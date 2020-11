Sanitky s pěti pacienty ze Zlínského kraje dorazily do Motola

Zdravotníci 6. listopadu 2020 ve Zlíně převážejí do sanitky nosítka s pacientem nakaženým koronavirem. Nemocnice Zlínského kraje jsou na hraně kapacitních možností. Pět pacientů ze Zlína, Uherského Hradiště a Kroměříže proto zdravotníci převážejí do pražské Fakultní nemocnice v Motole.

Zdravotníci 6. listopadu 2020 ve Zlíně převážejí do sanitky nosítka s pacientem nakaženým koronavirem. Nemocnice Zlínského kraje jsou na hraně kapacitních možností. Pět pacientů ze Zlína, Uherského Hradiště a Kroměříže proto zdravotníci převážejí do pražské Fakultní nemocnice v Motole. ČTK/Glück Dalibor

Praha/Zlín - Sanitky s pěti pacienty s koronavirem, kteří jsou ve vážném stavu na plicní ventilaci, dorazily hodinu po poledni do pražské Fakultní nemocnice v Motole. Podle zpravodaje ČTK na místě je ihned po příjezdu začali zdravotníci převážet na jednotku intenzivní péče. Všichni pacienti jsou v umělém spánku. Sanitní vozy v doprovodu policie vyrazily dopoledne ze Zlínského kraje, jeden ze Zlína, dva z Uherského Hradiště a dva z Kroměříže. Tamní nemocnice jsou na hraně kapacitních možností.

Převoz pěti pacientů napojených na plicní ventilaci najednou je výjimečná a medicínsky i logisticky náročná akce. Pražská záchranná služba po příjezdu sanitek k Praze žádala na twitteru řidiče o ohleduplnost a umožnění hladkého průjezdu hlavním městem.

Pět pacientů bylo po celou dobu jízdy napojeno na plicní ventilaci, jde o čtyři muže a jednu ženu ve věku 44 až 64 let. V každé sanitce byl lékař. "V doprovodném voze bude náhradní materiál, také kyslíkové bomby, kdyby nastala nějaká nečekaná situace nebo se vozy třeba dostaly do kolony," řekl ráno ČTK mluvčí krajských nemocnic na Zlínsku Egon Havrlant.

Nemocnice ve Zlínském kraji jsou na hraně kapacitních možností, ve čtvrtek v nich bylo již 482 covid pozitivních pacientů. Intenzivní péči potřebuje přes 100 pacientů s covidem i jinými diagnózami, zbývající kapacity jsou již omezené. Nemocnice proto začaly na konci minulého týdne s přesuny covidových pacientů do nemocnic v jiných krajích, do čtvrtka dosud přeložily na standardní lůžka 27 pacientů, dnes poprvé vezou pacienty do pražské nemocnice, navíc ve vážném stavu.