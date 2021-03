Šarlatán režisérky Hollandové nezískal nominaci na Oscara

Los Angeles - Český snímek Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové nebude bojovat o Oscara v kategorii mezinárodních hraných filmů. Poté, co se v únoru dostal do užšího výběru 15 titulů, dnes Americká filmová akademie oznámila pětici finalistů, v níž drama o léčiteli Janu Mikoláškovi není. I tak prezident České filmové a televizní akademie (ČFTA) Ivo Mathé hovoří o velké úspěchu české kinematografie.

Nominace v mezinárodní kategorii získaly dánský snímek Chlast, romantické drama Better Days hongkongského režiséra Dereka Tsanga, rumunský dokument Colectiv, drama The Man Who Sold His Skin (Muž, který prodal svou kůži) od tuniské režisérky Kaouther Ben Haniaové a film Quo vadis, Aida? o masakru Bosňáků ve Srebrenici.

"Šarlatán sice nepostoupil do pětice nominovaných, ale i jen užší výběr potvrzuje, že české filmy jsou schopné obstát v mezinárodní konkurenci, což je pro naši kinematografii nesmírně povzbudivé," reagoval pro ČTK prezident ČFTA Mathé. "Samotný postup Šarlatána do užšího výběru na Oscara ve velké mezinárodní konkurenci považuji za obrovský úspěch pro český film i ocenění všech tvůrců," řekl.