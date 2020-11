Šaroch čelí kárné žalobě kvůli průtahům, netýká se Čapího hnízda

Praha/Brno - Pražský státní zástupce Jaroslav Šaroch čelí kárné žalobě kvůli průtahům ve dvou případech. Informaci o kárném řízení ČTK potvrdila mluvčí Nejvyššího správního soudu (NSS) Sylva Dostálová. Šaroch mimo jiné dozoruje kauzu Čapí hnízdo, v níž je stíhán premiér Andrej Babiš (ANO), s tou ale řízení podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly nesouvisí.

"Návrh na zahájení kárného řízení nesouvisí s věcí, která je v mediálním prostoru označovaná jako kauza Čapí hnízdo, týká se jiné věci zpracovávané státním zástupcem," uvedl na dotaz ČTK Cimbala. Kárnou žalobu podle něj podal městský státní zástupce. "V současné době, s ohledem na dosud neproběhnuvší řízení, se nelze ke kárnému návrhu blíže vyjádřit či předjímat rozhodnutí soudu," doplnil mluvčí. Kárnou žalobu bude řešit právě NSS.

Šaroch, který působí na Městském státním zastupitelství v Praze, měl už v minulosti na starosti případy, které sledovala média. Před více než deseti lety jako žalobce u soudu požadoval trest pro tehdejšího europoslance a bývalého ředitele televize Nova Vladimíra Železného i jeho tři někdejší právníky kvůli pokusu o poškozování věřitele. Soud obžalované viny zprostil. Šaroch také v roce 2014 zrušil trestní stíhání bývalého šéfa společnosti Sazka Aleše Hušáka, který byl obviněn z pokusu o podvod.

Dohlížel i na jednu z kauz kolem bývalého ministra práce Jaromíra Drábka (TOP 09) a jeho náměstka Vladimíra Šišky. Byli mimo jiné stíháni kvůli přípravě dotačního podvodu a zneužití pravomoci při transformaci Fondu dalšího vzdělávání (FDV). Šaroch nakonec předloni v září stíhání označil za nezákonné a zrušil je.

V kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo je nyní stíhán Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Obviněni jsou od října 2017. Lhůta pro skončení vyšetřování byla naposledy prodloužena na konci srpna, nyní by mělo skončit v prosinci. Cimbala ale už dříve nevyloučil to, že se vyšetřování protáhne až do příštího roku. V minulosti policie lhůtu už několikrát prodlužovala, naposledy tak podle dřívějších informací učinila kvůli vyžádání právní pomoci ze zahraničí.

V prosinci 2018 Šarochovu práci na případu kritizovala vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, podle níž "nepostupoval při výkonu dozorových oprávnění a povinností k policejnímu orgánu dostatečně důrazně a zcela efektivně". Šaroch ale kritiku nadřízených státních zástupců odmítl a prohlášení Bradáčové označil za "populistické" a "bez obsahu".