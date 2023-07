Satelitní snímky zachycují tábor v Bělorusku, který údajně staví pro wagnerovce

Minsk - Mnohá média zveřejnila satelitní snímky stanového tábora, který za několik dní vznikl v bývalém vojenském areálu u běloruského města Asipovičy. Podle dřívějších zpráv médií se do tábora mají přesunout členové ruské Wagnerovy soukromé vojenské společnosti poté, co wagnerovci minulý víkend podnikli protestní tažení na Moskvu. Informoval o tom běloruský server Zerkalo.

Tábor leží zhruba 90 kilometrů od Minsku. Na místě je asi 300 stanů, přičemž do jednoho se vejde přibližně 30 lidí.

Ruský nezávislý portál Vjorstka dříve napsal, že tábor se staví pro 8000 wagnerovců. Běloruské úřady o nově vzniklém areálu ale oficiálně neinformovaly. V úterý naopak běloruský prezident Alexandr Lukašenko tvrdil, že v Bělorusku žádné tábory pro členy Wagnerovy soukromé vojenské společnosti nevznikají.

"Pokud ale budou chtít - chápu to tak, že se dívají po různých místech - tak je ubytujeme. Postavte si třeba stany," citoval běloruského lídra server Zerkalo.

Běloruský autoritářský prezident nicméně potvrdil, že do Běloruska se v úterý přesunul šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin. Stalo se tak poté, co minulý pátek Prigožin obvinil ruskou armádu z útoku na své muže, načež přiměl tisíce wagnerovců k protestnímu tažení na Moskvu. V sobotu pak svůj odpor proti ruskému armádnímu vedení ukončil, a to díky dohodě zprostředkované právě Lukašenkem.

Součástí dohody byl podle Kremlu Prigožinův přesun do Běloruska. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že wagnerovci, kteří si to budou přát, mohou svého lídra do Běloruska následovat.