Satoranský debutoval v NBA za Chicago, Irving nastřílel 50 bodů

Charlotte (USA) - Český rozehrávač Tomáš Satoranský musel strávit v soutěžní premiéře v dresu basketbalistů Chicaga porážku ve středečním utkání NBA na hřišti Charlotte 125:126. Sedmadvacetiletá letní posila Bulls z Washingtonu si za 24 minut a 22 sekund na hřišti připsala dva body a tři asistence. Rozehrávač Kyrie Irving při debutu v dresu Brooklynu nastřílel 50 bodů, jeho tým ale v NBA podlehl basketbalistům Minnesoty 126:127 po prodloužení.

V dresu vítězů zazářil 27 body debutující P.J. Washington, jehož si Hornets vybrali letos jako dvanáctku draftu. Bulls nepomohl ani výkon Fina Lauriho Markkanena, který zaznamenal double double díky 35 bodům a 17 doskokům.

"Soupeř měl hodně střel. My jsme nepracovali v defenzivě ani ofenzivě tak, jak jsme chtěli. Zradil nás návrat do obrany. Nekomunikovali jsme, jak jsme měli. Oni dostali prostor a stříleli," řekl Markkanen.

Satoranský přišel do Chicaga v červenci po tříletém působení ve Washingtonu. Jediný český hráč v NBA podepsal s Bulls tříletou smlouvu na 30 milionů dolarů (673 milionů korun).

Stejně jako v posledních dvou vítězných testech v Torontu (105:91) a doma proti Atlantě (111:93) nastoupil Satoranský v základní sestavě a spolu s ním se do ní zařadili opět Markkanen, Zach LaVine, Otto Porter Jr. a Wendell Carter Jr.

Na palubovce strávil Satoranský v úvodu necelých šest minutě a připsal si za tu dobu jednu asistenci. Ve třetí minutě po jeho přihrávce Markkanen získal hostům vedení 6:5. Ve druhé čtvrtině, v které Bulls prohrávali až o 16 bodů, přidal asistenci při Porterově snížení na 49:63.

Nejlepší ofenzivní pasáž měl český reprezentant krátce po začátku druhého poločasu. Nejdříve předvedl krásnou přihrávkou na LaVineho a prvních bodů se dočkal v čase 27:27, kdy zakončil průnik středem a zkorigoval na 66:67.

Od střídání ve 31. minutě se Satoranský vrátil na hřišti až na závěrečných 127 sekund za stavu 118:118, ale výhru zlomili na svou stranu domácí. Druhý rozehrávač Chicaga Kris Dunn, který začal na lavičce, si připsal 11 bodů, dva doskoky, dvě asistence a čtyři získané míče.

"Bojovali jsme. Ve druhé čtvrtině jsme prohrávali o 16 bodů. Měli jsme o poločase dobrý pohovor a vrátili se do zápasu. Jsem pyšný na to, jak jsme bojovali, ale musíme hrát lépe," prohlásil kouč Chicaga Jim Boylen.

Hornets, které vlastní bývalá hvězda Bulls Michael Jordan, vytvořili 23 úspěšnými trojkovými pokusy rekord v úvodním utkání sezony a klubové maximum v duelu, který skončil v základní hrací době.

Jednadvacetiletý Washington stanovil sedmi trojkami nový rekord debutujícího hráče v NBA. "Dozvěděl jsme se to až po zápase. Dělal jsem rozhovor pro rádio a řekli mi to. Snažil jsem se prostě střílet a pak se hned vrátit do obrany. Mám z toho radost," prohlásil Washington. Jeho 27 bodů bylo nejlepším výkonem debutanta od roku 2002, kdy Chorvat Gordan Giriček dal za Memphis v prvním duelu 29 bodů.

Irving zazářil 50 body, Brooklyn ale při jeho debutu prohrál

Rozehrávač Kyrie Irving při debutu v dresu Brooklynu nastřílel 50 bodů, jeho tým ale ve středečním utkání NBA podlehl basketbalistům Minnesoty 126:127 po prodloužení. Letní posila z Bostonu v poslední sekundě mohla skóre otočit, ale střela v koši neskončila.

Irving se postaral o nový rekord zámořské soutěže. Nejvíce bodů v prvním utkání za tým v NBA dosud nastřílel Ernest "Kiki" Vandeweghe, který v roce 1984 dal v dresu Portlandu 47 bodů.

"Nedotáhli jsme to do konce. Tahle padesátka se zařadí k číslům, která sice mají nějakou hodnotu, ale když nevyhrajete, tak je celkem k ničemu," řekl Irving po utkání. Sedmadvacetiletý basketbalista trefil 17 z 33 střel z pole včetně sedmi trojek ze 14.

Padesátibodový výkon v dresu Nets předvedl naposledy v roce 2012 jiný rozehrávač Deron Williams. "Máme skvělou výchozí pozici. Jasně že před vlastním publikem se chcete vždycky ukázat a zvítězit, ale další šanci máme už v pátek," uvedl Irving, který Brooklyn posílil v létě jako volný hráč. Minnesotě nepomohlo 36 bodů a 14 doskoků Karla-Anthonyho Townse.

Lotyšský pivot Kristaps Porzingis v prvním utkání za Dallas pomohl Mavericks 23 body k vítězství 108:100 nad Washingtonem. Hvězdou zápasu byl slovinský mladík Luka Dončič, který se pod výhru podepsal 34 body. Porzingis odehrál první zápas od loňského února, kdy si ještě v dresu New York Knicks vážně zranil koleno. Po dvou technických chybách skončilo utkání předčasně pro washingtonského Bradleyho Beala.

NBA:

Charlotte - Chicago 126:125 (za hosty Satoranský 2 body a 3 asistence), Indiana - Detroit 110:119, Orlando - Cleveland 94:85, Brooklyn - Minnesota 126:127 po prodl., Miami - Memphis 120:101, Portland - Denver 100:108, Dallas - Washington 108:100, San Antonio - New York 120:111, Utah - Oklahoma City 100:95, Phoenix - Sacramento 124:95, Philadelphia - Boston 107:93.