New York - Tomáš Satoranský při návratu do sestavy basketbalistů Washingtonu nastřílel 15 bodů, ale Wizards prohráli páteční zápas NBA v Charlotte 110:123. Český rozehrávač chyběl v posledních dvou duelech před Utkáním hvězd, nyní jako čerstvý otec dcery opět nastoupil v základní pětce a za 26 minut hry přidal i tři doskoky a čtyři asistence. Wizards ale na přímého konkurenta v boji o postup do vyřazovacích bojů nestačili a po třetí porážce za sebou se jim play off na 11. místě ve Východní konferenci opět vzdálilo. Hostům nebylo nic platné, že si Bradley Beal vylepšil sezonní maximum na 46 bodů.

Satoranský trefil dvě z pěti trojek, ale z pole celkově střílel s úspěšností skoro 67%. Ve statistice plus minus byl pražský rodák druhý nejlepší z týmu. S ním na hřišti Washington prohrál pouze o bod.

Wizards sice do utkání dobře vstoupili a v úvodní čtvrtině si vypracovali až dvanáctibodový náskok, jenže druhou část prohráli 22:38 a ani po změně stran se už jim do utkání vrátit nepodařilo. Domácí táhl Kemba Walker s 27 body a 11 asistencemi.

Denver dál šlape v Západní konferenci na paty vedoucím obhájcům titulu z Golden State. Nuggets si odvezli z Dallasu vítězství 114:104 zejména zásluhou Nikoly Jokiče. Srbský pivot se postaral o 19 bodů, 13 doskoků a osm asistencí. Druhý celek Východní konference Toronto si poradilo se San Antoniem 120:117. Rozdílový koš dal ještě loni člen Spurs Kawhi Leonard, autor 25 bodů.

Dvě prodloužení potřebovali basketbalisté Oklahomy k tomu, aby zdolali Utah 148:147. O 88 bodů Thunder se postaraly dvě hlavní hvězdy domácích Russell Westbrook (43 bodů, 15 doskoků a osm asistencí) a autor vítězné střely Paul George (45 bodů, devět doskoků a sedm asistencí). Jazz nespasilo 38 bodů Donovana Mitchella ani 26 bodů a 16 doskoků pivota Rudyho Goberta.

NBA:

Atlanta - Detroit 122:125, Charlotte - Washington 123:110 (za hosty Satoranský 15 bodů, 3 doskoky, 4 asistence), Dallas - Denver 104:114, Indiana - New Orleans 126:111, Memphis - LA Clippers 106:112, New York - Minnesota 104:115, Oklahoma City - Utah 148:147 po druhém prodl., Orlando - Chicago 109:110, Toronto - San Antonio 120:117.

