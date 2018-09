Poděbrady - Basketbalista Tomáš Satoranský by si přál završit výročí 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa vítězstvím nad Ruskem v kvalifikaci o mistrovství světa. Vzhledem k atmosféře, kterou zažil nedávno na Václavském náměstí, kde se vzpomínalo na rok 1968, věří, že fanoušci hráčům přijdou 13. září na duel s Ruskem pomoci, že vyprodají pardubickou ČEZ Arenu a stanoví nový rekord v návštěvnosti.

"Byl jsem na Václavském náměstí k výročí 50 let od začátku okupace a cítil jsem, že by mohla být na zápas s Ruskem dobrá atmosféra," řekl Satoranský novinářům. Proto by byl rád, kdyby padl divácký rekord na českou basketbalovou reprezentací, který je od roku 2005 stanovený na 6486 diváků z pražské O2 areny.

"Přemýšlel jsem o tom, že by mohlo být vyprodáno. Bylo by to moc hezké. Uvidíme, jak budou fanoušci nabuzení. Ale lidé by měli chtít vidět super basketbal. A bylo by to i uznání pro kluky, kteří v první fázi kvalifikace předváděli super výkony," ocenil dobře rozehranou kvalifikaci.

Češi i bez něj a druhé hlavní hvězdy Jana Veselého dokázali získat ze šesti zápasů pět výher a sahají po historickém postupu. Ten by mohly přinést i dvě výhry z šesti zápasů druhé fáze. A Satoranský by je rád pomohl získat už teď v září proti Rusku a v Bosně.

"Doufejme, že nám tyhle zápasy vyjdou. Když je to jediná možnost, kdy můžeme mít všechny hráče dohromady, tak je dobře, že jsme všichni tady. Kluci nás dostali do skvělé pozice a teď se o ty dvě výhry porveme, abychom nás posunuli ještě blíže k šampionátu. Nebude to nic lehkého, protože i soupeři budou mít k dispozici všechny hráče. Ale když to zvládneme, tak šance na mistrovství bude ještě větší," prohlásil Satoranský.

Přitom ještě před pár lety o možnosti zahrát si na mistrovství světa ani nesnil. "Každý sportovec sní o olympiádě a mistrovství světa, ale v basketu se to zdálo nedosažitelné. Zvláště, když jsme často nebyli ani na mistrovství Evropy. Je zajímavé, jak nás nový systém dostal do této situace, která se nemusí jen tak opakovat," řekl Satoranský.

Jako lídr se spolu s Veselým pokusí ještě pozvednout českou hru, ale zároveň nechce utlumit vliv basketbalistů, kteří odehráli dosavadní kvalifikační zápasy. "Je na nás, abychom se do toho zapojili co nejlépe, ale zároveň ponechali zodpovědnost klukům, kteří ji měli dosud. Není to jen o dvou hráčích, ale o celém týmu, a kluci dosud odváděli skvělou práci. My se do toho potřebujeme zapojit tak, aby každý cítil svou roli," řekl aktuálně jediný Čech v NBA.

Kromě kvality chce do týmu přinést i energii. "Jsem natěšený a i Honza (Veselý) má velkou chuť. Je to na něm vidět. Honzova největší přednost je energie, kterou do týmu přinese. Vyhecuje celý tým, a když zasmečuje, tak to nakopne celý tým a může nakopnout i diváky," míní rozehrávač Washingtonu.

Veselý se na národní tým těšil, chce pomoci dostat Čechy na MS

Poděbrady - Basketbalový reprezentant Jan Veselý je vyloženě natěšený na zápasy kvalifikace o postup na mistrovství světa. Po dvouleté pauze je rád, že zase může obléct národní dres a zahrát si s krajany v čele s kamarádem Tomášem Satoranským. Věří, že společně pomohou týmu dobře rozehranou kvalifikaci dotáhnout do zdárného konce a vybojovat historický úspěch.

"Natěšení tam je velké. Pokaždé, když se Satym a klukama hrajeme spolu, je to super. Moc se na to těším. Vždyť máme velkou šanci udělat velký úspěch," řekl Veselý novinářům po dnešním prvním tréninku s reprezentací, ke které se připojil o víkendu.

Loňský evropský šampionát vynechal stejně jako červnový závěr první fáze kvalifikace. Hlavním důvodem byly zdravotní potíže spojené s únavou. "To červnové okno jsem měl menší zranění a byl jsem hodně unavený, tak převládl pocit vykašlat se na basket a doléčit se. Teď jsem zdravý a připravený, tak mohu hrát. Vždycky, když to jde, tak se snažím připojit," uvedl pivot Fenerbahce Istanbul, se kterým byl třikrát po sobě ve finále Evropské ligy.

Ačkoli Euroliga a FIBA jako pořadatel kvalifikace jsou v termínové válce, a velké množství hráčů proto nemá možnost reprezentovat, Veselému vedení Fenerbahce nedělalo potíže. "Euroliga a FIBA to mezi sebou nějak mají, ale to je mi jedno. Já se bavil s trenérem (Željkem Obradovičem) a ten mi řekl, ať si dělám, co chci. Že jestli chci jet, tak ať jedu. Tím, že není rozehraná sezona, tak žádný problém nebyl. Ale další dvě okna to už nevypadá reálně, že by mě pustili během sezony. Děláme, co můžeme, abychom se připojili k nároďáku, kdy můžeme, ale nejsme roboti," dodal.

Fanoušci tak budou mít jedinečnou možnost 13. září v duelu s Ruskem vidět český tým v nejsilnějším složení. A tuto šanci se budou snažit hráči využít k výhře nad favoritem, která by hodně přiblížila český tým šampionátu.

"Šance na postup je velká. Já sám budu chtít pomoct jakoukoli rolí, kterou mi trenér dá. Jsme tu všichni nastavení tak, že uděláme všechno, abychom se na mistrovství dostali. Je to velká scéna, hrají tam nejlepší hráči světa, není to jen Eurobasket, takže chuť se tam dostat je velká," připustil Veselý.

Věří, že i po delší pauze se s týmem rychle sehraje. "To je otázka dnešního večera a tréninku, než se do toho dostanu a bude to v pohodě. V té první fázi měli kluci ještě méně tréninků, přijeli ze sezony, sešli se, udělali pár tréninků a hráli, takže v tomhle problém není. My se tady v podstatě všichni známe, víme, co od sebe očekávat," dodal osmadvacetiletý pivot.

Pomoci mu mají i dva přípravné zápasy na turnaji v Hamburku s Itálií a Německem, či Tureckem. "Nehrál jsem dva měsíce zápas, takže se těším. Věřím, že budeme dobře připravení na Rusko. Rusové jsou sami o sobě silný tým a nebudeme favorité. Ale hrajeme doma a ta šance tam je. Doufám, že nás fanoušci podpoří a dají nám sílu, abychom odehráli co nejlepší zápas," přál si Veselý.

Sám k tomu bude chtít přispět svou emotivností a schopností pobláznit spoluhráče. "V každém týmu, ve kterém hraju, se snažím takhle vyhecovat mojí hrou. Celou svoji kariéru to tak dělám a týmu to ve většině případů pomáhá. Doufám, že ty kluky taky tady zblbnu a půjdou do toho jako já," dodal.