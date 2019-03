Glasgow - Filip Sasínek potvrdil, že se mu při na patnáctistovce v hale při vrcholných akcích daří. Na halovém evropském šampionátu v Glasgow překvapil čtvrtým místem a měl radost, jak závod zvládl takticky. Naopak první velké halové finále nevyšlo podle představ papírově mnohem lépe postavené Simoně Vrzalové, která po šestém místě uznala, že takticky běžela špatně.

V letošních evropských tabulkách patří Sasínkovi až 27. místo, ale nakonec ho dělila jen necelá sekunda od toho, aby zopakoval dva roky staré bronzové překvapení z Bělehradu. "Jsou i hezčí místa, to třetí by bylo hezčí. Jsem spokojený, dneska jsem dělal, na co jsem měl. Bylo to trošku i o štěstí. Taky jsem to nemusel zvládnout takticky. Mohl jsem to zvládnout hůř a bylo by to horší. Předvedl jsem to, na co jsem měl. Myslím, že je to pozitivní," vykládal po závodě.

Správně předpokládal, že se začne zvolna a zrychlí se zhruba v polovině závodu. Vyšel mu i připravený plán. "Držet se, nestrkat se příliš, nekolísat s tempem a zachytit nástup. Ale ten nástup byl razantní, já jsem zvolil takový postupnější. Myslím, že jsem to zvolil dobře. Koneckonců to čtvrtý je fakt dobrý," pochvaloval si.

Když v závěrečném kole předbíhal, neviděl, jak v čele bojují o vítězství Marcin Lewandowski a Jakob Ingebrigtsen. Zkušený Polák nakonec mladičké norské hvězdě zmařil útok na double a obhájil zlato z Bělehradu. "Jsem rád, že se ukázalo, že všichni jsou jenom lidí. Marcinovi jsem to přál víc," komentoval to Sasínek.

Naopak při ženské patnáctistovce domácí favoritka Laura Muirová zlato získala. V početné skupině za ní a Polkou Sofií Ennaouiovou bojovala česká rekordmanka Vrzalová. "Myslela jsem si, že poběžím líp, bohužel takticky jsem běžela otřesně, nikdo mě asi nepochválí. Běžela jsem hrozně," uznala po závodě.

Ve strkanici se nedokázala prosadit, schytala spoustu ran a jednou málem upadla. "Nezachytila jsem ten nástup Laury ani Sofie. Byla jsem tam blbě, vzadu, měla jsem být víc vepředu. Celou dobu jsem běžela ve druhé dráze. Nechtěla jsem se tam schovat, být zavřená, a nechtěla jsem být ani někde ve třetí dráze," popisovala.

Při náběhu do závěrečného kola se posunula na čtvrté místo, ale k medaili měla daleko. Naopak se přes ni pak ještě dvě soupeřky přehnaly. Docházely jí síly, i když po náročném pátečním rozběhu v sobotu dobře zregenerovala a před finále se cítila dobře.

Pátá žena loňského venkovního ME v Berlíně alespoň splnila svůj hlavní cíl, kterým byl postup do finále. "Ještě se mi na halovém šampionátu nepodařilo. To, že jsem byla šestá, zamrzí. Mělo to být o trošičku lepší. I tak je to strašný pokrok a úspěch," řekla vítkovická běžkyně, kterou český rekord z Ostravy řadil tabulkově na třetí místo mezi účastnicemi HME.

Plánuje na dva až tři týdny volno od běhání. "Pojedu k babičce, na kterou se strašně těším, a pořádně si odpočinu," dodala.