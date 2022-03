Satoranský i Krejčí zůstali bez bodu, Phoenix vyhrál trojkou v poslední vteřině

Washington - Českým basketbalistům Vítu Krejčímu a Tomáši Satoranskému se v pátečních zápasech NBA nedařilo, oba skončili bez bodu a jejich týmy prohrály. Washington podlehl doma Atlantě 114:117, Satoranský za 16 minut zaznamenal dvě asistence a dva doskoky. Krejčí sice při porážce Oklahoma City 101:138 s Minnesotou odehrál 28 minut, ale zapsal jen jednu asistenci a jeden zisk, tři střely minul.

Hvězdou večera se stal Cameron Johnson, který Phoenixu zařídil vítězství 115:114 nad New Yorkem osobním rekordem 38 bodů a navíc trefil i rozhodující dlouhou trojku vteřinu před koncem. Lídr soutěže Phoenix nyní hraje bez svých hvězd Chrise Paula a Devina Bookera, které úspěšně nahrazuje Johnson, jenž opět ukázal, že má skvělou střelbu.

Jako náhradník měl dosud v NBA rekord 24 bodů. I tentokrát začal na lavičce, ale přesto za 28 minut trefil devět z dvanácti pokusů za tři body a výrazně si vylepšil maximum. Navíc rozhodl koncovku zápasu. Sedm vteřin před koncem New York neproměnil trestný hod. Hráči Phoenixu okamžitě vyrazili do útoku, Cameron Payne svou 16. asistencí v zápase našel poblíž poloviny hřiště Johnsona, který vystřelil zhruba dva metry za trojkou. Jeho střela zamířila odrazem od desky do koše. Phoenix tak místo třinácté prohry v sezoně mohl slavit vítězství.

Johnson se ve třetí čtvrtině dostal do strkanice s hvězdou Knicks Juliusem Randlem. Oba za to dostali technickou chybu. Randle pak strčil do Jonhsona znovu a byl vyloučen. New York v tu dobu vedl o 10 bodů.

Philadelphia se posunula už na druhé místo Východní konference. Výhrou 125:119 nad Clevelandem využila toho, že Chicago podlehlo 112:118 obhájcům titulu Milwaukee. Bulls po čtvrté porážce v řadě spadli až na čtvrté místo právě za Sixers a Bucks.

Ačkoli Philadelphia má nyní hvězdné duo Joel Embiid a James Harden, nejlepším střelcem se proti Clevelandu stal Tyrese Maxey s 33 body. Harden přidal 25 bodů a 11 asistencí a Embiid 22 bodů. Milwaukee táhl proti Chicagu opět Janis Adetokunbo s 34 body a 16 doskoky. Bulls nestačilo ani 30 bodů Zacha LaVinea a 29 bodů DeMara De Rozana.

Denver zvítězil 116:101 nad Houstonem, přestože postrádal svou hvězdu Nikolu Jokiče. Srbského pivota nahradil veterán DeMarcus Cousins, který nedávno podepsal smlouvu a s 31 body odehrál střelecky nejlepší zápas od ledna 2018. "Snažil jsem se každý útok hrát to nejlepší, co umím. A jde to lépe, když máte trenéra, který vám věří, a jste v klubu, který vám věří. To jsem hledal. Na oplátku nechám na hřišti všechno," řekl čtyřnásobný účastník Utkání hvězd, který za poslední dvě sezony prostřídal už čtyři týmy.

Výsledky pátečních zápasů NBA:

Washington - Atlanta 114:117 (za domácí Satoranský 2 asistence, 2 doskoky), Oklahoma City - Minnesota 101:138 (za domácí Krejčí 1 asistence), Chicago - Milwaukee 112:118, Denver - Houston 116:101, Detroit - Indiana 111:106, New Orleans - Utah 124:90, Philadelphia - Cleveland 125:119, Phoenix - New York 115:114, Toronto - Orlando 97:103,

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Philadelphia 62 39 23 62,9 2. Boston 65 38 27 58,5 3. Toronto 63 34 29 54,0 4. Brooklyn 64 32 32 50,0 5. New York 63 25 38 39,7

Centrální divize:

1. Chicago 64 39 25 60,9 Milwaukee 64 39 25 60,9 3. Cleveland 63 36 27 57,1 4. Indiana 65 22 43 33,8 5. Detroit 64 17 47 26,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 64 42 22 65,6 2. Atlanta 63 31 32 49,2 3. Charlotte 64 31 33 48,4 4. Washington 62 28 34 45,2 5. Orlando 64 16 48 25,0

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 64 43 21 67,2 2. Dallas 63 38 25 60,3 3. New Orleans 63 27 36 42,9 4. San Antonio 63 24 39 38,1 5. Houston 63 15 48 23,8

Severozápadní divize:

1. Utah 62 39 23 62,9 2. Denver 63 37 26 58,7 3. Minnesota 64 35 29 54,7 4. Portland 62 25 37 40,3 5. Oklahoma City 63 20 43 31,7

Pacifická divize:

1. Phoenix 63 51 12 81,0 2. Golden State 63 43 20 68,3 3. LA Clippers 65 34 31 52,3 4. LA Lakers 62 27 35 43,5 5. Sacramento 65 24 41 36,9