Satoranský dal proti Sacramentu pět bodů, New Orleans ale opět prohrálo

New York - Český basketbalista Tomáš Satoranský odehrál svůj nejlepší zápas v této sezoně NBA, ani jeho pět bodů a dvě asistence ale nepomohly New Orleans odvrátit porážku. Pelicans prohráli na hřišti Sacramenta 99:112 a zůstávají poslední v tabulce s jedinou výhrou z devíti zápasů. V čele soutěže se spolu s Utahem a Miami drží Golden State Warriors, kteří porazili Charlotte 114:92.

Satoranský tentokrát dostal prostor na téměř 13 minut a snažil se být hodně aktivní. Dvakrát hezky našel spoluhráče na otevřenou střelu za tři body. Sám pak proměnil těžkou střelu s faulem a druhý koš ze hry dal po seběhnutí pod koš. V tu chvíli jeho tým vedl 83:81.

Jenže na začátku čtvrté čtvrtiny si šel český reprezentant opět sednout a vzápětí přišel klíčový zlom v utkání. Sacramento šňůrou 14:0 získalo nad zápasem kontrolu a první domácí výhru v sezoně už nepustilo. Nikdo v dresu Pelicans nedal více než 16 bodů.

"Ve čtvrté čtvrtině jsme prostě neudělali dost pro to, abychom to udrželi. Sacramento si zaslouží uznání. Udělali to, co bylo třeba pro vítězství. Já musím lépe koučovat a prostě musíme být lepší," řekl trenér New Orleans Willie Green.

Philadelphia i bez hráčů základní sestavy Dannyho Greena a Tobiase Harrise doma porazila Chicago 103:98 a dostala se před něj na druhé místo Východní konference. Seth Curry k tomu přispěl 22 body, Joel Embiid měl 18 bodů, devět doskoků a sedm asistencí a navíc ubránil na pouhé čtyři body pivota soupeře Nikolu Vučeviče. Chicagu nestačilo ani 37 bodů DeMara DeRozana.

Střelecky se naopak tolik nedařilo slavnějšímu z bratrské dvojice Stephu Currymu, který za Golden State dal jen 15 bodů, ale Warriors i tak uspěli. A to především zásluhou Jordana Poola, který zaznamenal 31 bodů.

Už pátou výhru v řadě si připsalo Toronto, které zvítězilo 109:100 na hřišti Washingtonu. Fred VanVleet k tomu přispěl svým maximem v sezoně 33 body. Kevin Durant dovedl Brooklyn k vítězství 117:108 nad Atlantou 32 body, přičemž 13 z nich dal při rozhodující šňůře 20:4 na konci třetí čtvrtiny. K tomu přidal sedm doskoků a pět asistencí.

Výsledky NBA

Sacramento - New Orleans 112:99 (za hosty Satoranský 5 bodů, 2 asistence), Brooklyn - Atlanta 117:108, Cleveland - Portland 107:104, Golden State - Charlotte 114:92, Indiana - New York 111:98, Memphis - Denver 108:106, Minnesota - LA Clippers 115:126, Orlando - Boston 79:92, Philadelphia - Chicago 103:98, San Antonio - Dallas 108:109, Washington - Toronto 100:109.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 8 6 2 75,0 2. Toronto 9 6 3 66,7 3. Brooklyn 8 5 3 62,5 New York 8 5 3 62,5 5. Boston 8 3 5 37,5

Centrální divize:

1. Chicago 8 6 2 75,0 2. Cleveland 9 5 4 55,6 3. Milwaukee 8 4 4 50,0 4. Indiana 9 3 6 33,3 5. Detroit 7 1 6 14,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 7 6 1 85,7 2. Washington 8 5 3 62,5 3. Charlotte 9 5 4 55,6 4. Atlanta 8 4 4 50,0 5. Orlando 9 2 7 22,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 8 5 3 62,5 Memphis 8 5 3 62,5 3. San Antonio 8 2 6 25,0 4. Houston 7 1 6 14,3 5. New Orleans 9 1 8 11,1

Severozápadní divize:

1. Utah 7 6 1 85,7 2. Denver 8 4 4 50,0 3. Minnesota 7 3 4 42,9 4. Portland 8 3 5 37,5 5. Oklahoma City 7 1 6 14,3

Pacifická divize:

1. Golden State 7 6 1 85,7 2. LA Lakers 8 5 3 62,5 3. Phoenix 6 3 3 50,0 4. Sacramento 8 4 4 50,0 5. LA Clippers 7 3 4 42,9