Šarlatán nominaci na Oscara nezískal, nominacím vévodí Mank

Los Angeles - Český snímek Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové nebude bojovat o Oscara v kategorii mezinárodních hraných filmů. Poté, co se v únoru dostal do užšího výběru 15 titulů, dnes Americká filmová akademie oznámila pětici finalistů, v níž drama o léčiteli Janu Mikoláškovi není. I tak prezident České filmové a televizní akademie (ČFTA) Ivo Mathé hovoří o velkém úspěchu české kinematografie.

Nominace v mezinárodní kategorii získaly dánský snímek Chlast, romantické drama Better Days hongkongského režiséra Dereka Tsanga, rumunský dokument Colectiv, drama The Man Who Sold His Skin (Muž, který prodal svou kůži) od tuniské režisérky Kaouther Ben Haniaové a film Quo vadis, Aida? o masakru Bosňáků ve Srebrenici.

"Šarlatán sice nepostoupil do pětice nominovaných, ale i jen užší výběr potvrzuje, že české filmy jsou schopné obstát v mezinárodní konkurenci, což je pro naši kinematografii nesmírně povzbudivé," reagoval pro ČTK prezident ČFTA Mathé. "Samotný postup Šarlatána do užšího výběru na Oscara ve velké mezinárodní konkurenci považuji za obrovský úspěch pro český film i ocenění všech tvůrců," řekl.

Mank vévodí nominacím na Oscara, připsal si jich deset

S největším počtem nominací jde do letošního boje o ceny americké Akademie filmového umění a věd snímek o Hollywoodu 30. let minulého století. Životopisné drama Mank z dílny režiséra Davida Finchera se bude o Oscara ucházet v deseti kategoriích včetně té pro nejlepší film a nejlepší režii. Do pětice režisérů nominovaných na ocenění se poprvé dostaly dvě ženy, informuje agentura AP.

Mank byl nejúspěšnější už při vyhlašování nominací na Zlaté glóby a jeho vedoucí pozice před nadcházejícím předáváním Oscarů není příliš překvapivá. Jak poznamenává AP, snímky o Hollywoodu o ceny americké akademie bodují poměrně často.

Fincher ve svém novém počinu vypráví příběh scenáristy kultovního filmu Občan Kane Hermana Mankiewicze, kterého ztvárnil držitel Oscara Gary Oldman. Ten nyní má šanci na druhou pozlacenou sošku za nejlepší výkon herce v hlavní roli, zatímco Mank má želízka v ohni i v kategoriích kamera, zvuk či herečka ve vedlejší roli.

O hlavní cenu se uchází celkem osm titulů. Je mezi nimi roadmovie Země nomádů, který před dvěma týdny získal Zlatý glóbus nebo dánské drama Chlast, které je nominované i v mezinárodní kategorii. Nominaci mají dále Nadějná mladá žena, Judas and the Black Messiah (Jidáš a černý mesiáš), hudební drama Sound of Metal (Zvuk metalu), film Minari o rodině korejských přistěhovalců v USA a Chicagský tribunál, který zastupuje tvorbu společnosti Netflix.

V režisérské soutěži jsou mezi finalisty kromě Finchera také dánský tvůrce Chlastu Thomas Vinterberg a Američan korejského původu Lee Isaac Chung za své drama Minari. Pětici nominovaných doplňují režisérka Země nomádů Chloé Zhaová a Emerald Fennellová, pro kterou byla Nadějná mladá žena celovečerním režisérským debutem.

Vyhlášení vítězů je na programu 25. dubna.