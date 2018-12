Washington - Basketbalisté Washingtonu s Tomášem Satoranským v základní sestavě museli odehrát nejdelší utkání v tomto ročníku NBA, ale po třetím prodloužení se mohli radovat z vítězství nad Phoenixem 149:146. Český rozehrávač opět vylepšil svůj rekord v počtu odehraných minut a některá sezónní maxima. Hlavní zásluhu na ukončení série proher měl Bradley Beal, který poprvé v kariéře zkompletoval triple double.

Pro Wizards, kterým scházel kvůli nemoci kapitán John Wall a místo něj tak dostal prostor v základu Tomáš Satoranský, to byla teprve druhá výhra z posledních osmi zápasů. Naopak Suns padli po čtyřech triumfech za sebou. Nic platných nebylo 33 bodů a 14 asistencí Devina Bookera, ani 26 bodů a 17 doskoků Deandreho Ayton, Kelly Oubre přispěl z lavičky 20 body.

Tolik bodů celkově (295) fanoušci neviděli v jednom utkání zámořské soutěže už deset let. Nemuselo to tak být, kdyby osm sekund před koncem poslední čtvrtiny trefil Satoranský trojku. Celkem odehrál sedmadvacetiletý pražský rodák 48 minut a sedm sekund a při padesátiprocentní střelbě zaznamenal 17 bodů a devět asistencí, což jsou jeho nové letošní osobní rekordy. Přidal ještě čtyři doskoky a jeden zisk.

Bradley Beal se blýskl 40 body a k tomu ještě novými osobními maximy 11 doskoky a 15 asistencemi, ale také spáchal osm ztrát. Pivot Thomas Bryant předvedl perfektní střelbu, když neminul ani jednu ze 14 střel a dostal se na svůj rekord 31 bodů, k tomu ještě doskočil 13 míčů.

"Je to skvělé. Ale jak se mi to povedlo, se mě neptejte," uvedl Bryant, který je v lize druhým rokem. "Ten zápas mě prostě pohltil a já se do něj nechal vtáhnout. Prostě jsem v jednu chvíli cítil, že jsem chytil rytmus, tak jsem toho využil a dopadlo to takhle."

Oklahoma zvítězila na palubovce Utahu 107:106 a to hlavně díky Paulu Georgeovi, který měl na kontě 43 bodů, 14 doskoků, šest asistencí a pět zisků. Russell Westbrook mu sekundoval osmi body, 12 doskoky a devíti asistencemi. James Harden řídil výhru Houstonu Rockets nad San Antoniem 108:101 39 body a 10 asistencemi.

Nejtěžší porážku v ročníku schytali basketbalisté Denveru, přesto zůstali v čele Východní konference. Nuggets prohráli v Los Angeles s Clippers 111:132, i proto, že byl pivot Nikola Jokič ve třetí čtvrtině vyloučen. Vítězové posledních dvou let Golden State zvítězili nad Dallasem 120:116. Kevin Durant se na tom podílel 29 body, 12 doskoky a osmi asistencemi.

Milwaukee prohrálo v Miami 87:94, když se jeho hráčům nedařila střelba z dálky, protože trefili ze 43 trojkových pokusů jen devět. A nedařilo se ani vůbec nejlepšímu klubu v NBA Torontu. Raptors prohráli ve Philadelphii 101:126. V dresu 76ers byl hodně vidět Ben Simmons autor 26 bodů, 12 doskoků a osmi asistencí, Joel Embid obstaral 27 bodů a 11 doskoků.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Golden State - Dallas 120:116, Houston - San Antonio 108:101, LA Clippers - Denver 132:111, Miami - Milwaukee 94:87, Philadelphia - Toronto 126:101, Utah - Oklahoma City 106:107, Washington - Phoenix 149:146 po prodl.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Toronto 35 25 10 71,4 2. Philadelphia 34 22 12 64,7 3. Boston 31 18 13 58,1 4. Brooklyn 34 15 19 44,1 5. New York 34 9 25 26,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 32 22 10 68,8 2. Indiana 33 21 12 63,6 3. Detroit 30 15 15 50,0 4. Chicago 33 8 25 24,2 Cleveland 33 8 25 24,2

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 31 16 15 51,6 2. Miami 31 15 16 48,4 3. Orlando 31 14 17 45,2 4. Washington 33 13 20 39,4 5. Atlanta 31 8 23 25,8

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 32 17 15 53,1 2. San Antonio 34 18 16 52,9 3. Memphis 32 16 16 50,0 4. Dallas 31 15 16 48,4 5. New Orleans 33 15 18 45,5

Severozápadní divize:

1. Denver 31 21 10 67,7 Oklahoma City 31 21 10 67,7 3. Portland 32 18 14 56,3 4. Utah 34 16 18 47,1 5. Minnesota 32 14 18 43,8

Pacifická divize:

1. Golden State 33 22 11 66,7 2. LA Clippers 32 19 13 59,4 LA Lakers 32 19 13 59,4 4. Sacramento 32 17 15 53,1 5. Phoenix 33 8 25 24,2