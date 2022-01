Sankce EU proti Rusku by podle Schallenberga neměly zahrnovat plyn

Vídeň - Protiruské sankce Evropské unie by se neměly týkat dodávek ruského plynu. V rozhovoru, který dnes zveřejnil týdeník Die Presse am Sonntag, to řekl rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Podle něj by měl být z případných sankcí vyloučen i plynovod Nord Stream 2, který ještě není zprovozněn.

Německo-ruský plynovod na dně Baltského moře je hotov, nemá ale povolení k provozu od německých úřadů. Nevylučuje se, že bude jeho zprovoznění zastaveno sankcemi proti Rusku v případě, že se Moskva rozhodne napadnout Ukrajinu. Rusko popírá, že by mělo něco takového v plánu.

Schallenberg řekl, že je Evropa "do jisté míry závislá na energii z Ruska" a že to nemůže přes noc změnit, pokud chce vytápět a mít elektřinu.

Podle šéfa rakouské diplomacie ale Evropská unie připravuje rozsáhlé ekonomické a finanční sankce proti Rusku v případě jeho vpádu na Ukrajinu. "Při vystupňování konfliktu bude následovat velmi jasná, jednoznačná a rychlá reakce," řekl ministr. Nevyloučil odpojení Ruska z platebního bankovního systému SWIFT. Například německá ministryně zahraniční Annalena Baerbocková ale v rozhovoru s deníkem Süddeutsche Zeitung zveřejněném v sobotu vyjádřila pochybnosti nad nutností odpojit Rusko od bankovního systému SWIFT, pokud Moskva nařídí invazi.

Agentura DPA píše, že má Rakousko zájem o dobré vztahy s Ruskem a že v tom hraje svou roli energetika. Rakouská firma OMV je jedním z investorů Nord Streamu 2 a poblíž Vídně je velké distribuční centrum, z nějž se ruský plyn odvádí do evropských států.

USA, které tlačí na EU v otázce protiruských sankcí, podle zprávy agentury Bloomberg chtějí s Katarem vyjednat možnost náhrady výpadku ruského plynu v Evropě dovozem zkapalněného plynu z Kataru.

Nord Stream 2 čelí kritice ze strany Spojených států a některých evropských zemí, podle nichž chce Moskva tohoto projektu využít jako geopolitické zbraně ke zvýšení závislosti Evropské unie na Rusku. Trasa plynovodu navíc obchází Ukrajinu, která tak zřejmě přijde o poplatky za tranzit ruského plynu.