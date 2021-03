Sasko prodloužilo karanténní nařízení, které omezuje i vstup z ČR

Berlín - Sasko dnes ve shodě s pokračující celoněmeckou karanténou prodloužilo vlastní nařízení, které přinejmenším do 28. března omezuje vstup do země z oblastí s koronavirovými mutacemi, tedy i z České republiky. Zemské nařízení žádné změny pro cesty z Česka nezavedlo, proto mohou za prací bez karantény dál dojíždět do Saska jen ti pendleři, kteří na základě výjimky a potvrzení okresních či městských úřadů již nyní takto hranice překračují.

Německo považuje Českou republiku od 14. února za oblast s výskytem mutací, takže z Česka mohou do země jen němečtí občané, cizinci s pobytem v zemi, dopravci zboží a vybraní pendleři. Všichni se na hranicích musí prokázat negativními testy a po příjezdu s výjimkou dopravců a pendlerů nastoupit do povinné karantény. Ta dosud v Sasku činí 14 dní a není ji možné zkrátit následným testem.

K úpravě svého zemského nařízení již ve čtvrtek přikročilo Bavorsko, které s Českem stejně jako Sasko sousedí. Ani Bavorsko nerozšířilo výjimky, naopak zpřísnilo podmínky karantény. Až do neděle činí karanténa deset dní a po pěti dnech je možné ji zkrátit dalším negativním testem, počínaje pondělím 8. března ale bude izolace trvat 14 dní bez možnosti zkrácení.

Bavorsko svým krokem sjednotilo podmínky se Saskem. Obě německé spolkové země se s ohledem na sousedství s epidemicky problémovým Českem zavázaly, že budou podnikat proti pandemii stejné kroky a že budou postup vzájemně co nejvíce koordinovat.

Na dodržování podmínek karantény dohlíží na česko-německé hranici němečtí policisté. Německo dočasně obnovilo stálé kontroly s Českem od 14. února, a to na přímou žádost Bavorska a Saska. Tyto kontroly potrvají nejméně do 17. března. Německý ministr vnitra Horst Seehofer uvedl, že další osud kontrol bude záviset na epidemickém vývoji v Česku, kde se ale situace nelepší.