tři asistence. Stejně jako v dubnu 2014 jinému českému hráči Jiřímu Welschovi.

Tentokrát ho uzavřel minutu a 43 vteřin před koncem pátečního utkání nahozením na smeč pro Bradleyho Beala. "To je zásluha Bradleyho, který zahlásil tuhle akci," řekl Satoranský. "Věděl jsem o tom, že je to blízko. Markieff Morris mě na to upozornil," dodal.

Spoluhráči na lavičce začali bouřlivě slavit, jelikož šlo o teprve druhý triple double u Wizards v této sezoně po Bealovi, a po závěrečném hvizdu Satoranského na oslavu polili. Pogratulovat mu přišel i klubový prezident Ernie Grunfeld.

"Tomáš odvedl skvělou práci. Dobře řídil hru, kontroloval tempo a nacházel spoluhráče v dobrých pozicích. Je skvělé, že má první triple double. Kluci a všichni v týmu si to užili. A to dělá ten správný tým, když umíte oslavit spoluhráčův úspěch," prohlásil trenér Scott Brooks.

Milwaukee chyběl Janis Adetokunbo, jedna z hvězd NBA. Washington si výhru vysloužil dobrým výkonem, od třetí minuty ani jednou neprohrával a 18 trojkami vyrovnal klubový rekord. Šest trojek dal Trevor Ariza, autor 20 bodů. Beal nastřílel 32 bodů.

Satoranský začal zápas velmi dobře, už po první čtvrtině měl devět bodů, pět doskoků a čtyři asistence. "Měl jsem dobrá čísla hned od začátku. To dodá sebevědomí a hraje se pak mnohem lépe. Celkově jsme dnes velmi dobře stříleli, dobře bránili a drželi pospolu. Takový zápas jsme potřebovali," dodal Satoranský.

Vedle českého reprezentanta zaznamenali triple double v pátečních zápasech i další dva hráči. Nejlepší střelec soutěže James Harden pomohl Houstonu k jasné výhře 141:113 nad Clevelandem 43 body, deseti doskoky a 12 asistencemi. Byl to pro něj patnáctý zápas v řadě s minimálně 30 body, což se od roku 1973 povedlo jen Kobemu Bryantovi (16 zápasů za sebou v roce 2003). Harden také vytvořil klubový rekord třináctým zápasem v sezoně s alespoň 40 body.

Ben Simmons neuchránil Philadelphii od porážky 121:123 s Atlantou ani 23 body, deseti doskoky a 15 asistencemi. Dvě vteřiny před koncem mohl srovnat Jimmy Butler, ale nedal oba trestné hody.

Dařilo se i nováčkovi Lukovi Dončičovi, který dovedl 29 body Dallas k výhře 119:115 nad Minnesotou. Trefil i vítěznou trojku 24 vteřin před koncem.

NBA:

Golden State - Chicago 146:109, Houston - Cleveland 141:113, Minnesota - Dallas 115:119, New York - Indiana 106:121, Philadelphia - Atlanta 121:123, Portland - Charlotte 127:96, Toronto - Brooklyn 122:105, Utah - LA Lakers 113:95, Washington - Milwaukee 113:106 (za domácí Satoranský 18 bodů, 12 doskoků, 10 asistencí).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 44 32 12 72,7 2. Philadelphia 43 27 16 62,8 3. Boston 41 25 16 61,0 4. Brooklyn 44 21 23 47,7 5. New York 42 10 32 23,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 41 29 12 70,7 2. Indiana 42 28 14 66,7 3. Detroit 40 17 23 42,5 4. Chicago 42 10 32 23,8 5. Cleveland 43 8 35 18,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 40 20 20 50,0 2. Charlotte 41 19 22 46,3 3. Washington 43 18 25 41,9 4. Orlando 41 17 24 41,5 5. Atlanta 42 13 29 31,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 41 24 17 58,5 2. San Antonio 43 25 18 58,1 3. Dallas 42 20 22 47,6 New Orleans 42 20 22 47,6 5. Memphis 41 19 22 46,3

Severozápadní divize:

1. Denver 40 28 12 70,0 2. Oklahoma City 41 25 16 61,0 3. Portland 43 26 17 60,5 4. Utah 43 22 21 51,2 5. Minnesota 42 20 22 47,6

Pacifická divize:

1. Golden State 42 28 14 66,7 2. LA Clippers 41 24 17 58,5 3. LA Lakers 43 23 20 53,5 4. Sacramento 42 21 21 50,0 5. Phoenix 43 10 33 23,3