Satoranského skvělý vstup do zápasu Chicagu k výhře nepomohl

New York - Český basketbalista Tomáš Satoranský prožil velmi povedený vstup do pondělního utkání NBA proti Portlandu, podílel se na 15 z úvodních 17 bodů Chicaga, Bulls ale doma prohráli 94:117. Satoranský nakonec nasbíral za 27 minut 11 bodů, pět doskoků a pět asistencí.

Pozici nejlepšího týmu soutěže si udrželi Los Angeles Lakers díky výhře v San Antoniu 114:104, o kterou se zasloužil 33 body a 14 asistencemi LeBron James. Další hvězda Janis Adetokunbo dovedl 50 body Milwaukee k výhře 122:118 nad Utahem.

Chicago chtělo navázat na minulou euforickou výhru nad Charlotte a začalo slibně. Především pak Satoranský, který dal hned úvodní koš svého týmu oblíbenou střelou jednoruč po nájezdu a za úvodních šest a půl minuty stihl dohromady šest bodů a tři asistence, kterými skvěle uvolnil spoluhráče.

Pak ale ztratil míč a šel střídat, což ho dostalo z dobrého rytmu a ve druhé čtvrtině minul tři střely po sobě. Trefil se zas až těsně před poločasem a hned po změně stran přidal trojku na 57:62. Poté už ale jen čtyřikrát minul, nedařilo se ani spoluhráčům a manko Chicaga narostlo na 16 bodů, než šel střídat.

Portland už si výhru pohlídal i díky 25 bodům Carmela Anthonyho, nejlepšího střelce zápasu. Pětatřicetiletý veterán se tak dočkal satisfakce poté, co ho žádný z týmů dlouho nechtěl a on NBA rok nehrál. "Je to odměna za to, jak jsem na sobě pracoval. Cítím se opět velmi dobře," řekl trojnásobný olympijský vítěz Anthony. Za Chicago dal nejvíce 18 bodů Zach LaVine.

Hvězdou večera byl Adetokunbo, který nastřílel své osobní maximum v sezoně 50 bodů, z toho 14 v posledních sedmi minutách, a zařídil tak Milwaukee těsnou výhru v Utahu. K tomu přidal 14 doskoků a posedmnácté za sebou tak zaznamenal double double. Pro Bucks, kteří vládnou Východní konferenci, to byla osmá výhra za sebou.

Osmkrát po sobě vyhráli i Lakers a celkově mají ještě o výhru více než Milwaukee. Postaral se o to především James, který prožil další vydařený večer a trefoval těžké střely. Především dvě jeho trojky po odkročení od obránce ve čtvrté čtvrtině přinesly týmu důležité vedení 93:85, na které už Spurs nezareagovali. James se dokonce v San Antoniu dočkal od fanoušků skandování "MVP, MVP".

"Pamatuji si, že jsem v této hale častokrát slyšel hlavně bučení, proto je pro mě velmi příjemné vědět, že lidé, kteří tu fandí Lakers, uznávají mou hru," uvedl James.

Nejhorší zápas kariéry prožil Joel Embiid z Philadelphie, když při prohře 96:101 s Torontem zůstal vůbec poprvé bez jediného bodu. Minul všech 11 střel i tři trestné hody. "Nikdy bych si nepomyslel, že budu někdy muset mluvit o tom, proč jsem v zápase nedal ani bod. Ale tak to bývá. Jednou vám tam padne všechno, jindy zase nic," řekl Embiid, který hrál čtvrtý zápas v šesti dnech.

Ani osobní rekord 41 bodů Buddyho Hielda nepomohl Sacramentu odvrátit těsnou porážku 102:103 s Bostonem. Dvěma koši v posledních 50 sekundách se o to postaral Marcus Smart.

O výhře Brooklynu 108:106 nad Clevelandem rozhodl dvě sekundy před koncem Spencer Dinwiddie. Nets hrající bez zraněných hvězd Kyrieho Irvinga a Kevina Duranta zvítězili počtvrté za sebou.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Atlanta - Minnesota 113:125, Boston - Sacramento 103:102, Chicago - Portland 94:117 (za domácí Satoranský 11 bodů, 5 doskoků a 5 asistencí), Cleveland - Brooklyn 106:108, Detroit - Orlando 103:88, Golden State - Oklahoma City 97:100, Indiana - Memphis 126:114, Miami - Charlotte 117:100, Milwaukee - Utah 122:118, San Antonio - LA Lakers 104:114, Toronto - Philadelphia 101:96.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 16 12 4 75,0 2. Toronto 16 12 4 75,0 3. Philadelphia 17 11 6 64,7 4. Brooklyn 17 9 8 52,9 5. New York 17 4 13 23,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 17 14 3 82,4 2. Indiana 16 10 6 62,5 3. Detroit 17 6 11 35,3 4. Chicago 18 6 12 33,3 5. Cleveland 17 5 12 29,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 16 12 4 75,0 2. Orlando 16 6 10 37,5 3. Washington 14 5 9 35,7 4. Charlotte 18 6 12 33,3 5. Atlanta 17 4 13 23,5

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Dallas 16 11 5 68,8 2. Houston 17 11 6 64,7 3. New Orleans 17 6 11 35,3 4. San Antonio 18 6 12 33,3 5. Memphis 16 5 11 31,3

Severozápadní divize:

1. Denver 15 12 3 80,0 2. Utah 17 11 6 64,7 3. Minnesota 17 9 8 52,9 4. Oklahoma City 16 6 10 37,5 5. Portland 18 6 12 33,3

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 17 15 2 88,2 2. LA Clippers 17 12 5 70,6 3. Phoenix 16 8 8 50,0 4. Sacramento 16 7 9 43,8 5. Golden State 18 3 15 16,7