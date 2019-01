Washington - Basketbalista Tomáš Satoranský zaznamenal v NBA double double, ale Washington po dvou vítězstvích podlehl na domácí palubovce obhájcům titulu z Golden State 118:126. Jediný český zástupce v lize odehrál jako člen základní pětky Wizards skoro 39 minut a vyrovnal si sezonní maximum 20 body, ke kterým přidal deset asistencí a vyrovnal osobní rekord třemi získanými míči. Warriors vyhráli podeváté v řadě, což je jejich nejdelší vítězná série v ročníku.

Wizards vedli pouze v první čtvrtině, na jejím konci ale už prohrávali o devět bodů, protože ji úřadující šampioni uzavřeli úsekem 20:7. Ve zbytku utkání sázeli svěřenci kouče Steva Kerra na agresivní nájezdy ke koši, protože tříbodové území menší sestava Wizards dobře bránila. V první části hosté trefili jedinou trojku, celkem jich proměnili sedm.

"Musíte umět využívat toho, co vám obrana soupeře nabídne," řekl nejlepší střelec zápasu Stephen Curry, autor 38 bodů. V utkání dal dvě z osmi trojek, ale za dva body poslal do koše 12 z 16 střel. "Po většinu utkání jsme si dobře a včas přihrávali. To nás postupem času dostávalo na čáru trestného hodu a my dokázali trestat," přidal rozehrávač Warriors.

Washington se dokázal v poslední dvanáctiminutovce soupeři přiblížit sérií 11:2 a po trojce Chassona Randlea byl ve skóre už jen dvoubodový rozdíl. Jenže následný pokus Sama Dekkera v koši neskončil, pak už zase začali úřadovat lídři Západní konference a došli si pro 34. výhru v sezoně.

Kevin Durant se nedaleko svého rodiště připomněl 21 body. Pivot DeMarcus Cousins stihl za 24 minut dát 17 bodů a washingtonské defenzivě dělal svou mohutnou postavou značné problémy. Domácí tým střelecky táhli Trevor Ariza s letošním maximem 27 bodů a Bradley Beal s 22 body a deseti doskoky.

Satoranský byl v hodnocení účasti na palubovce nejlepším hráčem domácího týmu. Proměnil tři trojky a z pole střílel s úspěšností přes 60 procent. "Opět jsme dokázali, že můžeme hrát vyrovnaně s každým. Jsme na dobré cestě, ale musíme v tom pokračovat. Doma hrajeme dobře, ale teď nás čeká venkovní série," řekl český reprezentační rozehrávač.

Russell Westbrook dovedl Oklahomu k vítězství 122:116 nad New Orleans patnáctým triple doublem v sezoně. Proti Pelicans se dostal na 23 bodů, 17 doskoků a 16 asistencí. Portland zvítězil v hale Phoenixu 120:106, Minnesota si z Los Angeles odvezla výhru 120:105 nad Lakers.

Výsledky NBA

LA Lakers - Minnesota 105:120, Oklahoma City - New Orleans 122:116, Phoenix - Portland 106:120, Washington - Golden State 118:126 (za domácí Satoranský 20 bodů, 10 asistencí, 3 doskoky).

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 50 36 14 72,0 2. Philadelphia 49 32 17 65,3 3. Boston 48 30 18 62,5 4. Brooklyn 49 26 23 53,1 5. New York 46 10 36 21,7

Centrální divize:

1. Milwaukee 46 34 12 73,9 2. Indiana 47 32 15 68,1 3. Detroit 47 21 26 44,7 4. Chicago 48 11 37 22,9 5. Cleveland 49 9 40 18,4

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 47 23 24 48,9 2. Miami 46 22 24 47,8 3. Washington 47 20 27 42,6 4. Orlando 48 20 28 41,7 5. Atlanta 47 15 32 31,9

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 47 27 20 57,4 2. San Antonio 49 27 22 55,1 3. New Orleans 49 22 27 44,9 4. Dallas 47 21 26 44,7 5. Memphis 48 19 29 39,6

Severozápadní divize:

1. Denver 46 31 15 67,4 2. Oklahoma City 48 30 18 62,5 3. Portland 50 30 20 60,0 4. Utah 49 27 22 55,1 5. Minnesota 48 24 24 50,0

Pacifická divize:

1. Golden State 48 34 14 70,8 2. LA Clippers 48 26 22 54,2 3. LA Lakers 49 25 24 51,0 4. Sacramento 48 24 24 50,0 5. Phoenix 50 11 39 22,0