Sasko rozšířilo výjimku z karantény pro české pendlery

Berlín - Sasko rozšiřuje výjimku z karantény pro české pendlery, týká se to například energetiků, vodohospodářů, informatiků, pracovníků technických služeb či výrobců zařízení pro zdravotnictví. Na tiskové konferenci to dnes oznámila saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti i resort zdravotnictví a boj s pandemií nemoci covid-19. Uvedla, že přechodné období, než pendleři získají potřebné potvrzení úřadů, potrvá do konce tohoto týdne.

"Po jednání se spolkovou vládou a bavorskou vládou jsme se dnes rozhodli výjimku rozšířit," řekla Köppingová. "Podmínkou pro využití této výjimky bude negativní test na koronavirus a denní testování," zdůraznila.

Podle dosavadního saského nařízení z pátku minulého týdne mohou do Saska jen ti čeští pendleři, kteří pracují ve zdravotnictví, pečovatelských zařízeních a v zemědělství, zejména v živočišné výrobě. Na dodržování nařízení dohlížejí němečtí policisté, které od neděle obnovili kontroly na hranicích s Českem.

Bavorsko postupovalo oproti Sasku volněji a rozhodlo se vpouštět do země přeshraniční pracovníky, jejichž profese je důležitá pro bavorskou infrastrukturu. Výjimky z karantény na žádost zaměstnavatelů vydávají bavorské okresy, lhůtu k tomu mají do dnešního dne. Od středy již na bavorsko-české hranici musí pendleři předkládat příslušné povolení.

Sasko k rozšíření stávající výjimky, kterou umožňuje i německé ministerstvo vnitra, přistoupilo až nyní, lhůta na získání povolení tak bude delší. "Výjimku dostanou jen důležité obory a bude nutné úřední potvrzení, které budou vydávat okresní úřady," uvedla Köppingová s tím, že prozatím musí pendleři s sebou vozit pracovní smlouvy. "Víme, že takové nařízení nemůže platit ihned, proto jednáme o přechodné lhůtě. Počítáme s tím, že to bude do (této) neděle," dodala Köppingová.