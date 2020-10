Satková na ME do 23 let těsně nezopakovala titul z Prahy

Krakov - Kanoistka Gabriela Satková dva týdny po nečekaném triumfu na slalomářském mistrovství Evropy v Praze skončila těsně druhá na kontinentálním šampionátu v kategorii do 23 let. Teprve osmnáctiletá závodnice podlehla o pouhých šest setin sekundy Němce Eleně Apelové, která v Krakově zkompletovala double, protože v sobotu ovládla také kajakářské finále. Tentokrát zvítězila i s dvousekundovou penalizací, loňské juniorské mistryni světa Satkové nestačila čistá jízda.

"Nechápu, že se mi to podařilo, protože jsem jela (jako vítězka semifinále) z té poslední pozice a ta je pro mě trošku náročná, co se týče nervů. Chtěla jsem si jenom potvrdit, že ten titul v Praze nebyla náhoda, a to se mi povedlo," radovala se v tiskové zprávě Satková.

Stříbrná medailistka z Troji a olympionička Tereza Fišerová v Polsku skončila i kvůli dvěma trestům šestá. Ve finále ji o místo a 36 setin předčila i Martina Satková. "Mně to dneska odshora až dolů neklouzlo a ještě jsem si tam dala dva takové hloupé šťouchy," litovala Fišerová.

Juniorský závod pro sebe rozhodla Tereza Kneblová a zajistila pro českou výpravu druhou zlatou medaili v individuálních disciplínách po sobotním úspěchu kanoisty Vojtěcha Hegera v třiadvacítkách. "Snažila jsem se na startu nebýt nervózní, což se mi docela povedlo, a až na jedno načelení (náraz čelem lodi do břehu), kdy jsem myslela, že jsem úplně v háji, jsem to vyřešila dobře a zbytek jízdy byl prakticky bez chyby," uvedla šampionka.

Mezi juniorskými kajakáři sahali po titulu Martin Rudorfer a Jakub Krejčí, ale porazil je méně chybující ruský slalomář Jegor Smirnov. Oba byli na trati nejrychlejší, jenže dva respektive tři dotyky branek znamenaly pád na druhé a třetí místo. "Je to ukázka toho, že se ve finále jede na milimetry. Jsem moc rád, že to stačilo (na stříbro)," řekl Rudorfer. Krejčí byl po triumfu v semifinále z třetího místa zklamaný. "Cíle byly výš, chtěl jsem jet hlavně hezkou jízdu ve finále a to nevyšlo," litoval vicemistr světa z loňska.

Jejich starší reprezentační kolegové jako jediní z týmu zůstali v Krakově bez medaile. Při triumfu Maria Leitnera z Rakouska skončil nejlépe šestý Alexandr Maikranz.