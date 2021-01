Sasko otevřelo očkovací střediska, fungovat budou denně

V saském městě Riesa (11. ledna 2021) začalo fungovat očkovací středisko, které bylo vybudováno v místní sportovní hale. Na očkování přišla do sportovní haly v Riese i Maria Schröterová, která pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory v Míšni. Po odchodu z vakcinační kabinky řekla ČTK, že to pro ni bylo jako jakékoli jiné očkování.

Riesa (Německo) - Staré plakáty před arénou v polabském městě Riesa sice ještě zvou na loňský jarní koncert německého popového zpěváka Rolanda Kaisera, které se kvůli pandemii nemoci covid-19 nikdo nenamáhal odstranit, uvnitř už ale na kulturní a sportovní události upozorňuje jen máloco. Hala v Riese se stala jedním ze třinácti očkovacích center, kde se obyvatelé Saska mohou nechat očkovat proti covidu-19. Provoz těchto zařízeních Sasko spustilo právě dnes.

Zatímco jiné německé země očkovací střediska otevřely již dříve, v Sasku se vakcinace rozbíhá pomaleji. Regionální ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti i zdravotnictví, počínání Saska hájí. "Postupujeme jinak než většina ostatních spolkových zemí, které rychle otevřely svá očkovací centra a které rychle naočkovaly velký počet lidí. Poté ale musely střediska kvůli nedostatku vakcín zase uzavírat. My sázíme na kontinuitu," řekla Köppingová, která se dnes zúčastnila symbolického otevření střediska v Riese.

Saská vláda tak nesází na co nejrychlejší aplikaci vakcíny, ale na postupné, pravidelné a každodenní očkování. "Chceme očkovat každý den, sedm dní v týdnu," vysvětlila. Tuto strategii zastává i šéf pobočky Německého červeného kříže (DRK) Rüdiger Unger, který má na starosti provoz saských center.

Prozatím Sasko stejně jako další německé i evropské země nemá dostatek vakcín. Očkovací střediska proto fungují jen v omezeném provozu. V Riese je tak místo dvou očkovacích tras, na kterých jsou lidé vakcinováni souběžně, v provozu jen jedna trasa. Taková kapacita je dostačují, neboť je zde denně plánováno okolo 170 vakcinací.

Jakmile bude látky dostatek, může být ve čtyřmilionovém Sasku podle Köppingové denně naočkováno okolo 13.000 lidí. Ministryně věří, že díky očkování se podaří pandemii porazit a že možná již na podzim bude možné se postupně vracet k normálnímu životu.

Očkování v Sasku se stejně jak v celém Německu řídí upřednostňováním zdravotníků a rizikových skupin, kterými jsou nyní obyvatelé domovů pro seniory. Nově přijdou na řadu i senioři starší 80 let, kteří žijí ve vlastní domácnosti. Vakcinaci měly dosud na starosti jen mobilní týmy. Ode dneška se možnost očkování rozšířila i na centra, která jsou ale ještě pro tento týden vyhrazena zdravotnickému personálu.

Na očkování dnes přišla v Riese i Maria Schröterová, která pracuje jako pečovatelka v domově pro seniory v Míšni. "Bylo to jako jakékoli jiné očkování," řekla ČTK poté, co opustila vakcinační kabinku. Její cesta za očkováním byla rychlá. Při vstupu se prokázala pozvánkou a poté se usadila v čekárně, kde jednotlivá místa odděluje nezbytný 1,5metrový odstup. Odtud ji brzy personál zavolal k pohovoru, aby se ujistil, že je zdravá a že nic nebrání její vakcinaci. Poté následoval přechod do kabinky, kterou po několika minutách opustila s přelepeným levým ramenem, do kterého očkování dostala. Před odchodem ještě musela Schröterová vyčkat půl hodiny v prostoru pro pozorování, pokud by se jí udělalo nevolno, a zaregistrovat se k druhé dávce. Tu dostane za tři týdny.

Zatímco Schröterová dostala pozvánku díky své profesi, ostatní zájemci se musí registrovat. K tomu jim ode dneška slouží objednávkový portál. Od středy ještě Sasko spustí telefonní linku, kde se lidem vedle zamluvení termínu dostane i poradenství. Podle Ungeho nehrozí, že rychlejší lidé si přes internet rozeberou všechny termíny k očkování, protože volná místa budou přidělována postupně a každý den.

Unger rovněž řekl, že portál je systémově robustní a že ustojí i útoky hackerů. Přesto se ale pod náporem zájemců odpoledne dočasně zhroutil.