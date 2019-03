New York - Basketbalisté Washingtonu v NBA vyhráli nad Orlandem duel týmů umístěných pod čarou postupu do play off Východní konference, devátý tým tabulky porazili 100:90. Tomáš Satoranský tentokrát střelecky nezářil, sice proměnil úvodní pokus, ale dalších sedm z jeho ruky už obroučkou nepropadlo. Ke dvěma bodům za 37 minut hry přidal šest doskoků a sedm asistencí. Wizards i 14 zápasů před koncem základní části nadále ztrácejí na osmou postupovou příčku tři výhry, protože osmé Miami si doma poradilo se sedmým Detroitem 108:74.

Washington poosmé v sezoně udržel soupeře pod hranicí sta nastřílených bodů a byla z toho osmá výhra. Kromě obrany celého týmu byl tentokrát důležitý příspěvek náhradníků. Z hráčů základní sestavy totiž nastřílel dvouciferný počet bodů pouze Bradley Beal (23). Střídající pivot Thomas Bryant se postaral o 21 bodů a 10 doskoků, Jabari Parker o 19 bodů a devět doskoků. Náhradník jediného Čecha v zámořské soutěži na pozici rozehrávače Chasson Randle dodal 13 bodů, když dal tři z pěti trojek.

"Líbilo se mi to, z náhradníků mám radost," řekl kouč Scott Brooks. "Zejména Thomas Bryant do toho dával hodně energie a přesně to jsme potřebovali. Přestože se nám tolik v ofenzivě nedařilo, bojovali jsme a ve čtvrté čtvrtině jsme to i po vyrovnání soupeře nakonec zvládli."

Vítězové posledních dvou ročníků Golden State Warriors zastavili i bez Kevina Duranta devítizápasovou vítěznou sérii Houstonu, který na jeho palubovce porazili v koncovce 106:104. Rockets se v poslední minutě nepodařilo úplně smazat šestibodové manko. Klay Thompson se na výhře podílel 30 body, pivot DeMarcus Cousins přidal 27 a Stephen Curry 24. V dresu Rockets zaznamenal 29 bodů a 10 asistencí James Harden a Chris Paul 24 bodů.

Houston v tabulce Západní konference přeskočila Oklahoma, která si posun na třetí příčku zajistila vítězstvím nad Brooklynem 108:96. Russell Westbrook zaznamenal 26. triple double v sezoně, tentokrát za 31 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí.

Výsledky středečních zápasů NBA:

Washington - Orlando 100:90 (za domácí Satoranský 2 body, 6 doskoků, 7 asistencí), Atlanta - Memphis 132:111, Houston - Golden State 104:106, Miami - Detroit 108:74, Oklahoma City - Brooklyn 108:96, Phoenix - Utah 97:114.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. x-Toronto 68 48 20 70,6 2. Philadelphia 68 43 25 63,2 3. Boston 68 41 27 60,3 4. Brooklyn 70 36 34 51,4 5. New York 68 13 55 19,1

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 68 51 17 75,0 2. Indiana 68 43 25 63,2 3. Detroit 67 34 33 50,7 4. Chicago 69 19 50 27,5 5. Cleveland 68 17 51 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 67 32 35 47,8 2. Orlando 69 31 38 44,9 3. Charlotte 67 30 37 44,8 4. Washington 68 29 39 42,6 5. Atlanta 69 24 45 34,8

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 68 42 26 61,8 2. San Antonio 68 39 29 57,4 3. New Orleans 70 30 40 42,9 4. Memphis 69 28 41 40,6 5. Dallas 67 27 40 40,3

Severozápadní divize:

1. Denver 66 44 22 66,7 2. Oklahoma City 68 42 26 61,8 3. Portland 67 41 26 61,2 4. Utah 67 38 29 56,7 5. Minnesota 68 32 36 47,1

Pacifická divize:

1. Golden State 67 46 21 68,7 2. LA Clippers 69 39 30 56,5 3. Sacramento 66 33 33 50,0 4. LA Lakers 67 31 36 46,3 5. Phoenix 69 16 53 23,2

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.