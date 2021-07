Šarounová se do finále třípolohové malorážky nedostala, skončila 24.

Tokio - Česká reprezentantka Nikola Šarounová obsadila v kvalifikaci olympijské soutěže v třípolohové střelbě z malorážky 24. místo. S výkonem 1161 bodů ji od finálové osmičky dělilo 10 bodů. Šestadvacetiletá střelkyně doplatila na závěrečnou střelbu vstoje, před níž byla třináctá. Z prvního místa postoupila do finále Ruska Julia Zykovová se součtem 1182 bodů.

Šarounová neměla ideální vstup do soutěže a v první sérii ve střelbě vkleče zaznamenala jen 95 bodů ze sta možných. Ve třech zbylých se ale zlepšila a se ziskem 388 bodů pronikla do druhé desítky. Vleže nastřílela 395 bodů ze 400 a posunula se na 13. místo. Než zahájila palbu vestoje, před ní střílející soupeřky v nejnáročnější ze tří poloh chybovaly, takže se posunula virtuálně i na devátou příčku.

Sama ale hned na úvod první série trefila osmičku a po dalších šesti devítkách klesla na 20. místo. Přestože později střelbu ustálila, na lepší než 24. příčku to nestačilo. Alespoň ale vylepšila v této disciplíně o jednu pozici výsledek z minulých her v Riu de Janeiro.

Česká střelkyně zaznamenala ve třetím startu nejlepší výsledek na letošní olympiádě. Ve vzduchové pušce obsadila v individuální soutěži 41. a ve smíšených dvojicích s Davidem Hrčkulákem 25. místo. Jejím olympijským maximem zůstala 18. příčka ve střelbě ze vzduchovky v Riu.

Střelci Fernández a Gálvezová získali pro Španělsko první zlato na OH

Střelci Alberto Fernández a Fátima Gálvezová vyhráli soutěž smíšených družstev v trapu a získali pro Španělsko první zlato na OH v Tokiu. Ve finálovém duelu porazili 41:40 Marka Bertiho a Alessandru Perilliovou ze San Marina. Bronz vybojovalo americké duo Brian Burrows, Ann Bernauová.

Španělská výprava měla dosud na kontě dvě stříbra a jeden bronz. Fernández s Gálvezovou ale při premiéře mixu v programu her dominovali jak v kvalifikaci, tak i ve finále. Ačkoliv Gálvezová netrefila osm terčů, její parťák minul jen jednou z 25 ran. Fernándezovi, který v individuální soutěži při triumfu Jiřího Liptáka a Davida Kosteleckého obsadil deváté místo, tak v součtu s kvalifikací ulétl jen jediný terč ze sta.

"Soutěžit s Fátimou je strašně snadné a je to pro mě jako sen. Necítil jsem ani tlak z toho, že jsem na olympijském závodě. Už spolu závodíme v jednom týmu pět nebo šest let. Sedí nám to. Je to pro nás víceméně taková přátelská záležitost," usmál se v rozhovoru s novináři Fernández. "Ze začátku se mi nedařilo, ale trenér mě povzbudil, že i tak odvádím dobrou práci. Netrefovala jsem dobře kvůli světlu, které mi svítilo do očí. Zbytek závodu už byl v pořádku," doplnila Gálvezová.

Radost zavládla i u poražených finalistů, protože Berti a Perilliová získali historicky první stříbro pro svou zemi na OH. Perilliová již ve čtvrtek vybojovala pro San Marino první medaili v dějinách díky bronzu v individuální soutěži. "Jsem strašně šťastná. Nejen za medaili, ale i za výkon, který jsme předvedli," uvedla.

Výjimečné momenty prožíval i Berti. Nepatří k profesionálním střelcům a v civilním životě pracuje jako právník. "I proto to bylo pro mě zvláštní. Od doby, co jsem se před více než měsícem dozvěděl, že pojedu na olympiádu, jsem trénoval každý den nebo alespoň třikrát do týdne. Nebylo snadné najít rovnováhu mezi prací a přípravou," řekl Berti.

Od svých kolegů se ale moc gratulací nedočká. "Právníci na sebe tak trochu žárlí, takže mi k tomu asi nic neřeknou," usmál se. S kariérou právníka končit nechce. "Musím se nějak uživit. Kdybych se měl stát profesionálním střelcem, určitě bych si nevydělal tolik peněz, abych mohl zároveň žít spokojený život," dodal Berti.

Burrows a Bernauová porazili v souboji o bronz slovenské duo Erik Varga, Zuzana Rehák Štefečeková po dodatečném rozstřelu. Do nerozhodného stavu 42:42 se dostali poté, co zlatá olympijská šampionka Rehák Štefečeková chybovala v poslední sérii třikrát z pěti ran.

Sportovní střelba:

Ženy:

Sportovní malorážka 3x40, kvalifikace: 1. Zykovová (Rus.) 1182, ...24. Šarounová (ČR) 1161.

Smíšená družstva:

Trap:

Finále: Fernández, Gálvezová (Šp.) - Berti, Perilliová (San Mar.) 41:40,

o 3. místo: Burrows, Bernauová (USA) - Varga, Rehák Štefečeková (SR) 42:42, v rozstřelu 3:2.

Další pořadí: 5. Ojama, Nakajamová (Jap.), 6. Grice, Smithová, 7. Willett, Scanlanová (všichni Austr.), 8. Kovačócy, Špotáková (SR).