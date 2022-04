Satoranský i Krejčí hráli v NBA v základu, jejich týmy ale prohrály

Utkání NBA Washington - New York 8. dubna 2022. Vpravo basketbalista Tomáš Satoranský z Washingtonu Wizards, vlevo Jericho Sims z New York Knicks.

New York - Oba čeští basketbalisté v NBA v předposledních zápasech v sezoně nastoupili v základních sestavách, prosadili se do statistik, ale shodně zažili porážky. Tomáš Satoranský doma s Washingtonem podlehl New Yorku 92:114 a za 20 minut hry zaznamenal osm asistencí, čtyři body a dva doskoky. Oklahoma s Vítem Krejčím prohrála v Los Angeles s Lakers 101:120 a český reprezentant si připsal za 43 a půl minuty devět doskočených míčů, šest bodů a dvě finální přihrávky.

Wizards úvodní čtvrtinu v posledním domácím duelu sezony vyhráli 31:23, Knicks ale následující dvě ovládli 71:41 a bylo po utkání. Washington proměnil pouze devět z 28 trojek, ztratil 22 míčů, z toho Satoranský tři, a v útoku doskočil jen dvakrát, zatímco hosté desetkrát. Knicks nasbírali 27 asistencí a proměnili 16 trojek.

"V posledních utkáních máme problémy ubránit perimetr. Přijde mi, jako bychom ke střelcům nechtěli přistupovat," řekl zklamaný trenér Wizards Wes Unseld. Nejlepším střelcem zápasu byl Obi Toppin s 35 body, Wizards táhl s 21 body japonský křídelní hráč Rui Hačimura.

Thunder na palubovce Lakers vyslali do zápasu pouze šest hráčů, a tak Krejčí odehrál přes 43 minut, dosud nejvíc v zámořské kariéře. Domácí vyhráli přesto, že jim chyběli LeBron James, Anthony Davis, Carmelo Anthony i Russell Westbrook.

Krejčí na pozici číslo dvě zaznamenal osm obranných doskoků a jeden útočný, stihl také po jednom zisku nebo bloku. Opět se mu nicméně nedařilo střelecky: ze tří trojek neproměnil ani jednu a celkem trefil pouze dvě střely ze sedmi. Tahounem Thunder byl s 27 body a 16 doskoky Jaylen Hoard, lídrem Lakers byl s 21 body Stanley Johnson.

Nejlepší celek ligy Phoenix si opět vylepšil klubové maximum. Proti domácímu Utahu prohrával až o 17 bodů, ale po triumfu 111:105 si připsal 64. vítězství v tomto ročníku. Klíčová byla poslední čtvrtina zápasu, v níž Jazz netrefili koš sedm minut a Suns je přehráli jasně 36:13.

Střelecky zářil především autor 33 bodů Devin Booker, sekundoval mu Deandre Ayton s 19 body a 10 doskoky. Utah, který prohrál už šestnáctý zápas, v němž vedl dvouciferným rozdílem, táhl chorvatský střelec Bojan Bogdanovič s 21 body.

Na sedmou příčku Ve Východní konferenci, která může být klíčová v předkole play off, se po výhře 118:107 proti Clevelandu vyšplhal Brooklyn. K úspěchu Nets přispěl Kevin Durant 36 body, v dresu Cavaliers dal 31 bodů Darius Garland. "Dostali jsme úder a odpověděli jsme. To se mi líbilo," uvedl Durant, jehož celek poslední část ovládl 35:19.

Poprvé od roku 2011 si domácí prostředí pro první kolo play off pojistil Dallas, který porazil Portland 128:78. Spolehnout se mohl na Luku Dončiče, autora 39 bodů, 11 doskoků a sedmi asistencí. Triumfem 113:109 nad Atlantou si první příčku ve Východní konferenci pojistilo Miami.

Výsledky NBA

Brooklyn - Cleveland 118:107, Chicago - Charlotte 117:133, Dallas - Portland 128:78, Detroit - Milwaukee 101:131, LA Lakers - Oklahoma City 120:101 (za hosty Krejčí 6 bodů, 9 doskoků, 2 asistence), Miami - Atlanta 113:109, Toronto - Houston 117:115, Utah - Phoenix 105:111, Washington - New York 92:114 (za domácí Satoranský 4 body, 2 doskoky, 8 asistencí).

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 81 50 31 61,7 2. x-Philadelphia 80 49 31 61,3 3. x-Toronto 81 48 33 59,3 4. p-Brooklyn 81 43 38 53,1 5. New York 81 36 45 44,4

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 81 51 30 63,0 2. x-Chicago 81 45 36 55,6 3. p-Cleveland 81 43 38 53,1 4. Indiana 80 25 55 31,3 5. Detroit 81 23 58 28,4

Jihovýchodní divize:

1. z-Miami 81 53 28 65,4 2. p-Atlanta 81 42 39 51,9 3. p-Charlotte 81 42 39 51,9 4. Washington 81 35 46 43,2 5. Orlando 81 21 60 25,9

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Memphis 80 55 25 68,8 2. x-Dallas 81 51 30 63,0 3. p-New Orleans 80 36 44 45,0 4. p-San Antonio 80 34 46 42,5 5. Houston 81 20 61 24,7

Severozápadní divize:

1. x-Utah 81 48 33 59,3 2. x-Denver 81 48 33 59,3 3. p-Minnesota 81 46 35 56,8 4. Portland 81 27 54 33,3 5. Oklahoma City 81 24 57 29,6

Pacifická divize:

1. z-Phoenix 81 64 17 79,0 2. x-Golden State 80 51 29 63,8 3. p-LA Clippers 80 40 40 50,0 4. LA Lakers 81 32 49 39,5 5. Sacramento 80 29 51 36,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.