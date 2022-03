Washington/Praha - Český basketbalista Tomáš Satoranský cítí po návratu do Washingtonu jednu z největších motivací v kariéře a věří, že zde najde po dosavadní problematické sezoně opět radost ze hry. Třicetiletý reprezentační rozehrávač se vrátil do Wizards po necelých třech letech jako volný hráč, poté co jej San Antonio vyplatilo ze smlouvy. Ve staronovém působišti cítí větší šanci se prosadit, chce zde dohrát sezonu a pak uvidí, zda bude v NBA pokračovat.

"Těžké sezony mi daly v životě nejvíc a můžu říct, že jsem získal ve třiceti letech jednu z největších motivací, co jsem kdy měl. Chci hrát basket dlouho na nejvyšší úrovni a vyhrávat. Nechci se spokojit jen s rolí veterána, který má mít pozitivní vliv na dění, aniž by hrál. Moje motivace hrát a vyhrávat je obrovská," uvedl Satoranský v dnešním videorozhovoru s novináři prostřednictvím agentury PPG Sport.

Kapitán národního týmu přišel do Washingtonu v roce 2016 z Barcelony a odehrál v něm tři sezony v NBA. Poté přestoupil do Chicaga, kde podepsal tříletý kontrakt s ročním platem 10 milionů dolarů. Před startem této sezony zamířil do New Orleans, kde se ale neprosadil a v únoru putoval přes Portland do San Antonia. Ve Spurs odehrál jedno utkání proti Washingtonu, tým jej poté vyplatil ze smlouvy a Satoranský se vrátil jako volný hráč právě do Wizards.

"Bylo více týmů, se kterými jsem komunikoval. Zmiňovat je nebudu," řekl odchovanec USK Praha. "Je ale dobře, když máte na výběr. Více o tom přemýšlíte a chcete udělat správné rozhodnutí. Ve Washingtonu znám město, organizaci, fanoušky a je tu spousta spoluhráčů se kterými jsem hrál. Věřím, že zapadnu co nejrychleji," uvedl Satoranský, jenž bude bydlet do konce sezony v hotelu. Jeho manželka s dětmi zůstala v New Orleans.

Navzdory třem změnám v jednom měsíci si jako nechtěný nepřipadal. O odchodu ze San Antonia se rozhodl sám. "Byla to pro mě těžká situace, protože kouče Gregga Popoviche si nesmírně vážím. Ve Spurs jsem chtěl jednou skončit, ale situace v NBA se mění každou sezonu. Oni byli v módu přestavby a rozvoje mladých hráčů, takže tam pro mě moc minut nebylo," uvedl Satoranský.

Věří, že po nevydařeném angažmá v New Orleans, kde měl po 32 zápasech průměr jen 2,8 bodu a 2,4 asistencí, svou sezonu ve Washingtonu oživí. "Věřil jsem, že mě v New Orleans chtěli, ale nakonec se se mnou moc nepočítalo. V takovou chvíli je z toho člověku nic. Jsem ke své hře hodně sebekritický a nebylo moc zápasů, kdy bych si řekl, že jsem spokojený. Naopak z posledních dvou sezon ve Washingtonu jsem měl dobrý pocit a vědí, co ode mě očekávat. Cítím podporu a to mělo v mém rozhodnutí velký podíl," podotkl Satoranský.

Zatímco při prvním angažmá ve Wizards se těžko prosazoval přes ústředního rozehrávače Johna Walla, nyní je situace jiná. Tým vedle něj má dva zkušené rozehrávače Ishe Smithe a Raula Neta. "Časy se změnily, ale do konce sezony to neberu, že je tam nějaká konkurence. Myslím, že s oběma můžu hrát společně velmi dobře. Soustředím se na své výkony a uvidíme, co se stane po konci sezony a jaké budou další šance na případnou budoucnost v NBA. Dveře si rozhodně nezavírám," řekl rodák z Prahy.

V týmu vedle generálního manažera Tommyho Shepparda nebo pivota Thomase Bryanta zná také Bradleyho Beala nebo lotyšského hráče Kristapse Porzingise. "S Bradleym jsem se viděl na tréninku, máme k sobě respekt. On do konce sezony nebude hrát kvůli zranění zápěstí, ale je fakt, že jsem s ním hrál asi svůj nejlepší basket v NBA," uvedl Satoranský.

Porzingise zná z působení ve španělské Seville. "Ještě když jsem hrál za Washington a on byl v New Yorku, říkali jsme si, že by bylo super, kdybychom spolu hráli. Nepředstavoval jsem si, že to bude šest let potom," vzpomínal .

V prvním utkání od svého příchodu zaznamenal český rozehrávač při výhře nad Detroitem 116:113 čtyři body, tři doskoky a jednu asistenci. Důvěra trenéra Wese Unselda, který ho nechal hrát krátce po jeho příchodu 14 minut, Satoranského potěšila. "Nemám rád, když se během sezony mění týmy a člověk se musí přeorientovat myšlením a ambicemi do jiného týmu. Mám ale možná jednu z největších motivací, jak hrát basket a znovu se jím bavit. I manželka říkala, že je hezké vidět, jak mě to znovu baví," prohlásil.

Plány do zbytku sezony se zatím nezaobírá. Washingtonu zatím patří ve Východní konferenci 11. místo. "Sezona se vyvíjí takovým způsobem, že neočekávám nic moc konkrétního. Nejdůležitější je, abych dostával šanci, bavil se hrou a dostal se do herní pohody. Je hezké vnímat, když jste v týmu chtěný. Motivací pro mě je, abych měl radost z basketu, kterou jsem tuto sezonu moc necítil. I proto jsem se takto rozhodl," dodal Satoranský.