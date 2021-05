Saská kontrarozvědka označila hnutí Pegida za extremistické

Berlín - Saský Zemský úřad pro ochranu ústavy (LfV), který v této německé spolkové zemi plní funkci regionální kontrarozvědky, nově považuje protiimigrační a protiislámské hnutí Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida) za extremistické. Dnes to oznámil šéf saské LfV Dirk-Martin Christian. Pro hnutí Pegida a její představitele nové hodnocení znamená, že se dostávají do hledáčku tajných služeb. Pegida vznikla v Sasku, které je její baštou, postupně se rozšířila i do dalších spolkových zemí, ale její popularita v posledních letech výrazně poklesla.

Saská kontrarozvědka uvádí, že Pegida vykazuje radikální úsilí a že v průběhu let se rozvinula z protestního v protiústavní hnutí. "Tím, že Pegida poskytuje známým pravicovým radikálům veřejnou agitační platformu, aby mohli šířit protiústavní názory a ideologie, funguje toto hnutí jako jakési propojení mezi extremisty a neextremisty," řekl Christian. To pak podle něj vede k posouvání hranic mezi demokratickými a radikálními postoji.

To, že se aktivity a také představitelé hnutí dostávají do hledáčku tajné služby, neznamená, že LfV bude plošně sledovat každého účastníka akcí Pegidy. "Abych byl jasný, pokojní účastníci shromáždění, kteří chtějí využít svého základního práva svobody projevu, sledováni nebudou," dodal Christian.

Baštou Pegidy je saská metropole Drážďany, kde hnutí na podzim 2014 vzniklo. Odsud se rozšířilo do dalších částí Německa, například do Berlína či Kolína nad Rýnem. Zatímco v jiných městech zájem o toto hnutí ochladl, v Drážďanech je jeho pozice nadále silná, protože na své akce dokáže přilákat stovky až tisíce lidí. Vrcholu přízně v lednu 2015, kdy se protestu v saském hlavním městě zúčastnilo zhruba 25.000 lidí, se ale Pegida výrazně vzdálila.

Proti Pegidě se vymezují saští politici a také samotné Drážďany. Městské zastupitelstvo předloni schválilo rezoluci, že metropole je ve stavu nacistické nouze. Smyslem rezoluce je více podporovat demokracii a různorodost.