Mariánské Lázně - Nejlepším českým basketbalistou sezony se počtvrté v kariéře stal Tomáš Satoranský. Rozehrávač Washingtonu Wizards a aktuálně jediný Čech v NBA v anketě České basketbalové federace porazil vítěze předchozích dvou ročníků Jana Veselého. Mezi ženami zvítězila podruhé Kateřina Elhotová, která se úspěšně vrátila po mateřské pauze.

Anketě, v níž hlasovali basketbaloví trenéři, zástupci klubů, sportovní novináři a basketbaloví odborníci, vládl Satoranský už v letech 2013 až 2015. Pak ale jeho panování na dva roky přerušil Veselý. Loni mimo jiné díky triumfu v Evropské lize. Tentokrát ale pivotovi Fenerbahce nestačilo ani to, že turecký tým jako jeden z klíčových hráčů dotáhl opět do finále Euroligy a byl zařazen i do ideální sestavy.

Šestadvacetiletý Satoranský má totiž za sebou také individuálně velmi vydařenou sezonu, ve které mimo jiné s 25 body v utkání vytvořil český rekord v NBA a stal se důležitou postavou Washingtonu v době, kdy se zranila hlavní hvězda týmu John Wall.

"Byla to jedna z mých nejlepších sezon, ale stále mám před sebou větší cíle a chtěl bych hrát v NBA ještě větší roli," řekl Satoranský. "Pro mě to byla sezona spíše neúspěšná, protože jsme s Fenerbahce skončili až druzí. Sice být druhý v Evropě není špatné, ale rok předtím jsme to vyhráli, takže to mohlo být lepší," konstatoval Veselý.

Třetí místo obsadil Ondřej Balvín, který dostal Gran Canarii mezi čtyři nejlepší celky španělské ligy a vybojoval s týmem účast v Evropské lize.

Mezi ženami podle očekávání zvítězila reprezentační kapitánka Elhotová, která se po mateřské pauze vrátila jako lídr týmu na mistrovství Evropy a patřila i k ústředním postavám mistrovského USK Praha. S druhým místem se musela smířit loňská vítězka Alena Hanušová a do nejlepší trojice se poprvé dostala Romana Hejdová, která se vrátila do národního týmu a je tahounkou v kvalifikaci o ME.

Největšími talenty byli zvoleni Veronika Voráčková, která v minulé sezoně oblékala dres USK Praha a v 18 letech se už zařadila mezi důležité postavy národního týmu, a Jakub Tůma rovněž z USK. Ten byl nejlepším českým střelcem na loňském mistrovství Evropy do 20 let a ve své premiérové sezoně v NBL se blýskl osobním maximem 25 bodů.

V kategorii nejlepších basketbalistů v nové olympijské disciplíně 3x3 zvítězili Ondřej Šiška a Kristýna Minarovičová, jinak ligoví hráči Děčína a Hradce Králové.

Síň slávy České basketbalové federace se rozrostla o čtyři nové členy. Marta Pechová-Jirásková na olympijských hrách v Montrealu dosáhla na průměry přes 10 bodů a téměř 6,5 doskoku na zápas a patřila k hlavním oporám. Ve stejném roce získala na mistrovství Evropy bronz. Do sbírky později přidala ještě bronz z MS 1975 a stříbro o rok později z evropského šampionátu.

Olympijskou atmosféru si v Montrealu vyzkoušela i Hana Doušová-Jarošová. Na kontě má dvě medaile z MS a tři z evropských šampionátů. V reprezentaci odehrála 144 zápasů, v domácí lize získala devět titulů.

Její manžel Zdeněk Douša Československo reprezentoval na třech po sobě jdoucích olympijských hrách od roku 1972. V národním týmu odehrál 246 utkání a získal bronz na ME 1977.

Milan Voračka v nejvyšší československé soutěži odehrál 18 sezon a historicky je jedním z jejích nejlepších střelců. S pražskou Spartou získal pět bronzových medailí, v národním týmu odehrál téměř stovku zápasů.