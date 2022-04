Satelitní snímky Buče ukazují příkop na místě, kde se našel masový hrob

Kyjev - Americká společnost Maxar zveřejnila satelitní snímek ukrajinského města Buča z 31. března, na kterém patrný asi 15 metrů dlouhý příkop v areálu místního kostela svatého Ondřeje; zde se později našel masový hrob. Maxar tvrdí, že na snímku z 10. března jsou patrné zemní práce v areálu kostela, uvedla agentura Reuters a stanice BBC na svém webu s tím, že nemohly pravost snímků ověřit.

Ukrajinské úřady i svědci uvedli, že ruští vojáci v tomto městě zabili stovky civilistů. Mrtví jsou v masovém hrobě, těla ale ležela i na ulicích, některá z nich s rukama svázanými za zády. Ruské ministerstvo obrany popřelo, že by ruští vojáci v Buče zabíjeli civilisty. Tvrdí, že fotografie a videa, které se dostaly na veřejnost, jsou "další provokací" ukrajinské vlády.

BBC na svém ruskojazyčném webu za nepravdivé označila ruské tvrzení, že ruské jednotky opustily Buču ještě 30. března a těla mrtvých se objevila až o čtyři dny později.Ještě v pátek 1. dubna armádní televize Zvezda s odvoláním na velitele jednotky námořní pěchoty Alexeje Šabulina oznámila, že "ruští námořní pěšáci čistí obce" ve směru Hostomel-Buča-Ozera "s úkolem uchytit se v nich". Tato zpráva je stále dostupná v servisu agentury Interfax.

BBC připomněla, že ruská média musí informace o dění na Ukrajině čerpat z komuniké ministerstva obrany. Právě na něj se odvolával vládní list Rossijskaja gazeta, který týž den rovněž informoval o bojích námořních pěšáků u Kyjeva.

Až v pátek večer starosta města oznámil jeho osvobození. Tehdy se do města dostali i zpravodajové BBC.

Tímto způsobem není odchod ruských vojáků z Buče k 30. březnu potvrzen z nezávislých zdrojů.

Ruské ministerstvo obrany také tvrdí, že první záběry s mrtvolami na ulicích se objevily až "čtvrtý den" po odchodu ruských sil, tedy v neděli 3. dubna. Ani to neodpovídá skutečnosti, upozornila BBC.

První záběry s mrtvými těly na ulicích města se objevily 1. dubna. O den později do města spolu s ukrajinskými vojáky a civilisty přijeli novináři, a to i ze zahraničních médií, kteří zaznamenali velké množství zabitých lidí na cestách. Zpravodajové BBC viděli a ukázali přibližně dvě desítky těl civilistů již 1. dubna, kdy se poprvé dostali do města.

