Satoranský bere už Final Four jako úspěch, chce být lídrem Barcelony

Kaunas/Praha - Basketbalista Tomáš Satoranský se těší na premiérovou účast ve Final Four Evropské ligy, na turnaj v litevském Kaunasu přijel s Barcelonou s cílem vyhrát. Katalánský klub se utká v pátečním semifinále s tradičním rivalem Realem Madrid (20:00) a český reprezentační rozehrávač věří, že se týmu podaří navázat na formu z posledních týdnů. V rozhovoru pro web deníku AS řekl, že si návrat z NBA do Evropy s rodinou užívá a chce být na palubovce ještě větším lídrem.

"Cítím se dobře. V posledních dnech jsme pracovali na fyzické přípravě. Za postup do Final Four jsme rádi a máme velká očekávání," uvedl Satoranský.

Zatímco jeho krajan a spoluhráč Jan Veselý je v rozhodující fázi soutěže už posedmé, jednatřicetiletý rozehrávač se šestiletou zkušeností z NBA bude v závěrečném turnaji debutovat. V letech 2015 a 2016 skončil s Barcelonou ve čtvrtfinále. Letos se katalánský klub dostal do Final Four díky triumfu nad Žalgirisem Kaunas v poměru 3:0 na zápasy.

"Už jen postup do Final Four je pro mě obrovský úspěch. Něco takového se nepodaří samo od sebe. Mám za sebou i neúspěšné sezony, kdy jsem dvakrát prohrál v play off a bylo to hodně těžké. Je pravda, že novináři a fanoušci chtějí vždy vyhrát. My to chceme také, ale už teď to musíme brát jako úspěch. Když jste ve Final Four, jste vždy blízko vítězství," doplnil.

Za klíčový moment v sezoně označil Satoranský paradoxně únorovou porážku ve čtvrtfinále domácího poháru s Málagou. Barcelona se podle něj od této chvíle semkla a zlepšila svou hru. Prohrála jen pět z posledních 26 zápasů a v současnosti drží sérii 11 výher. Během sezony šly nahoru i výkony Satoranského, který se po návratu z NBA aklimatizoval.

"Po fyzické stránce jsem na tom lépe. Měl jsem nějaké potíže s kotníkem, ale věděli jsme, jak to zvládnout. Můj vzestup souvisí s celkovým zlepšením týmu. Poznal jsem víc taktiku, filozofii i ostatní hráče. Také se snažím být lídrem a neskrývat se," líčil bývalý hráč Washingtonu Wizards, Chicaga Bulls nebo New Orleans Pelicans.

Vedle přihrávek a tvorby hry se na sebe nebojí vzít zodpovědnost při střelbě za tři body. "Během působení v NBA jsem na střelbě hodně pracoval. Hodně to souvisí i s důvěrou, kterou vám trenér a spoluhráči dávají. Nejlepší, co se může stát, je, když vám řeknou, abyste střílel. Vzal jsem to trochu jako součást své hry," doplnil Satoranský.

Po návratu do Barcelony, odkud odešel v roce 2016 do NBA, si musel zvykat na nové věci. Klub se podle něj změnil. "Servis pro hráče se hodně zlepšil. Klub se snaží, aby se cítili co nejlépe, což jde přesně v duchu NBA. Všiml jsem si toho už po pár měsících," uvedl pražský rodák.

Spokojený je i po životní stránce. V katalánské metropoli žije s manželkou Annou, dcerou Sofií Giou a synem Samuelem Rafaelem. "Bydlíme teď jinde než dřív, ale nemůžu si na nic stěžovat. Děti město milují. Je úžasné se probudit a vidět po většinu času sluníčko. Už jen návrat do Evropy mi udělal velkou radost, protože jsem blíž rodině," řekl Satoranský.

NBA bere za uzavřenou kapitolu a soustředí se na další výzvy, nyní na semifinále proti Realu Madrid. Držitel rekordních deseti euroligových titulů otočil čtvrtfinále s Partizanem Bělehrad z 0:2 na 3:2. S Barcelonou se v semifinále potká podruhé za sebou, vloni uspěl 86:83.

"Museli vynaložit velké úsilí, hlavně ve třetím a čtvrtém utkání, kdy hráli v Bělehradu proti dvaceti tisícům fanouškům. Nikdy je nemůžete odepisovat. Mají hráče s vítěznou mentalitou, jako jsou Rudy (Fernández) a (Sergio) Llull, kteří vyhráli už všechno," řekl Satoranský a vyzdvihl také vliv pivota Waltera Tavarese.

Ačkoliv Realu bude chybět zraněný Gabriel Deck nebo Guerschon Yabusele, který si odpykává trest za šarvátku ze druhého čtvrtfinále, Satoranský je opatrný. "Soustředíme se hlavně na sebe. Je ale pravda, že Deck jim dodává velký náboj a v důležitých momentech je hodně cenný. I když je to váš hlavní rival, nikdy nechcete vidět někoho zraněného," uvedl český basketbalista.

Satoranský se může stát čtvrtým Čechem, který by prestižní soutěž vyhrál. Dosud v ní uspěli Jiří Zídek (1999), Luboš Bartoň (2010) a Veselý (2017), jenž se pokusí získat druhý titul. "Nejdůležitější je jít za tím postupně. Čekají nás taková dvě finále. Rozhodne forma, štěstí… A myslím, že nejdůležitější bude mentalita," dodal odchovanec USK Praha.