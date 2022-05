Satelitní snímky ukazují ruské lodě naložené patrně ukrajinským obilím, píše CNN

Kyjev - Rusko zřejmě pokračuje v krádežích ukrajinského obilí, napsal dnes server CNN s odkazem na satelitní snímky americké společnosti Maxar Technologies. Fotografie ukazují dvě ruské obchodní lodě v přístavu Sevastopol na Ruskem anektovaném Krymském poloostrově, do kterých se nakládá obilí.

Z "postupné krádeže" obilí Rusko obvinil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ačkoliv nelze s jistotou určit, komu naložené plodiny na lodích patří, CNN připomíná, že Krymský poloostrov produkuje jen málo obilí - na rozdíl od zemědělsky bohatých ukrajinských oblastí ležících severně od Krymu, z nichž Rusko nyní část okupuje.

Nové snímky Maxar Technologies z 19. a 21. května ukazují plavidla - Matros Pozynič a Matros Koška - v loděnici patrně vedle sil s obilím, ze kterých do otevřeného nákladního prostoru proudí náklad. Obě lodě už ze Sevastopolu vypluly. Podle monitorovací on-line služby MarineTraffic se Matros Pozynič plaví Egejským mořem a jeho cílem má být libanonský Bejrút. Matros Koška je stále v Černém moři.

Stanice CNN už dříve tento měsíc informovala o podobné misi, kdy Matros Pozynič v Černém moři naložil obilí a vyplul do Středozemního moře. Původně loď mířila s nákladem do Egypta, kde ji ale úřady po výstraze od ukrajinských úřadů odmítly. Následně jí byl odepřeno vplutí do Bejrútu a plavbu nakonec zakončila v největším syrském obchodním přístavě Latákíja. Rusko v Sýrii dlouhodobě podporuje režim prezidenta Bašára Asada.

Dodávky pšenice z Ruska a Ukrajiny před válkou představovaly téměř 30 procent světového obchodu. Ukrajina je zároveň čtvrtý největší vývozce kukuřice a pátý největší vývozce pšenice na světě, uvádí americké ministerstvo zahraničí. Polovinu všeho obilí od Ukrajiny nakupuje i Světový potravinový program (WFP), který dodává potraviny 125 milionům lidí.

Rusko v Černém moři drží od roku 2014 klíčový přístav Sevastopol na anektovaném Krymském poloostrově. Od únorové invaze Rusko zablokovalo dva další významné ukrajinské přístavy - ostřelovanou černomořskou Oděsu a dobytý Mariupol u Azovského moře. Ukrajina z těchto přístavů nemůže vyvážet zboží, což má dopad nejen na globální dostupnost potravin, ale i ničivé důsledky pro ekonomiku napadené země.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uvedl, že zdrojem problémů, které vedou k hrozbě světového hladomoru, není Rusko. Na vině jsou podle něj protiruské sankce a ti, kdo je vůči Moskvě kvůli její invazi na Ukrajinu zavedli.