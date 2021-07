Satoranský: Jsem hrdý, jak jsme dokázali zareagovat v prodloužení

Victoria - Kapitán Tomáš Satoranský nedopustil, aby čeští basketbalisté ztratili s favorizovanou Kanadou skvěle rozehraný zápas a zachoval výběru kouče Ronena Ginzburga naději na účast na olympijských hrách v Tokiu. V semifinálovém duelu kvalifikace ve Victorii rozhodl 1,8 sekundy před koncem o výhře nad domácím favoritem 103:101 po prodloužení a jediný úspěch dělí národní tým od první účasti pod pěti kruhy od roku 1980 ještě z dob Československa. Ten potřebují uhrát v noci na pondělí proti Řecku.

"Jsem hrdý, jak jsme dokázali zareagovat v prodloužení. Bylo to hodně špatné před ním. Nevěděl jsem, kde vzít sílu, ale ukázali jsme, že jsme skupina, která drží spolu. Dovedli to do vítězného konce a jsem rád, že se můžeme porvat o olympiádu ještě v jednom zápase," řekl po utkání Satoranský.

On sám 57 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny zvyšoval dvěma proměněnými trestnými hody už na 92:82, ale ani to nestačilo na k dotažení do vítězného konce v běžné hrací době. V té Češi ani jednou neprohrávali, ve třetí čtvrtině vedli dokonce o 13 bodů, na začátku čtvrté ještě o 12 bodů. Podobně při dramatickém závěru druhé duelu ve skupině a Uruguayí (80:79) ale pod tlakem soupeř v závěru chybovali a náskok se rozplynul.

"Koncovka byla zase nezvládnutá. Kanaďané ale i přes některé chyby dávali těžké střely, které nedokázali dát během zápasu. Ukázali, že jsou velice talentovaný tým, který má osm hráčů v NBA," byl si dobře vědom síly soupeře rozehrávač Chicaga Bulls, který je jediným aktuálním českým zástupcem v nejlepší lize světa.

Češi hned na začátku získali náskok 15:6 a Kanaďané dokázali v běžné hrací době jen šestkrát vyrovnat stav. Pětkrát to bylo v první polovině utkání a potom až v závěru díky trojkové střele Andrewa Wigginse 11 sekund před koncem na 94:94.

"Myslím, že jsme skvěle začali. Já jsem klukům říkal, že Kanaďani vypadají mrtví, že nás podcení. Bylo to vidět už v rozcvičení, kdy to skoro odchodili. Takže jsme se nahecovali a věděli, že jim chceme ukázat, že umíme hrát dobrý basket, aby nás začali respektovat," prohlásil Satoranský.

V prodloužení šla Kanada do vedení 99:94, ale Češi měli síly i na obrat a Satoranský ocenil vedle týmového výkony i individuální výkony. "Blake (Schilb) předvedl úžasný zápas. Je skvělé, že se v něm vzala ta síla. Dodal nám sebevědomí tím, jak těžké střely dal," komentoval 31 bodů sedmatřicetiletého Schilba.

"Pak jsme se přidali i my, Ondra Balvín zahrál skvěle, s Honzou Veselým byli strašně důležití a sbírali doskoky," dodal Satoranský k 15 obranným doskokům Balvína a dalším osmi Veselého.

Síla je v naší mentalitě, jsme jako bratří, řekl po výhře nad Kanadou Schilb

Nadšený ze svého výkonu i postupu byl basketbalista Blake Schilb. Sedmatřicetiletý rodák z Illinois, jenž přijal před sedmi lety české občanství, táhl 31 body tým Ronena Ginzburga k triumfu. Jeho přínos byl o to sladší, že minulý rok kvůli pandemii koronaviru hrál jen s přáteli, zvažoval konec kariéry a do profesionálního basketbalu se vrátil až letos v dubnu.

"Proti Kanadě to byl úžasný zápas ve skvělé atmosféře. Jsem rád, že se práce, kterou jsem podstoupil, vyplatila. V prvních dvou zápasech to ode mě nebylo dobré, ale trenér a spoluhráči mi stále věřili. Bylo to příjemné, když míč zase padal, kam měl,“ usmál se na tiskové konferenci Schilb.

Ten zároveň sklidil od vedle sedícího Ginzburga pochvalu a trenér národního týmu na Schilbovu adresu pronesl, že šlo o jeden z jeho nejlepších výkonů v kariéře. "Když jsem po něm sáhl, možná byl někdo překvapený, protože rok nehrál. Já mu ale věřil a jsem za něj rád, že se mu to povedlo," řekl Ginzburg.

Poté, co vloni Schilbovi skončila v Remeši smlouva, vrátil se do USA, kde se věnoval podnikání, trávil čas s rodinou a v kondici se držel individuálními tréninky. Dvakrát týdně si chodil zahrát v nižší lize s přáteli či bývalými basketbalisty a zvažoval konec kariéry. Nakonec v něm ale podle něj "zvítězila nátura hráče."

V dubnu se tak připojil k týmu USK Praha, za níž hrál českou ligu a připravil se na olympijskou kvalifikaci. "Šli jsme krok po kroku, až jsme nakonec tady," řekl Schilb.

Zkušený střelec pak své kanadské protivníky, z nichž hned osm z nich hraje v NBA, zaskočil. Minul jen osm z 19 pokusů a dal sedm tříbodových tref. "Od začátku nám to padalo a uvědomili si, že s nimi můžeme hrát. Našli jsme správný rytmus a pochopili, že můžeme hrát s kýmkoliv. I když mi třeba některé střely nevyšly, ostatní mi dál věřili a to mě povzbudilo," netajil se.

"Lidé nás často pasují na outsidera, a i když měla Kanada skvělou soupisku a byla celý zápas i v prodloužení silná, my jsme bojovníci. To je naše mentalita. Každý z nás je připraven tomu druhému pomoci, hrajeme jako bratři a můžeme spolu vyzvat kohokoliv," pronesl Schilb.

V závěru prodloužení pak vítězství strhl na českou stranu trefou 1,8 vteřiny před koncem Tomáš Satoranský. "Znám Satyho už jako teenagera, takže vidět jeho vývoj v současného hráče a osobnost je úžasné. Je to skvělý lídr a kapitán. Dodává nám energii a máme štěstí, že ho máme," řekl Schilb.

"Ta jeho střela na konci byla prostě neskutečná. Je to jako když sledujete film, ale víte, že tohle je realita. Byl to skvělý moment pro náš národní tým a nemůžu být víc hrdý, že jsem toho mohl být součástí," pronesl Schilb.

Od úspěšné kvalifikace na OH v Tokiu tak nyní dělí český výběr už jen jeden zápas, a to proti Řecku. S ním se utkají v noci na pondělí od 1:05 SELČ. "Budu se ale opakovat. Jsme týmem bojovníků, pokusíme se odpočinout a odevzdáme zase maximum," dodal Schilb.