Sao Paulo se kvůli koronaviru chystá rušit staré hroby

Sao Paulo - Brazilské největší město Sao Paulo se chystá vyzdvihnout ostatky ze starších hrobů, a uvolnit tak místo na hřbitovech v době, kdy rychle přibývají zemřelí v souvislosti s covidem-19. O plánu podle listu The Washington Post informovaly pohřební služby města. Exhumace se má týkat jen hrobů, které jsou staré alespoň tři roky. Ostatky zemřelých mají být zabaleny, označeny a dočasně přesunuty do dvanácti zásobníků, které hřbitovy dostanou k dispozici v příštích dnech. Zásobníky by podle pohřební služby mohly být převezeny do kostnice.

Adenilson Costa, který pracuje jako hrobník na největším městském hřbitově Vila Formosa, uvedl, že i před pandemií covidu-19 se na hřbitově exhumovalo denně okolo 40 rakví s ostatky lidí, jejichž blízcí přestali za místa platit. V posledních týdnech se tento počet ale více než zdvojnásobil.

Ve dvanáctimilionovém Sao Paulu zemřelo ke čtvrtku 5480 lidí pozitivních na koronavirus, a město je tak jedním z největších ohnisek viru v Brazílii. Ta je ze zemí Latinské Ameriky virem nejhůře zasažená. Objevují se obavy, že se zde bude dál zvyšovat počet infikovaných mimo jiné kvůli tomu, že starosta města Bruno Covas rozhodl tento týden o částečném uvolnění protikoronavirových opatření a lidé se nahrnuli do obchodních center a do hromadné dopravy.

Podle předpovědí odborníků by nákaza mohla v Brazílii vrcholit v srpnu. V souvislosti s koronavirem zatím v zemi zemřelo téměř 42.000 lidí a bylo zaregistrováno přes 800.000 nakažených. Více potvrzených případů mají na světě jen Spojené státy, kde se koronavirem nakazilo přes dva miliony lidí. Brazílie je nyní druhá také na pomyslném světovém žebříčku počtu zemřelých.

Michael Ryan, představitel Světové zdravotnické organizace, v pátek uvedl, že situace v Brazílii je "znepokojivá". Zároveň ale dodal, že vzhledem k tomu, že ve většině brazilských regionů nedochází k úplnému zaplnění jednotek intenzivní péče, se brazilský zdravotní systém zatím s náporem nemocných vyrovnává, i tak ale potřebuje podporu.