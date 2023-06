Šantrůčková skončila na skifu ve Varese pátá, Cincibuch s Podrazilem byli šestí

Varese (Itálie) - Skifařka Anna Šantrůčková skončila při prvním startu v sezoně Světového poháru ve Varese pátá. Dvaadvacetiletá veslařka se pohybovala i na třetí příčce, ale na medailistky nestačila a v závěru podlehla i Číňance Liou Žuej-čchi v souboji o čtvrté místo. Šesté místo obsadili ve dvojskifu Jan Cincibuch s Jakubem Podrazilem, kteří rovněž dnes zahájili sezonu, a také mužská osma.

Závod skifařek vyhrála dvojnásobná mistryně světa do 23 let Němka Alexandra Fösterová. Šantrůčková za ní zaostala o 13 a půl sekundy. Další česká skifařka Lenka Lukšová ve Varese nestartovala, obě by se měly utkat na začátku července na SP v Lucernu o účastnické místo na mistrovství světa.

Podrazil se v Itálii představil po vleklých zdravotních problémech a s Cincibuchem ztratili na vítězné Italy Lucu Rambaldiho a Mattea Sartoriho 20 sekund. Podrazil až do SP ve Varese naposledy závodil v lednu na mistrovství světa na trenažéru. Na vodě pak loni na světovém šampionátu v Račicích. Do finále prošel s Cincibuchem ze třetího místa v sobotním semifinále a dnes na soupeře od startu nestačili.

Osma v pátek kvůli malému počtu přihlášených lodí absolvovala jen zkušební rozjížďku, dnes Jan Chlebovský, Martin Sedlák, Jan Koška, Kryštof Hruška, Jan Tichý, Vít Baldinus, Tomáš Zobal, Matouš Dočekal a kormidelnice Barbora Zelenková potvrdili papírové předpoklady a finálovou šestici uzavírali. Skifař Tomáš Šišma dojel v sobotním finále C pátý a celkově obsadil 17. místo.

Ve Varese ostatní Češi nestartovali, připravují se na další závody sezony, jež vyvrcholí podzimním MS v Bělehradu.

SP ve veslování ve Varese:

Muži:

Skif: 1. Zeidler (Něm.) 6:36,18, ..finále C: 5. Šišma (ČR).

Dvojskif: 1. Rambaldi, Sartori (It.) 6:06,45, ...6. Cincibuch, Podrazil (ČR) 6:26,97.

Dvojskif lehkých vah: 1. Torre (It.) 6:55,13.

Dvojka bez korm.: 1. Wynne-Griffith, George (Brit.) 6:13,15.

Čtyřka bez korm.: 1. Británie 5:42,24.

Párová čtyřka: 1. Polsko 5:35,54.

Osma: 1. Británie 5:23,81, ...6. Česko (Chlebovský, Sedlák, Koška, Hruška, Tichý, Baldinus, Zobal, Dočekal, korm. Zelenková) 5:45,10.

Ženy:

Skif: 1. Fösterová (Něm.) 7:20,31, ...5. Šantrůčková (ČR) 7:34,06.

Dvojskif: 1. Lu Š'-jü, Šen Šuang-mej (Čína) 6:41,43.

Dvojskif lehkých vah: 1. Morizotová (Fr.) 7:46,90.

Dvojka bez korm.: 1. Morrisonová, Mcintyreová (Austr.) 6:51,74.

Čtyřka bez korm.: 1. USA 6:17,55.

Párová čtyřka: 1. Čína 6:08,87.

Osma: 1. Austrálie 6:03,67.