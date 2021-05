Satoranského 13 bodů Chicagu na Milwaukee nestačilo, bostonský Tatum dal 60 bodů

New York - Basketbalistům Chicaga s Tomášem Satoranským se po páteční domácí porážce od Milwaukee 98:108 opět vzdálila vidina postupu do play off. Na desátou příčku zajišťující předkolo už ztrácejí tři výhry, protože Washington zvítězil v Clevelandu 122:93. Satoranský si připsal 13 bodů, když proměnil šest ze sedmi střel, čtyři doskoky a asistenci. Hvězdou pátečního programu byl Jayson Tatum z Bostonu, jenž proti San Antoniu nastřílel 60 bodů a Celtics po velkém obratu zvítězili 143:140 po prodloužení.

Bulls nevyužili absenci zraněného Janise Adetokunba, sami ale také hráli opět bez své největší hvězdy Zacha LaVinea. Lídry hostů byli Khris Middleton a Brook Lopez, kteří nastříleli po 22 bodech. Za Chicago, které s Bucks prohrálo podvanácté za sebou, dal o jeden méně Coby White, pivot Nikola Vučevič zaznamenal 17 bodů a 15 doskoků, přičemž proměnil pouze sedm z 27 střeleckých pokusů z pole.

"Nejsme v dobré pozici. Nezbývá než hledět dopředu a zkusit napravit, co jsme pokazili, a vyhrát co nejvíc zápasů, co půjde. Víme, že to nemáme ve svých rukách, ale musíme dál bojovat," řekl Vučevič.

Tatum se stal ve 23 letech po Devinu Bookerovi druhým nejmladším hráčem v historii ligy, který předvedl šedesátibodový výkon. Trefil 20 z 37 střel včetně pěti trojek a proměnil 15 ze 17 trestných hodů. Jen ve čtvrté části nastřílel 21 bodů, deset pak přidal v prodloužení, navíc nasbíral také osm asistencí.

Celtics stáhli ztrátu 32 bodů, což je za posledních 20 let druhý největší obrat v soutěži. V roce 2009 Sacramento dokázalo zlikvidovat manko 35 bodů. "Nejlepší na tom všem bylo sledovat, jak stahujeme a nakonec vítězíme, přičemž k výhře jsme přispěli všichni. Ukazuje to, že rosteme jako tým," prohlásil Tatum, který 60 body vyrovnal klubové maximum legendárního střelce Larryho Birda. "Dělal přesně to, co dělají velcí hráči," řekl spoluhráč Jaylen Brown, se 17 body druhý nejlepší střelec domácích.

Spurs ještě v poločase vedli 77:48, ale nakonec jim nestačilo ani 30 bodů a 14 asistencí zkušeného DeMara DeRozana.

NBA se v pátek také dočkala návratu LeBrona Jamese, který hrál po zranění kotníku poprvé od 20. března. James po nejdelší nucené pauze v kariéře neodvrátil porážku Los Angeles Lakers 106:110 v derby se Sacramentem, přičemž si za 31 minut připsal 16 bodů, osm doskoků a sedm finálních přihrávek. Hvězda Lakers také 2,7 sekundy před koncem minula potenciálně vítěznou trojku, po které Tyrese Haliburton jen upravil skóre dvěma šestkami. Právě Haliburton táhl Kings s 23 body a 10 asistencemi, 22 bodů přidal Richaun Holmes. Domácím nepomohlo ani 22 bodů a 11 doskoků Anthonyho Davise.

V souboji dvou nejlepších celků ligy se po snadném průběhu radoval Phoenix, který porazil Utah 121:100 a vystřídal ho na první příčce tabulky Západní konference. Spolehnout se mohl na Devina Bookera, autora 31 bodů. Oba týmy mají bilanci 45-18.

Při výhře Washingtonu v Clevelandu zaznamenal už 177. triple double v kariéře Russell Westbrook. Tentokrát nastřádal 15 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí a už jen o čtyři podobné výkony zaostává za lídrem historické tabulky Oscarem Robertsonem.

Výsledky:

Boston - San Antonio 143:140 po prodl., Brooklyn - Portland 109:128, Chicago - Milwaukee 98:108 (za domácí Satoranský 13 bodů, 4 doskoky, 1 asistence), Cleveland - Washington 93:122, LA Lakers - Sacramento 106:110, Memphis - Orlando 92:75, Philadelphia - Atlanta 126:104, Phoenix - Utah 121:100.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Brooklyn 64 43 21 67,2 2. x-Philadelphia 63 42 21 66,7 3. New York 63 35 28 55,6 4. Boston 64 34 30 53,1 5. Toronto 63 26 37 41,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 63 39 24 61,9 2. Indiana 62 29 33 46,8 3. Chicago 63 26 37 41,3 4. Cleveland 63 21 42 33,3 5. Detroit 63 19 44 30,2

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 64 34 30 53,1 2. Miami 63 33 30 52,4 3. Charlotte 62 30 32 48,4 4. Washington 63 29 34 46,0 5. Orlando 63 19 44 30,2

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 62 35 27 56,5 2. Memphis 62 32 30 51,6 3. San Antonio 62 31 31 50,0 4. New Orleans 63 28 35 44,4 5. Houston 63 16 47 25,4

Severozápadní divize:

1. x-Utah 63 45 18 71,4 2. Denver 63 42 21 66,7 3. Portland 63 35 28 55,6 4. Oklahoma City 63 21 42 33,3 5. Minnesota 64 20 44 31,3

Pacifická divize:

1. x-Phoenix 63 45 18 71,4 2. LA Clippers 64 43 21 67,2 3. LA Lakers 63 36 27 57,1 4. Golden State 63 31 32 49,2 5. Sacramento 63 26 37 41,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.