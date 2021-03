Satoranský byl poprvé v základní sestavě a pomohl Chicagu k výhře

New York - Tomáš Satoranský nastoupil poprvé v této sezoně basketbalové NBA v základní sestavě Chicaga a 10 body přispěl k vítězství 118:95 nad Torontem. Bulls vystřídali předloňské šampiony Raptors na desáté příčce zaručující předkolo play off. Domácí měli devět dvouciferných střelců a jedním z nich byl i rozehrávač českého národního týmu.

Satoranský dostal v základní pětce přednost před Cobym Whitem po 25 utkáních. Na palubovce strávil devětadvacetiletý český basketbalista přes 25 minut. Svému týmu k 17. výhře v ročníku pomohl 10 body, když trefil dvě ze čtyř střel za tři body a stejně si vedl i za dva body. Kromě toho sedmkrát asistoval, doskočil šest míčů a měl v obraně dva bloky.

Nejlepším střelcem Chicaga, které ukončilo sérii 11 proher s Raptors v řadě, byl nováček Patrick Williams, jenž si vylepšil osobní rekord na 23 bodů. Patnáct bodů obstaral křídelník Zach LaVine. Po 13 bodech zapsali Fin Lauri Markkanen a střídající White.

Pivot Thaddeus Young se po zařazení do základu postaral o 10 bodů a sedm asistencí i doskoků. Wendell Carter poprvé v sezoně nastoupil až jako střídající hráč a zastavil se na 12 bodech a 11 doskocích.

"Opravdu oceňuji, že se White a Carter obětovali pro tým. To, že vypadli ze základní sestavy, neznamená, že by vypadli z rotace. Stále jsou důležitou součástí týmu. Jde spíš o to, abych jim pomohl, aby jejich výkony byli konzistentnější," vysvětlil svůj tah trenér Bulls Billy Donovan.

Nejlepší tým soutěže a lídr tabulky Západní konference Utah prohrál v hale Golden State 119:131. Warrios táhl autor 32 bodů a devíti asistencí Stephen Curry, Andrew Wiggins přidal 28 bodů a podkošový hráč Draymond Green přispěl triple doublem za 11 bodů a 12 doskoků i asistencí.

Jazz nebylo nic platných 24 bodů, 28 doskoků a 4 bloky francouzského pivota Rudyho Goberta ani 24 bodů Donovana Mitchella a 23 bodů Mika Conleyho. Elitní náhradník Jordan Clarkson měl na kontě 21 bodů.

Popáté za sebou slavil vedoucí tým Východu Philedelphia. Sixers i bez zraněného hvězdného pivota Joela Embiida zvítězili nad San Antoniem 134:99 a to hlavně zásluhou 23 bodů, devíti doskoků a sedmi asistencí Tobiase Harrise.

Poražený finalista posledního ročníku Miami si odvezl výhru 102:97 z Orlanda. Jimmy Butler pomohl Heat 29 body, sedmi doskoky, devíti asistencemi a pěti zisky. Na straně Magic byl hodně vidět černohorský centr Nikola Vučevič s 38 body a 10 doskoky.

Výsledky NBA

Atlanta - Cleveland 100:82, Chicago - Toronto 118:95 (za domácí Satoranský 10 bodů, 7 asistencí a 6 doskoků), Golden State - Utah 131:119, Houston - Boston 107:134, Minnesota - Portland 114:112, New Orleans - LA Clippers 135:115, Oklahoma City - Memphis 128:122, Orlando - Miami 97:102, Philadelphia - San Antonio 134:99.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 39 27 12 69,2 2. Brooklyn 39 26 13 66,7 3. Boston 38 20 18 52,6 4. New York 39 20 19 51,3 5. Toronto 39 17 22 43,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 38 24 14 63,2 2. Indiana 37 17 20 45,9 3. Chicago 37 17 20 45,9 4. Cleveland 38 14 24 36,8 5. Detroit 38 10 28 26,3

Jihovýchodní divize:

1. Miami 39 21 18 53,8 2. Charlotte 37 19 18 51,4 3. Atlanta 39 19 20 48,7 4. Washington 37 14 23 37,8 5. Orlando 39 13 26 33,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 35 19 16 54,3 2. Dallas 37 20 17 54,1 3. Memphis 35 17 18 48,6 4. New Orleans 39 17 22 43,6 5. Houston 37 11 26 29,7

Severozápadní divize:

1. Utah 38 28 10 73,7 2. Denver 38 22 16 57,9 3. Portland 38 22 16 57,9 4. Oklahoma City 39 17 22 43,6 5. Minnesota 39 9 30 23,1

Pacifická divize:

1. Phoenix 37 25 12 67,6 2. LA Lakers 38 25 13 65,8 3. LA Clippers 40 25 15 62,5 4. Golden State 39 20 19 51,3 5. Sacramento 38 15 23 39,5