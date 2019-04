Praha - Satirický seriál Kancelář Blaník zaznamenal od svého prvního uvedení na internetu před šesti lety 46 milionů zhlédnutí a získal řadu ocenění včetně Českého lva v kategorii Mimořádný počin v oblasti audiovize. Břitký humor seriálu, který se dotkl řady aktuálních politických fenoménů a kauz, tak dosáhl úspěchu, přestože televizní politická satira nemá v Česku velkou tradici. Všehoschopný lobbista Antonín Blaník, kterého ztvárnil Marek Daniel, zasáhl dokonce i do loňské volby českého prezidenta.

První díl Kanceláře Blaník, tehdy ještě jako Blaník, byl uveřejněn na YouTube 11. listopadu 2013. První díl první řady seriálu pak měl premiéru 13. dubna 2014 na internetové televizi Stream.cz, která odvysílala jeho pět řad.

"Cítili jsme potřebu se vyjádřit bez ohledu na nějakou kalkulaci. S výjimkou České sody dlouhou dobu žádná politická satira v Česku nebyla a lidé naši figurku nezářného příkladu lobbisty vzali a okamžitě na ni reagovali," řekl ČTK producent internetové televize Mall.tv Milan Kuchynka.

Zkušenosti internetových televizí ukazují, že je diváci sledují nejčastěji na počítači. K růstu obliby satirických sitcomů pomáhají i stále oblíbenější televizní mobilní aplikace. Kancelář Blaník je nejúspěšnější komediální seriál z produkce Seznamu. Následuje Autobazar Monte Carlo s 24 miliony zhlédnutí. Mezi seriály z nedávné produkce si nejlépe vede Kadeřnictví s 6,3 milionu přehrání, Lajna se 4,6 milionu a Přijela Pouť se 4,2 milionu zhlédnutí.

V poslední době je stále častější propojení úspěšných seriálových tvůrců klasické televize a internetové. Například na konci března na Mall.tv odstartoval nový sitcom Všechno je jinak, na kterém se podílí režisér úspěšného seriálu České televize Most! Jan Prušinovský. "Byla to otázka času. Tvůrci si uvědomili, že tvůrčí proces internetových televizí je rychlejší. Na realizaci seriálu v klasické televizi se čeká i několik let, na internetové je to otázka měsíců a někdy i týdnů," podotkl Kuchynka.

V seriálu Kancelář Blaník vystupuje šéf fiktivní lobbistické kanceláře jako vlivný zákulisní hráč tuzemské politické scény a díky celovečernímu filmu Prezident Blaník zasáhl i do loňské volby prezidenta. Natáčelo se například na debatách prezidentských kandidátů. Na setkání s občany s fiktivním prezidentským kandidátem na Palackého náměstí tehdy dorazily desítky převážně mladých lidí, kteří skandovali volební hesla a podepisovali se do archů na podporu kandidatury Blaníka do prezidentských voleb. Sám herec Daniel spolu s tvůrčím týmem jeden čas reálnou kandidaturu zvažoval. "Po zralých úvahách jsem to vzhledem ke svému stále dobrému aktuálnímu stavu odmítl," rozhodl se nakonec Daniel.

Důkazem, že hrdina sitkomu by mohl výrazně zasáhnout do politiky, je současné dění na Ukrajině. Vítěz prvního kola tamních prezidentských voleb komik Volodymyr Zelenskyj před druhým volebním kolem udržuje značný náskok před obhajujícím prezidentem Petrem Porošenkem.

Předchůdcem satirických seriálů na českém internetu je Gynekologie 2, která předběhla dobu, protože byla natočena v roce 2007 v době, kdy YouTube fungoval dva roky a neměl ani české rozhraní. O dva roky později se o přízeň publika ucházeli David Vávra a Milan Šteindler v pořadu Česká soda.

Tématy internetových sitcomů není jen politika. K postavě lobbisty Blaníka přibyl na podzim 2015 svérázný Kája Čížek (Petr Čtvrtníček), majitel Autobazaru Monte Karlo. Žánr tuzemské satiry na internetu o gastronomii rozšířil sitcom Žrouti od tvůrců Kanceláře Blaník. Seriál Stylista, který po Blaníkově vzoru využívá skutečných postav a reálného prostředí, zase paroduje český showbyznys. Sportovní prostředí humorně vykresluje fotbalový seriál Vyšehrad a hokejová Lajna. Po mysteriózní minisérii Skvrna přichází Stream.cz s pokračováním seriálu Přijela Pouť Petra Kolečka. Druhou řadu s názvem Pouť: Rozjetý devadesátky uvidí diváci od 5. května na novém videoportálu Televizeseznam.cz.