Satoranský je hráčem New Orleans, jeho odchod z Chicaga klub potvrdil

Chicago - Český basketbalista Tomáš Satoranský se v NBA definitivně stěhuje z Chicaga do New Orleans, opačným směrem zamíří rozehrávač Lonzo Ball. Výměnu, o níž začátkem minulého týdne informovala americká média, v neděli Bulls oficiálně potvrdili.

Devětadvacetiletý Satoranský bude v elitní zámořské lize oblékat barvy třetího klubu. Od roku 2016 hrál za Washington a uplynulé dvě sezony působil v Chicagu, kde měl smlouvu ještě na příští ročník s platem 10 milionů dolarů.

O šest let mladší Ball se dohodl s Bulls na čtyřletém kontraktu za 85 milionů dolarů. New Orleans Pelicans za něj vedle Satoranského od Chicaga dostali pětatřicetiletého Garretta Templea, volbu v druhém kole draftu v roce 2024 a neupřesněnou finanční částku.

Satoranský se o výměně dozvěděl během úterního návratu z olympijských her v Tokiu, kde byl oporou českého týmu, jenž se pod pěti kruhy představil po 41 letech. "Nastupoval jsem do letadla jako býk a po 16 hodinách jsem pelikán," žertoval v rozhovoru s médii. "Je to ale něco, s čím jsem já nebo má rodina počítali. Jsem nadšený, že mohu být součástí New Orleans, protože jsem o té organizaci slyšel samé dobré věci. Mají mladý, potenciální tým a situace by se pro mě zase tak moc nezměnila. Je to tým, který se bude chtít dostat do play off, budu poprvé na západě," řekl.

Satoranského si v roce 2012 vybral v druhém kole draftu Washington, ale odchovanec USK Praha se po působení v Seville a Barceloně stal hráčem Wizards až v roce 2016. Za Washington odehrál 210 utkání v základní části a dalších 16 v play off, v Chicagu ve dvou koronavirem poznamenaných ročnících nastoupil do 123 utkání a do vyřazovací části s ním ani jednou nepostoupil.

Zatímco v první sezoně za Bulls Satoranský odehrál 64 ze 65 zápasů v základní sestavě, v té uplynulé už to bylo jen 18 z 58, protože nový kouč Bill Donovan začal upřednostňovat na rozehrávačském postu Cobyho Whitea. V dosavadní pětileté kariéře v NBA má Satoranský bilanci 7,4 bodu, 4,2 asistence a 3,0 doskoku na zápas.

Ball odehrál první dvě sezony v NBA za Los Angeles Lakers. Pak putoval v rámci výměny za Anthonyho Davise k Pelicans, kde v minulém ročníku zaznamenal v průměru 14,6 bodu, 5,7 asistence a 4,8 doskoku. Jeho příchod k Bulls je součástí přestavby týmu, jenž čtyřikrát za sebou nepostoupil do play off.