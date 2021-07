Satoranskému kazily dojem z výhry bláznivý konec a školácké chyby

Victoria (Kanada) - Po dramatickém závěru si kapitán českých basketbalistů Tomáš Satoranský oddechl, že jeho tým skvěle rozehraný zápas o udržení naděje na postup na olympijské hry v Tokiu proti Uruguayi (80:79) neztratil. Ve 43. minutě ještě Češi vedli o 14 bodů, ale pět sekund před koncem je mohl poslat trojkovým pokusem Jayson Granger domů. Možnou vítěznou střelu netrefil a Satoranský povede v sobotu výběr kouče Ronena Ginzburga v semifinálovém boji kvalifikace ve Victorii proti domácí Kanadě. Trochu nervičky, ale na to se historie neptá, řekl po zápase s Uruguayí Jakub Šiřina.

"Byl to docela bláznivý konec. Abych řekl pravdu, tak ani pořádně nevím, čím jsme to urvali. Tu radost z výhry kazí pocit z posledních pár minut, kdy jsme dělali školácké ztráty. Nechávali jsme je chodit do protiútoků, kde měli volné střely," řekl Satoranský.

Uruguayi patřil začátek i konec zápasu. Čechům pomohla především pasáž na začátku druhé čtvrtiny, kdy šňůrou 19:0 unikli do náskoku 16 bodů, ale jihoamerický tým se naděje na svou první účast na olympiádě od roku 1984 nechtěl za žádnou cenu vzdát.

"Musím jim dát kredit, protože bojovali až do konce. Je to nepříjemný tým a typický jihoamerický celek s malými guardy, kteří to hodně tlačí na balon," ocenil soupeře rozehrávač Chicaga.

"Nevyužívali jsme naši výškovou převahu. Někdy jsme doplatili na naši nesehranost. Nedokázali jsme ten pres překonat a získávat rychlé body. Ke konci nám nepadala střelba. To nám vzalo trošku sebevědomí. Jsem rád, že i tak jsme to dokázali vybojovat v obraně. Soupeře jsme dneska přeskákali," prohlásil Satoranský, který byl stejně jako v úvodním duelu s Tureckem (70:87) nejlepším českým střelcem. Dal 19 bodů, nasbíral osm asistencí a sedm doskoků.

Spokojený byl Satoranský s hrou ve druhé čtvrtině. "Myslím, že jsme tam měli spoustu zisků. To byla naše pasáž, kdy jsme nejlépe bránili. Chodili jsme do rychlých protiútoků a vytvářeli si volné střely, podávali si balon," vracel se k povedení pasáži.

Je mu jasné, že už si tým nemůže dovolit podobné výpadky jako proti Uruguayi. Cesta k účasti na olympiádě poprvé od roku 1980 ještě z dob Československa totiž vede jen přes výhru nad favorizovanou Kanadou a následně i přes úspěch proti jednomu z dvojice Turecko - Řecko.

"Doplatili jsme na to, že jsme nesehraní. Dostali nás pod tlak a my jsme několikrát zazmatkovali. To se nám nemůže stávat. Proti ještě lepším týmům se nám to nemusí vyplatit. Kanada je favorit turnaje, takže se musíme zlepšit ve dni volna. Snad budeme pokračovat v trendu zlepšování výkonu," dodal Satoranský.

Trochu nervičky, ale na to se historie neptá, řekl Šiřina

Velkou radost a úlevu cítil po dramatickém vítězství v olympijské kvalifikaci nad Uruguayí basketbalista Jakub Šiřina. Svěřenci Ronena Ginzburga sice ztratili až šestnáctibodový náskok, v závěru ale přečkali velkou stíhací jízdu soupeře i možnou vítěznou střelu Jaysona Grangera a postoupili do semifinále. V sobotu narazí na domácí Kanadu.

"Na konci zápasu byly trochu nervičky. Zbytečně jsme si prohospodařili luxusní náskok, který jsme si vytvořili. Byly tam zbytečné ztráty, Uruguay toho využila, dala nějaké trojky, dotáhla se a udělala z toho dramatický zápas. Myslím, že jsme však do utkání dali víc energie než proti Turecku. Jsem rád, že jsme to nakonec urvali. Sice o jeden bod, ale na to se historie neptá," řekl v nahrávce pro média Šiřina.

Češi ještě sedm minut před koncem vedli o 11 bodů, ale v závěru se dopustili řady ztrát, kterých za celý zápas nakupili 22. Jihoameričané proto duel zdramatizovali a pět vteřin před koncem měl na ruce Granger, jinak autor 22 bodů, vítěznou trefu. Míč ale do koše nezapadl a tým kolem kapitána Tomáše Satoranského si mohl oddychnout.

"Takový závěr je i lehký nápor na psychiku. Člověk nechce nic zkazit, a když si to moc připouští, dělá zbytečné a laciné ztráty. To jsem předvedl i já, když jsem na konci hodil Satymu jeden špatný dloubák. Je potřeba hrát s chladnou hlavou a pak se tyhle chyby nebudou dít," mínil Šiřina.

Opavský rozehrávač jinak odehrál vydařený zápas. Poté, co k úvodnímu kvalifikačnímu duel s Tureckem (70:87) nenastoupil, dal 17 bodů. Zároveň přihrál na poslední trojku Jaromíra Bohačíka, jež se později ukázala jako klíčová. "Energii mám vždy. Padla mi tam první střela a to každému hráči dodá sebevědomí. Měl jsem navíc další volné střely a proměnil je. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci a přispět k vítězství," uvedl Šiřina.

Reprezentanty nyní čeká den volna. V sobotu od 22:05 SELČ narazí v semifinále na domácí a dosud neporaženou Kanadu. "Každá výhra tým uklidní a dodá mu sebevědomí. Máme den na to zregenerovat a připravit se na další zápas. Chceme náš výkon posunout zase o stupínek výš, abychom byli konkurenceschopným týmem," dodal Šiřina.